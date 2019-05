23 may 2019

Compartir en google plus

Las variedades de vinos son inmensas. De eso no hay duda. Cuando pensabas que lo habías visto todo, llega el vino de unicornio. Y después el de 'Juego de Tronos'. Ahora, con los ojos como platos, hemos descubierto que hay una empresa que fabrica un vino llamado wanabis, que está compuesto con uno de los principales componentes de la marihuana.

¿Necesitas más razón para brindar con él en tu próxima cena con amigas?

De momento: para lo que estás pensando. Lo sabemos. No hay canabis en el vino, sino que incluye cannabidol, un ingrediente legal que no contiene THC, por lo que el vino no tendrá los efectos que la marihuana (fumada) tiene en el organismo. Pero lo más importante es su sabor. En la descripción del vino establece que es semi dulce y tiene un regusto a melocotón. ¿Dónde está el cannabis? En su olor y su color.

¿Te atreves a llevarlo en tu próxima reunión de amigas?