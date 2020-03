13 mar 2020

Lo han publicado en The Lancet y lo están comunicando todas las instituciones sanitarias: estar embarazada (da igual que sea de nueve semanas que de 40) no te hace formar parte de los grupos de riesgo del coronavirus. ¿Quienes sí forman parte de esos grupos? Pues las personas mayores y todas aquellas que sufran patologías previas (enfermos de cáncer, personas con problemas del corazón, pacientes con patologías respiratorias…). Aún así, esas mismas autoridades recomiendan a las madres gestantes un plus de atención a la hora de aplicar las medidas de prevención de contagio frente al coronavirus. ¿Quieres saber por qué?





Más susceptibles a complicaciones

Aunque aún es demasiado pronto para saber muchas cosas sobre este nuevo coronavirus, ante la falta de grandes estudios y pruebas los expertos echan mano de experiencias anteriores. Y, desafortunadamente, las epidemias del SARS-CoV y el MERS- CoV del pasado (que son como los “primos” del coronavirus actual) mostraron que las embarazadas que se contagiaban con ellos tenían más riesgo de desarrollar los síntomas más intensos de la enfermedad que las personas sanas. Por eso es muy importante que, en tu caso, evites a toda costa el contagio siguiendo las recomendaciones de extremar la higiene (especialmente de las manos) y evitar posibles focos de contagio.

Si ya has estado en contacto con una persona que haya dado positivo en coronavirus, analiza tu relación con esa persona. Si no has permanecido con ella un buen periodo de tiempo a menos de dos metros, es muy probable que no tengas motivos para alarmarte. Si en cambio sí habéis estado juntos, pero no tienes síntomas, permanece en cuarentena en casa de forma preventiva. Si durante la cuarentena te sube la fiebre o te aparecen otros síntomas como tos, cansancio, dolor de garganta o diarrea, llama al teléfono de tu comunidad autónoma habilitado para estos casos para que te indiquen los pasos a seguir (pero no vayas a urgencias ni a los centros de salud).

Y si finalmente te infectas, ¿también se contagiará el niño? Hasta el momento todos los análisis realizados en embarazadas afectadas por el coronavirus han sido incapaces de detectarlo en el líquido amniótico, lo que significa que la placenta impide que llegue al feto. De hecho, si la infección te pillara en el momento final del embarazo y dieras a luz, podrías dar leche materna el bebé porque en ella tampoco hay rastro de coronavirus.