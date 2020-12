30 dic 2020

TXITXARDIN DELIVERY. PARRILLA VASCA: En Casa Humada (Lasarte-Oria), el ambicioso proyecto de Sergio Humada (que en el barcelonés Vía Veneto mereció una estrella Michelin y tres soles Repsol), está Txitxardin, con servicio delivery para deleitarse en casa con brasa y tradición. (casahumada.com).

DANI GARCÍA, A DOMICILIO: Con LGFM, Dani García (tres estrellas Michelin) quiere democratizar la alta cocina (propia y ajena, porque su carta incluye la fabada de Marcos Morán) sirviendo a domicilio en Madrid, Barcelona y Marbella. (lagranfamilia-mediterranea.com).

Brioche de rabo de toro de Dani García en Bibo. pinit

LO MEJOR, PARA TODOS: Con entrega a toda la península y Baleares, el fuerte de Go Food es tanto la cocina de Álvaro Fernández (tradicional, healthy, mediterránea y exótica) como su conciencia: platos termosellados, envases biodregradables, reparto en furgoneta eléctrica y, en plantilla, miembros de la Fundación Síndrome de Down. (gofood.es).

Go Food, la cocina de Álvaro Fernández. pinit

ESTHER Y NACHO MANZANO. LA TIERRINA, EN UNA CAJA: Toda España puede degustar un bocado de Asturias gracias a los hermanos Manzano, de Casa Marcial en Arriondas (dos estrellas Michelín y tres soles Repsol) y La Salgar en Gijón (una estrella y dos soles). Disponibles para dos o cuatro personas, sus cajas contienen variaciones de su emblemático Menú Tradicional y están concebidas para organizar cenas o regalar. (casamarcial.com).

MICHELIN A FEIRA: El Pop-Up Delivery by Lucía Freitas permite que todo Santiago de Compostela disfrute de las creaciones exóticas, pero con alma y esencia gallegas, de la chef de A Tafona (una estrella Michelin) y Lume. (restauranteatafona.com).

HERMANOS TORRES. MENÚ INTERACTIVO: Cada una de las tres cajas navideñas de los hermanos Torres incluye un menú completo (del aperitivo al postre, incluyendo el maridaje) y un código QR para acceder a los vídeos con las instrucciones para completar las recetas. Se entrega en toda España y en Barcelona el envío es gratuito. (cocinahermanostorres.com).

La caja navideña de los hermanos Torres. pinit

QDELIVERY DE QUIQUE DACOSTA. VALENCIA CINCO ESTRELLAS: Los restaurantes Vuelve Carolina, Llisa negra y Mercatbar del poliestrellado Quique Dacosta fusionan ideas en menús navideños para dos, cuatro o seis personas, que se envían en Valencia y alrededores. (qdelivery.es).

El chef Quique Dacosta. pinit

CREATIVIDAD Y TRADICIÓN: Cien años y una estrella Michelin después, este icono de La Nucia (Alicante) se reinventa con El Xato To Go (con delivery a domicilio) y El Xato At Home (un cocinero y un camarero se trasladan a casa y se encargan de prepararlo todo). (restauranteelxato.com).

HORCHER.. TIEMPO DE CAZA: Trasladar a casa la experiencia gastronómica de este icono madrileño desde hace cuatro generaciones es posible gracias a un servicio delivery que también en Navidad incluye sus platos insignia (Horcher es sinónimo de caza), además de una generosa selección de vinos y postres tradicionales. (restaurantehorcher.com).

APPS UP!: Las apps de comida a domicilio suben de nivel y llevan las estrellas a casa, con colaboraciones como la del GoXO de Dabiz Muñoz con Glovo (que acercará a los comensales en Madrid las cajas-menú de Nochebuena y Nochevieja) o Cuatromanos, el restaurante virtual que une a Paco Roncero y Ramón Freixa y que despacha Uber Eats en Madrid.