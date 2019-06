25 jun 2019

Es uno de los destinos más visitados en verano. Sus playas, sus rutas por la montaña, sus pueblos y, sobre todo, su agua transparente atrae a miles de turistas cada año. Con el objetivo de responder a las variadas demandas de un público cada vez más amplio, la isla se ha llenado de restaurantes a pie de playa, sky lounges, gastro bares y todo tipo de locales que han comenzado a hacerse un nombre entre españoles y foráneos. Te presentamos tres de ellos:

GUST

Gust es uno de esos restaurantes que te hacen sentir como en casa. De entrada, por la amabilidad del equipo, que siempre se muestra atento y que te hace las mejores recomendaciones en función de tus gustos. El espacio, amplio, luminoso y decorado con sumo cuidado, es otro punto a favor de este local, que además abre su cocina al comensal a través de unos enormes ventanales. Ver trabajar al equipo de Santi Taura es una auténtica delicia, nunca mejor dicho.

Detalle del restaurante Gust pinit m.a.

¿Qué vamos a encontrar en Gust? Cocina tradicional mallorquina con una vuelta de tuerca que le aporta un toque muy diferente. La experiencia gira en torno a platos para compartir en una carta clara, de unas 20 referencias, muy bien pensada.

Pan Focaccia con aceitunas. pinit

De entrada, sorprenden con un vermut con naranja y espuma clara de huevo, una suerte de pisco refrescante y nada amargo, acompañado de unas aceitunas de la tierra, con su buen aceite ideal para mojar su pan focaccia a la brasa. Comienza la experiencia con un espumoso, servido en copa de vino "para atrapar más los olores" y como acompañamiento unas croquetas a la brasa, con una bechamel fundente muy rica y un foie mi cuit con pimienta negra recién molida, sal maldon y mermelada ciruela. Nos parece especialmente sorprendente el jamón de atún rojo curado en sal con jugo de tocino pincelado (que emula el sabor del jamón joselito) una propuesta arriesgada pero que conquista a los amantes de este pesado.

Jamón de atún rojo curado en sal con jugo de tocino pincelado pinit m.a.

Por supuesto, en un restaurante Mallorquín, no podían faltar las cocas, que en Gust se hacen con una masa muy fina. De verduras con sardina ahumada o de lomo de cerdo mallorquín con pimiento rojo asado, cualquiera de las opciones resulta un bocado apetecible.

Coca de verduras con sardina ahumada pinit m.a.

Entre los platos fuertes cuesta decidirse. Probamos los que nos cuentan que son más clásicos, como la berenjena rellena, que supera todas nuestras expectativas. Con un relleno riquísimo y un paso por un rebozado ligero, se queda entre los grandes platos de la casa. Nos dicen que está hecha a la manera tradicional, con la receta de la madre de Santi. Desde luego, no se puede hacer un plato con más cariño.

Berenjena rellena pinit

Si buscas un plato algo más contundente, el canelón realizado con masa fina de crepe con queso trufado pecorino es ideal. Eso sí, te recomendamos que lo compartas porque es XXL de verdad. Y si eres amante de la carne, la costilla de ternera madurada (durante unas 24 horas) se deshace con el propio tenedor y resulta un auténtico placer en boca.

Canelón XL a baja temperatura pinit m.a.

Costilla de ternera madurada pinit m.a.

En cuanto a dulces, los hits son la tarta fina de manzana, el cremoso de queso y si eres mega fan de lo dulce, la cazuela de chocolate caliente y el sniker son un verdadero placer.

Tarta fina de manzana pinit m.a..

Snickers pinit m.a.

Más información: restaurantgust.com

KATAGI Blau

Es uno de esos sitios mágicos que te atrapan desde el momento en que pisas un pie en él. Sus vistas a la había de Palma son, sencillamente, espectaculares. De ahí su nombre; KATAGI Blau significa “bajo el cielo no hay otro igual”. Y creednos, es completamente cierto. Tomarte un cóctel en la terraza viendo la puesta de sol o probar las propuestas asiáticas de su restaurante te darán otra perspectiva de tus vacaciones.

