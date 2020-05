22 may 2020

Compartir en google plus

Nos encanta elaborar recetas sencillas y resultonas pero ¿qué te parecería que los mejores chefs del mundo compartieran contigo sus elaboraciones más fáciles y deliciosas? Nosotras estamos entusiasmadas. Si quieres comer en casa como en el mejor de los restaurantes toma nota de estos platos elaborados por los más aclamados cocineros.





VER 10 FOTOS Los mejores restaurantes del mundo

Video: El chef José Andrés nominado de nuevo al Premio Nobel de la Paz gtres

Las croquetas de Paco Roncero

Nuestro Paco Roncero cuenta ya con dos estrellas Michelín y es uno de los chefs nacionales más conocidos. Es un gran defensor de nuestras recetas tradicionales y un amante de cocinar “a ojo”, como nuestras abuelas, pero lo mejor es que ha querido compartir con sus seguidores una receta de croquetas ¿a quién no le gustan las croquetas? Pero además no son unas croquetas cualquiera, son ¡unas croquetas de huevos rotos con patatas!, eso ya es nivelado y se nos hace la boca agua. ¡Toma nota de esta genialidad!

El chef Paco Roncero pinit

Ingredientes (Cantidades a ojo pero puedes verlas en el vídeo) Cebolla

Pan rallado

AOVE

Harina

Leche

Sal

Patatas

Mantequilla

Huevos

Elaboración: Primero comienza a hacer la bechamel añadiendo a un cazo mantequilla y mochando la cebolla en ella. Añade entonces la harina y no dejes de remover para que se dore ¡pero que no se queme! Mientras, pon a calentar leche en otro cazo y añádela poco a poco en el primer recipiente hasta que quede una masa consistente, ni muy líquida ni muy espesa, añade sal y reserva. Pela las patatas en dados y fríelas en aceite de oliva a baja temperatura para confitarlas. En una sartén fríe un par de huevos y añádelos directamente a la bechamel junto a las patatas confitadas, añade sal y remueve bien. Ahora llega la parte de hacer las croquetas con esta masa tan deliciosa. Haz, como cuando haces tus croquetas, divide la masa por secciones y pásalas por harina, después por huevo batido y luego por pan rallado, termina de darles forma y a la sartén a freírlas ¡Enjoy!

El chef Ferran Adrià pinit

El dúo de mejillones en escabeche de Ferran Adrià

Un entrante o un picoteo universalmente conocido, al menos en nuestro país, son los mejillones en escabeche. Qué deliciosos son los mejillones en escabeche y resulta que el mismísimo Ferran Adrià nos ha dado un tip para escabechar unos mejillones al natural presentándolos como un dúo escabechado.

Si quieres escabechar rápidamente unos mejillones al frescos puedes aprovechar una lata en la que ya vengan unos mejillones escabechados. Igual es un tip sencillo pero la verdad es que no se nos había ocurrido y es una buena idea para escabechar esos mejillones jugosos y grandecitos frescos que has abierto al vapor para darles ese toque escabechado que nos encanta sin tener que tirar siempre de mejillones enlatados que pierden en textura.

Seguimos con propuestas muy sencillas, originales y ricas. Hoy vamos a elaborar un “dúo de mejillones” con una sencilla idea para escabecharlos al momento. #SeguimosConectadospic.twitter.com/GEpUpWVGTs — Ferran Adrià (@ferranadria) May 9, 2020

La receta que ha compartido Adrià en Twitter es tan sencilla como dejar por un lado los mejillones frescos que has cocido al vapor en casa, un poco de esa agua que ha quedado en la cazuela y que contiene mucho sabor. Y por otro lado abrir una lata de mejillones en escabeche que puedes comprar fácilmente en cualquier tienda especializada o grandes superficies, escurrir los mejillones que contiene y mezclar el escabeche con el agua que habías reservado de la cocción de los mejillones frescos. Esta mezcla ponla sobre los mejillones cocidos durante 4-5 horas para que se escabechen. ¡Voilà!

El chef José Andrés con una camiseta de su ONG pinit

Las migas de José Andrés

Si tenemos un chef español internacional donde los haya ese es José Andrés. Ha sido portada de la revista Time, donde ha sido nombrado como una de las personas más influyentes en dos ocasiones, ha sido nominado dos veces al premio Nobel de la Paz, ha sido premiado por Obama, su ONG World Central Kitchen está distribuyendo millones de menús entre los colectivos más castigados por la crisis sanitaria… y así suma y sigue. Como curiosidad ha sido asesor culinario en la serie Hannibal y es una figura muy reconocida en todo el mundo. ¿Una figura así tiene la humildad y la amabilidad de compartir con sus seguidores sus recetas más aplaudidas? Sin duda, José Andres es ante todo humilde y cercano, además de incansable trabajador, solidario y un genio de la cocina. ¿Quieres conocer cómo se elaboran sus famosas migas? Corre a por tu recetario.

La ONG de José Andrés ha repartido millones de menús entre los colectivos más afectados por la crisis del Covid-19 pinit

Ingredientes (Puedes ver las cantidades que utiliza José Andrés en el vídeo) Pan duro desmigado

Chorizo

Huevos

Uvas

Pimentón

Sal

Ajos

Elaboración: Corta el pan duro en trocitos, como desmigado y ve hidratándolos con agua como con salpicaduras o pulverizando sobre el pan sin llegar a humedecerlos mucho. En una sartén pon a freír el ajo y el chorizo cortado y cuando estén cocinados retira y resérvalos. Cocina el pan en esa misma sartén removiendo para que no se queme el pan. Fríe un par de huevos en una sartén, agrega pimentón a las migas, el chorizo, las uvas y sobre ellas pon los huevos fritos al servirlas. Una receta tradicional donde las haya pero que José Andrés ha querido compartir, junto a su hija, con todos sus seguidores. Si aún no te has animado con esta receta de toda la vida tal vez era el empujón que te faltaba. ¡Ñam!