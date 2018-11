27 nov 2018 Nuria G. Alonso de la Torre, (psicóloga y fundadora de Ayudarte Estudio de Psicología)

Hoy en día nadie se plantea no tener móvil o no utilizar una Tablet, las nuevas tecnologías se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Pero, ¿estamos preparados para esta revolución? La realidad es que tanto a adultos como a niños nos ha pillado por sorpresa. ¿Cómo educar en algo tan reciente y en constante cambio? ¿cuáles son los límites adecuados? Y lo más importante ¿yo soy un buen ejemplo para mi hijo en ese sentido?

El uso abusivo de las nuevas tecnologías aparece tanto en adultos como en adolescentes, el problema es que alrededor del 60% de los niños de 11 años ya tienen su primer Smartphone y conforme crecen dedican más tiempo al móvil o la tablet, porque las nuevas tecnologías les ayudan a relacionarse con los demás y a expresar sus emociones de forma más sencilla y por otro lado porque hay menos control por parte de las familias. Así que, ¿qué hacemos?

La educación tecnológica es clave en casa: establecer normas, interesarnos por el uso y funcionamiento de redes sociales y saber los motivos que les llevan a estar conectados es fundamental para poder negociar con tu hijo. Por regla general, nos refugiamos en las nuevas tecnologías porque creemos que son la solución para nuestros problemas en el mundo no virtual. Por ejemplo, si me cuesta relacionarme, si quiero mejorar mi autoestima, si me aburro… Conocer los deseos que nos lleva a cada uno a utilizarlos, nos da la clave para disminuir el uso y para ayudar a tu hijo a fortalecer esos miedos e inseguridades. De hecho, la educación tecnológica debe empezar por la educación cara a cara, si le ofreces una solución a sus problemas, no necesitará utilizar la tecnología tan frecuentemente. Piénsalo, ¿cuántas veces tu hijo te ha preguntado sobre algo y tú estabas echando un vistazo rápido al teléfono y no le has contestado o lo has hecho más tarde?

Nos preocupa los más pequeños, sin embargo, el 50% de los padres y madres ejercen también un uso excesivo de las nuevas tecnologías. Tú eres su referente, así que si quieres ayudar a tu hijo, es importante que el análisis sea para toda la familia. Para ayudarte en esa labor, deberás proponerte objetivos realistas y alcanzables para todos. Negociar ciertas normas, no sólo ayudará a que se cumplan las normas y se haga un mejor uso de las tecnologías, sino que estrechará los lazos familiares:

Necesidad de espacios libre de tecnologías en familia. No importa si se trata de trabajo, si es por ocio o no hay nadie a nuestro alrededor. Es importante que en los espacios en los que estás con tus hijos, sean para poder comunicaros y miraros a los ojos. Esta norma sólo servirá si todos los miembros de la familia la cumplen. Por ejemplo, cuando te están hablando, mientras jugáis a un juego de mesa o estáis de excursión.

Establecer unos horarios para la utilización del móvil: Como nuestro día a día nos deja poco tiempo para utilizar las nuevas tecnologías, recurrimos a utilizar horas de sueño, mientras comemos o nos vestimos... Es importante que respetemos nuestras rutinas. Si a ti no te ve con el móvil o no lo utilizas en esos momentos, es más fácil que también los respete.

Todo no gira en torno a la tecnología: Los móviles han evolucionado y realizan tantas funciones que han relegado por completo a las cámaras de fotos, despertadores, calendarios… Es importante seguir utilizando este tipo de herramientas analógicas para conseguir librarnos por unas horas de móvil. Por ejemplo, muchos adolescentes se llevan el móvil a la cama con la excusa de que lo necesitan para dormir y luego están toda la noche chateando. Muchas familias solucionan el problema, siendo ellos los que despierten a sus hijos, lo cual sólo consigue empeorar la situación. La solución a este problema puede ser algo tan sencillo como que utilicen un despertador y así fomentar la autonomía del menor y ofrecerle una solución analógica.

Alternar tareas: Cada cierto tiempo es importante cambiar de tarea y no dedicar todo nuestro ocio exclusivamente al uso de las tecnologías. Por ejemplo, leyendo un libro, pintando, haciendo deporte… De esa forma, no asociamos las nuevas tecnologías a diversión.

Utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta educativa: ¿Estás de acuerdo con los juegos que utiliza tu hijo o los vídeos que ve tu hijo? Entonces ¿por qué sigue viéndolos? Es importante regular el contenido y enseñarle otras opciones que pueden resultarles interesantes y que ofrecen una información fiable. Sin embargo, si tu no estás al día no podrás hablar sobre ello.