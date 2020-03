19 mar 2020

El equipo de Mujerhoy sigue trabajando desde casa. Cada uno con nuestras circunstancias, viviendo, como todos vosotros, una situación excepcional. Así las cosas, queremos acercarnos mucho más a todos vosotros, y compartir, cada día, una recomendación de la redacción de Mujerhoy. #MujerHoyEnCasa va a acompañarte estos días como siempre lo ha hecho, pero con más fuerza que nunca. Estamos con vosotros.

Las favoritas de nuestra casa son ellas: nos pueden los tejidos vaporosos y los colores pastel. Y además, se hacen llamar las chicas dragón... imbatibles. pinit

Hoy recomienda: Silvia Vivas, jefa de salud de Mujerhoy

Mi recomendación: nunca pensé que con el inicio de mi vida como teletrabajadora comenzaría también mi carrera como costurera de trajes de papel para muñecos. Pero cuando una tiene que conectarse al trabajo mientras una criatura estilosa y de siete años merodea alrededor, la solución está clara: darle lo que más le gusta. Y a mi hija, que pide por su cumpleaños telas con brilli brilli por su cumpleaños (pailletes mamá, pailletes) Next in fashion de Netflix le está amenizando el encierro forzoso (y el mío también).

De qué va: la mecánica del reality es más simple que el mecanismo de un chupete. Señores y señoras que ya saben coser como los ángeles superan pruebas de diseño y costura que les proponen Alexa Chung ("yo soy esa, mamá", dice mi hija cuando la ve para después resumir, "yo soy esa y todas las que lo hacen bien") y Tan France. El objetivo de los diseñadores es ganar el premio final: el dinero suficiente para financiar su sueño de crear una colección propia y poder venderla. Dicho así, suena normal. Pero es que lo mejor viene después.

¿Por qué me encanta?: Además de porque en estos momentos mi hija ya podría ser jurado de Maestros de la costura, hay que reconocer que lo mejor de Next in Fashion, como en los partidillos de solteros contra casados, es el tercer tiempo. Tras el visionado matutino infantil, que me permite trabajar con un poco de desahogo, cada tarde la diseñadora en ciernes propone su propia colección de ropa para muñecos. A estas alturas ya somos las reinas del retal, el filetro, el wasi tape y el glamour hecho traje de papel pinocho. La misma Alexa Chung palidecería de envidia con el vestido que lleva Hermione en mi casa hecho con papel de burbujas para poder casarse con sirenos, o eso afirma su creadora, porque es impermeable y juega con los volúmenes para un efecto más dramático. Diseña eso, Alexa.

Lo que nos gusta un desfile y un front row en casa... pinit

Para diseñadores en ciernes: vestir peluches y desvestirlos es duro, pero nuestra línea de alfombra roja, sporty y de street style dan fe de que el esfuerzo merece la pena. Tenemos los muñecos mejor vestidos de todo Madrid. Y a ver si viene el pedido de Amazon de goma eva porque esta tarde vamos a por nuestra primera línea de complementos. Esos peluches necesitan joyas...