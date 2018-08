17 ago 2018 Kamila Barca

'Heridas Abiertas' ('Sharp Objects'), es la nueva serie de HBO que se ha convertido irremediablemente en tendencia. Después de lo perplejos que dejó a todo el mundo la distopía 'El Cuento de la Criada' ('The Handmaid's Tale'), llega el thriller del año de HBO. ¿Por qué tienes que ver 'Heridas Abiertas'?

Amy Adamas protagoniza el papel de Camille Preaker, una joven periodista que hace frente a sus traumas de la infancia cuando regresa a su pueblo natal para cubrir dos asesinatos. Su pasado está más presente de lo que cree, la convivencia en su casa es un infierno y su trabajo se entorpece por culpa de su propia madre.

Si hay un verdadero motivo para ver 'Sharp Objects' es: Amy Adams. La interpretación de Camille Preaker es impecable. ‘I feel like I’m working out my own junk, so to speak, through work.’ (Me siento como si estuviese revolviendo mi propia basura, por así decirlo, a través del trabajo), contaba la actriz en una entrevista tras el estreno de la serie en HBO. Y es que no tiene que haber sido fácil interpretar a una joven tan sombría, autodestructiva y con una infancia traumática a sus espaldas. ¿Qué pasó con aquella buena chica a la que todos envidiaban y querían?

Reproducir Adora (madre), Amma (hermana) y Camille Preaker en 'Heridas Abiertas' ('Sharp Objects')

'Heridas abiertas' ('Sharp Objects') es un thriller lleno de suspense que ha conseguido encajar a la perfección el género en el mundo de las series. Pasajes de recuerdos incompletos e inconexos, las palabras de dolor sobre la piel de Camille, los mensajes ocultos de los asesinatos y los fotogramas reveladores que aparecen por sorpresa, rellenan los vacíos de una historia que promete. Y no tan ajenas a la trama están aquellas cuestiones que te llevan a reflexionar sobre el dolor, la verdad, la justicia e incluso el feminismo, porque esta historia de mujeres protagonizada por mujeres te puede llevar a una reflexión muy cruel de su moral.

Si ya has empezado la serie estarás especulando, como todos, quién puede ser el asesino. Y es que en Wind Gap (el pueblo natal de Camille), todo el mundo desconfía de todos y todas las apuestas tienen sus buenas razones. Pero no sólo esta incógnita ronda por las cabezas de los seguidores de la serie. Hay otros personajes de los que tenemos que hablar como Adora (madre de Camille) o Amma (hermana pequeña de Camille). Esa relación tan perturbadora es peor y mejor de lo que puedas imaginar. Cuánto da de sí una serie, ¿no?

Más artículos sobre las series más vistas...

- Las series más vistas en España en 2018

- 'The handmaid's tale': guía para principiantes

- Las series más divertidas para refrescarte el alma en verano