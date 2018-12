27 dic 2018

¡La Nochevieja ya está aquí! Una de las noches más especiales para disfrutar con nuestra familia y amigos y dar la bienvenida a un nuevo año que, seguro, traerá momentos increíbles. Pero esta emoción se nos pasa cuando tenemos que pensar en pasarla entre fogones, en lugar de aprovecharla como nos gustaría. Si además eres vegana o vegetariana (o algún ser querido lo es), hemos seleccionado los mejores restaurantes para que despidas el año con los tuyos y empecéis el año con muuuy buen sabor de boca y, ¿por qué no? ¡Un buen brindis!

Toma nota y disfruta de los mejores platos vegetales para esta noche tan especial, ¡todavía estás a tiempo!

Para empezar el 2019 por todo lo alto en la ciudad condal

Cerca de la Diagonal y de la Plaza Francesca Maciá se encuentra el restaurante Hëtta de Barcelona. Su nombre significa "calor" en sueco y hace referencia a la experiencia culinaria que ofrece al comensal con cada uno de sus platos elaborados con productos frescos y de temporada. La noche del 31 de diciembre, los cuatro chefs al mando proponen una degustación vegetariana adaptable a vegana que ofrece delicias como capuccino de boniato con castaña, carpaccio de ceps con granada, calabaza asada con ensalada de pomelo o risotto de boletus con trufa negra y, por supuesto, las 12 uvas para celebrar la entrada del 2019. Una experiencia que cierra con una gran fiesta y cotillón, como no podía ser de otra manera.

¿Dónde?

Restaurante Hëtta (Pasaje de Marimon, 5) - Barcelona

Cena vegana con historia en Valencia

En el mismísimo corazón de Valencia, entre la Plaza del Negrito y la catedral, encontramos el restaurante Oslo, ubicado en un edificio de 1850 que, a día de hoy, alberga una gastronomía vegetariana y vegana apta para todos los paladares. Esta noche de fin de año crea platos tan deliciosos como ensalada de "faux grass" con galleta de pan vegano, crema de avellanas con trufa o milhojas de Navidad, entre muchos otros. Por supuesto, maridado con los mejores vinos ecológicos. ¿No suena delicioso?

¿Dónde?

Restaurante Oslo (Calle Catalans, 8) - Valencia

Una cena sensacional en la capital

¿Qué te parece la idea de una cena sensorial para despedir el 2018? Una experiencia gastronómica que quiere sorprender con un auténtico menú vegano y que solo puede descubrirse dejándose llevar. Álvaro Arias (chef del restaurante Vega de Madrid), Eduardo Prieto (chef de Ecocentro) y Paola Cantelar crean el proyecto 'Alimentación Sagrada' para traer una experiencia única en la que invitan al comensal a sentir desde dentro, dejando a un lado la vista, para disfrutar de su menú al completo (sabor, textura...), como nunca antes habíamos hecho. Una cena exclusiva en la que 30 comensales serán guiados por un recorrido gastronómico para sentir el arte de comer. Pero esto no es todo. Una vez finalizada la cena comenzará la 'Ecstatic Party' para despedir el año como se merece y de forma diferente. ¡Pla-na-zo!

¿Dónde?

'Cena sensaciones del 2018' en el Espacio E07 (Francisco de Ricci, 7) - Madrid

Un jardín gastronómico en Murcia

Cocina elaborada y sabores deliciosos en el restaurante El Jardín de los Dragones del centro de Murcia. En su menú de Nochevieja encontramos platos tan apetecibles como hummus de alcaparras con crema de coco, yogur y cracker, croquetas de boniato con queso de anacardo o pastel de setas, entre otros, acompañado, por supuesto, de postres caseros con auténtico sabor a Navidad. ¿No se te hace la boca agua?

¿Dónde?

Restaurante El Jardín de los Dragones (Calle Simón García, 57) - Murcia

Un fin de año junto a la Alhambra

Justo a las puertas del barrio del Albaicín de Granada, en la Puerta de Elvira, se ubica el restaurante Paprika, donde disfrutar de los mejores sabores locales en formato vegano. Como menú de Nochevieja encontramos rollitos de calabacín rellenos de tofu, endivias con crema de berenjena, timbal de verduras o un delicioso risotto de setas, ¿y lo mejor? ¡un precio más que asequible! Una vez finalizada la cena, podréis disfrutar de un buen brindis e, incluso, del ambiente granadino o de un paseo junto a la Alhambra iluminada. ¿Qué más se puede pedir?

¿Dónde?

Restaurante Paprika (Cuesta de Abarqueros, 3) - Granada

Alta cocina de color verde

De la mano del chef con Estrella Michelín, Rodrigo de la Calle, llega a Ponzano El Invernadero, un lugar donde disfrutar de una cocina de vanguardia basada en el concepto "vegetalia". Un menú flexible para veganos y vegetarianos elaborado, principalmente, con vegetales como hongos, setas, raíces, tallos, hojas y flores. En definitiva, productos que van desde las propias huertas del restaurante a los platos de los comensales. ¡Para despedir el año por todo lo alto!

¿Dónde?

El invernadero de Rodrigo de la Calle (Ponzano, 85) - Madrid

Un escenario escandinavo en el Mediterráneo

Crujiente relleno de queso feta y trufa negra, langostinos vegetales con esponja de maíz, gofre de especias y ajo negro o wellington relleno de quorn son solo algunos de los platos que nos presenta para Nochevieja el restaurante Mälmo de Valencia. Sin duda, una experiencia gastronómica para todos que apuesta por una cocina fresca, saludable y de vanguardia hecha de principio a fin con productos ecológicos. Además, ha sido elegido como uno de los 35 restaurantes más bonitos del mundo, según la revista Travelers. ¿No te apetece descubrirlo?

¿Dónde?

Restaurante Mälmo (Calle de Sueca, 46) - Valencia

Cuatro platos y 12 uvas para despedir el 2018 en Madrid

La cocina delicatessen tradicional y vegana de Bunny's Deli no podía cerrar el año sin ofrecer un fantástico meú. Con una propuesta basada en 4 platos, el restaurante ubicado en pleno centro de Madrid, deleita a nuestro paladar con crema de zanahoria y coliflor con crujiente de verduras a modo de entrante, quiché de calabaza y perejil recién horneado con ensalada de temporada como primer plato, lasaña crudivegana con champiñones recién macerados y salsa de tomate cremoso a modo de segundo y, para terminar, una deliciosa tarta de chocolate negro con crema casera de anacardo y vainilla. Todo ello acompañado, como no podía ser de otra manera, de 12 uvas orgánicas para dar la bienvenida al 2019. Suena bien, ¿verdad?

¿Dónde?

Restaurante Bunny's Deli (Calle San Gregorio, 17) - Madrid

Un menú vegano de lo más especial... ¡para llevar!

Si prefieres quedarte en casa tranquilamente pero no te apetece cocinar, ¿por qué no ir a por ello? Zaraida, la dueña y chef de Vegetart en el Barrio de Gracia de Barcelona, prepara platos veganos caseros con mucho amor, cariño y dedicación. Hojaldritos de puerro, bisque con toque de calamansi, filete wellington y un mouse de turrón y chocolate es su propuesta para esta última noche del 2018. Una fantástica forma de deleitar nuestro paladar con comida casera, pero take away.

¿Dónde?

Vegetart (Calle del Torrent d'Olla, 138) - Barcelona