19 may 2020

¡Nuria Roca lo ha vuelto a hacer! De nuevo la presentadora compartió una nueva receta rica, saludable de esas que puedes comer cualquier día ya sea a mediodía o para la cena porque es súper saludable y además, tiene una pinta buenísima. Esta vez la colaboradora de El Hormiguero nos sorprendió con un plato de pasta light durante el confinamiento. ¡Cómo lo lees! Pero no, no te hagas ilusiones porque no se trata de pasta como tradicionalmente la conocemos, sino que Nuria se marcó un trampantojo de spaguetis de calabacín para rebajar las calorías y los hidratos de carbono pero sin renunciar a disfrutar de un plato rico. Y es que nos tiene más que acostumrbradas a compartir recetas de lo más saludables como por ejemplo, su sopa diurética favorita o esta ensalada que es facilísima de hacer y que tiene pintón.

La cuarentena ha hecho estragos en nuestras dietas y es que las ganas de picotear y comer todo el rato son propias de estados de ansiedad. El no poder salir de casa con libertad, la preocupación por la situación que estamos viviendo, el insomnio... son algunas de las razones por las que se hace más importante llevar una dieta saludable y equilibrada que nos ayude también a controlar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y pasar mucho mejor la desescalada. ¡Poco a poco lo estamos consiguiendo! Nuria Roca quiso aportar su granito de arena y compartir esta receta de espaguetis de calabacín con cebolla morada y tomates cherry en sus instagram stories. Aquí tienes el paso a paso.

1. Preparamos los ingredientes: rallamos dos calabaciones, picamos la cebolla morada en trocitos pequeños y cortamos los tomates cherry.

2. Comenzamos a cocinar: ponemos a freír, con una gotita de aceite de oliva, un ajo y después añadimos la cebolla. Cuando esté bien pochadita echamos los tomates y por último el calabacín. Añadimos sal y pimienta al gusto, y un poquito de orégano y cocinamos a fuego lento hasta que esté todo bien hecho y se hayan mezclado los sabores.

3. Por último, servimos en una bandeja, añadimos un aguacate a trocitos y mezclamos todo.