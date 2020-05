11 may 2020

Después de haber sido testigos de cómo la cuarentena ha despertado nuestra faceta de cocinillas y de haber agotado en el súper la harina y la levadura, hemos querido ofreceros una receta distinta para hacer pan. Se trata de una masa un tanto especial porque la receta es cetogénica. ¿Que significa esto? Tal y como contamos en nuestro artículo sobre la dieta 'La dieta cetogénica no es peligrosa sino, beneficiosa', "es aquella que busca generar la llamada cetosis: un estado metabólico en el que el cuerpo, para funcionar, limita el uso de glucosa y comienza a depender en mayor medida de cuerpos cetónicos y ácidos grasos".

El ayuno intermitente o una dieta baja en hidratos son dos vías por las cuáles nuestro cuerpo no se vale de la glucosa sino de la energía de otras fuentes y es entonces cuando entramos en cetosis, "proceso por el que el hígado, que se encuentra con sus reservas de glucógeno bajas, comienza a elevar la producción de ácidos grasos y, poco después, de cuerpos cetónicos".

Debido al bajo aporte en hidratos que debemos ingerir en una dieta cetogénica, o simplemente, aunque no estés haciendo este tipo de dieta quieres disminuir su consumo, las recetas keto o cetogénicas son de gran ayuda para conseguir platos diferentes, sabrosos y altos en proteinas. Uno de los mejores ejemplos es el pan. Ya sea porque no hay manera de encontrar harina o levadura en el súper o bien, porque eres una amante del pan y no quieres consumir una alta cantidad de hidratos, la receta que os vamos a mostrar a continuación puede ser una gran alternativa súper buena para tus comidas.

Receta pan keto

Ingredientes Una taza y media de harina de almendras

4 huevos

4 cucharadas de aceite oliva

1 cucharada de aceite de manzana

1 cucharadita de levadura o polvo para hornear

1 cucharada psyllium (opcional)

1/2 cucharadita sal

Semillas de girasol y calabaza para decorar

Antes de elaborar debes saber que:

- La harina de almendras: la puedes hacer tú misma en casa solo necesitas una bolsa de almendras tostadas o almendras naturales, y tostarlas en el horno. Con un procesador de alimentos puedes picar las almendas hasta conseguir la textura de polvo muy fino o harina.

- El psyllium: es un ingrediente que se utiliza mucho en las recetas cetogénicas ya que es una hierba con fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal. No es un ingrediente obligatorio para esta receta.

Elaboración:

Mezcla en un bowl todos los ingredientes hasta que quede una masa uniforme. Una vez bien mezclado vertemos la masa en un recipiente engrasado o de silicona. Añadimos en la superficie un puñado de semillas de girasol y pipas de calabaza para decorar. Lo metemos en el horno a unos 200 grados (siempre depende de cada horno) hasta que veamos que se va cogiendo un color dorado. Para comprobar que está hecho por dentro introduciremos un palito de metal o un palillo y cuando este salga completamente seco, ¡tendremos hecho nuestro pan keto!