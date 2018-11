28 nov 2018

Ya era hora de que demostrara que es una mujer de este mundo. Ya era hora de que un ángel de Victoria`s Secret se sincerara y le dijera al mundo que por mucho que seas modelo y te cuides más que nadie en este mundo, es normal que te cueste volver a tu talla de antes cuando acabas de dar a luz.

Y es que en los últimos años modelos como Irina Shayk, o la misma Georgina Rodríguez, por no mencionar a Kate Middleton, han sorprendido al mundo con sus rápidas recuperaciones. Parecería que no solo no han tenido a un bebé durante 9 meses en su vientre, sino que su cuerpo por arte de magia ha vuelto a ser el mismo de siempre. Pero esta vez Miranda Kerr, ha querido hablar claro sobre la realidad de la recuperación tras un embarazo, y desmitificar esas milagrosas recuperaciones exprés.

La modelo australiana, que dio a luz a su segundo hijo hace seis meses, ha sido tajante en una entrevista que ha concedido a una revista a Marie Claire . En ella ha asegurado que si le costó “nueve meses dar vida a una niña hermosa y quizá necesite otros 10 para volver a verme bien en traje de baño. Incluso más, o nunca recupere mi cuerpo". Y defiende que "lo importante es que nos aceptemos y no nos presionemos por tener que volver a estar en forma después de tener un bebé. Yo tengo un cuerpo de mamá y eso también está bien".