20 jun 2019

Noche de San Juan, noche de luz. El 23 de junio a las 12 de la noche la fiesta en homenaje a la noche más corta (y mágica) del año llena de color y calor muchas playas, ciudades y pueblos españoles. Las hogueras dan la bienvenida al verano y aunque la festividad de San Juan es una fecha religiosa, los rituales tienen un marcado carácter pagano ligado a las supersticiones en torno a la solsticio de verano.

Deseos relacionados con el amor, la salud, el dinero, el trabajo... Existen casi tantos deseos como variedad de rituales para que se cumplan, pero estos son algunos de los ritos o costumbres más populares que suelen hacerse durante la noche de San Juan:

1. Saltar la hoguera. Es uno de los más conocidos y extendidos en España, pero con diferencias según la localización geográfica. Así, mientras que en Galicia el ritual indica que hay que saltar hasta nueve veces por encima de las llamas, en Alicante y Valencia son solo siete los saltos que hay que llevar a cabo sobre la hoguera para que se cumplan los deseos.

2. Darse un baño nocturno. Otro de los ritos que no suelen fallar, sobre todo en el caso de aquellos que celebran la noche de San Juan cerca del mar. La explicación reside en que el baño es un símbolo de salud y de eliminación de energías negativas. En el caso de que no estés cerca del mar, lo cierto es que también sirve lavarse la cara. Así, en Andalucía hay un ritual muy sencillo: lavarse la cara a medianoche para conseguir salud todo el año. Eso sí, recuerda no mirarte al espejo después del baño. Si lo haces el hechizo no tendrá ningún efecto.

3. Saltar las olas. Suele ser un rito imprescindible para quellas personas que pasan la noche de San Juan en una playa. Según la tradición, el ritual contempla que las personas que lo lleven a cabo deben saltar hasta nueve olas y siempre de espaldas al mar.

4. Trenza de flores. Para las parejas que quieran consolidar su amor, hay otro ritual, relacionado con el salto de la hoguera que consiste en lanzar una trenza de flores a la persona que amas mientras saltas... Para que el ritual salga a la perfección el amado o amada la tiene que recoger antes de que caiga al suelo.

5. Hierbas aromáticas en la noche de San Juan. Existen diversos mitos acerca de las hierbas (muérdago, verbena, laurel, romero, hinojo...) y la noche de San Juan. La mayoría consisten en dejarlas en agua toda la noche y lavarse con ellas a la mañana siguiente.

6. La hiedra que consigue lo que quiere. Existe otro ritual que invita a colocar debajo de la almohada una rama de hiedra acompañada de un papel con un deseo y la cera fría de una vela blanca consumida en esa noche.

7. Para atraer el amor hay un sencillo ritual que consiste en encender dos velas rojas en la habitación, escribir el nombre de la persona amada en un papel y guardarlo debajo de la almohada junto a la cera fría de las velas rojas una vez consumidas.

8. Si tu preocupación es que tienes varios pretendientes y no te decides... hay un ritual que consiste en colocar bajo la almohada papeles doblados que contengan el nombre de cada uno de ellos. A la mañana siguiente, el que esté más abierto, será el que debas elegir para ser feliz.

9. Encontrar un trébol de cuatro hojas es siempre motivo de alegría, pero si lo cuentras la noche de San Juan, no lo pierdas, pues si lo conviertes en tu amuleto la felicidad inundará tu vida.