Situado en el rooftop del hotel Iberostar Llaut Palace, este espacio cuenta con una oferta gastronómica y un servicio excepcional a cualquier hora del día. Por eso, puedes vivirlo a través de su brunch, con un menú ejecutivo entre semana, con unas copas de sobremesa o una fantástica cena en mesa o con opción Teppanyaki.

En cuanto a su carta, se desmarca del resto con una cocina muy diferente. De entrantes, probamos el pan bao de pato y de gambas, bocados deliciosos de buen tamaño y un ceviche de aguacate, que vendría a ser una especie de ensalada con un toque diferente. El edamame, la cebolla roja, el cilantro, el amaranto, la galleta de Sésamo y el mirin componen este plato fresco, ideal para abrir boca.

Bao de pato pinit m.a.

Ceviche de aguacate pinit m.a.

El atún Teriyaki Picante con queso crema y sésamo es uno de sus más vendidos, y no nos extraña. La mezcla del queso con la salsa teriyaki es algo que no habíamos visto y ¡nos lo apuntamos!

Atún Teriyaki Picante pinit m.a.

Tampoco puedes irte sin probar uno de sus estupendos rolls de shushi, de tamaño considerable. En este caso, en la variedad está el gusto, pero de los que probamos nosotros nos quedamos curiosamente con el vegano, que incluye puerro en tempura, manzana en escabeche, anacardo, aguacate y espuma de manzana.

Roll de manzana en escabeche, anacardo, aguacate y espuma de manzana. pinit m.a.

Como principales, el salmón a la parrilla con verduras salteadas, soja dulce y espuma de coco es una buena propuesta, sobre todo porque después de los rolls el estómago se queda bastante saciado. Si res de carne, el solomillo con salsa de trufas es una buena propuesta, pero os lo recomendamos para compartir, sobre todo si le precedieron muchos platos.

Salmón Teriyaki. pinit m.a.

Solomillo con salsa de trufa pinit m.a.

No te puedes ir de Katagi sin probar su postre más bonito, "La Manzana", una interpretación de esta fruta que te va a conquistar, y no sólo por su estética. Por supuesto, hay opciones "chocolateras" para dar y tomar, por si no te gustara esta fruta.

"La Manzana", el postre más curioso de Katagi Blau pinit m.a.

Más información: katagiblau.com

Astir

Cosmopolita y con una clara orientación al turismo, Astir se presenta como un rincón idílico, frente a una calita maravillosa de aguas turquesas. Puedes optar por desayunar, almorzar o cenar, con unas cartas algo diferentes, pero todas ellas con un factor común: el producto local de temporada. Y es que en Astir insisten en la importancia del trabajo con pequeños productores de la zona. También es posible encontrar platos de pescado certificado por MSC, procedente de la pesca sostenible.

Sus platos más representativos están en las cartas de día y noche. Nuestra recomendación es comenzar con un gazpacho artesanal de higos Son Mut Nou con bogavante o una Ensalada de Vieiras y manzanas en textura. Prueba también una carne de la zona, como el cohinillo asado, el lomo de cordero de pollença o el costillar de ternera asado, cocinado a baja temperatura. Procedente del Mar, destaca el bacalao en blanco y negro balear (confitado a baja temperatura con arroz meloso negro de sepia balear y gratinado con alioli negro).

Cohinillo asado pinit m.a.

Por otro lado, no faltan los arroces, como no podía ser de otra forma. Comerse una paella frente al mar, sobre todo cuando el resto del año te falta es un regalo.

Arroz a banda pinit m.a.

Si vas a cenar, puedes optar por algo más ligero, como es el nogavante al carbón o el Cap roig a la mallorquina, si bien en este caso nuestra recomendación sería el menú degustación 100% regional que, por 60 euros, ofrece siete platos seleccionados por el chef con los mejores productos del día en el mercado; existe la posibilidad de maridar el menú con un coste adicional de 30€.

Entre los dulces, destaca la panna cotta de almendras mallorquinas, la tarta templada de queso (con queso de Mahón y bizcocho y helado de higo mallorquín) o la crema mallorquina quemada de albaricoques de Porreres.

Más información: restauranteastir.com