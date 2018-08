22 ago 2018

Alanna Airitam se dio cuenta, cuando era estudiante de arte, de que las mujeres de raza negra solo figuraban en pinturas y cuadros como esclavas, criadas o “bárbaras”. Endia Beal, en su juventud, trabajó en una oficina, y tuvo que soportar muchas miradas divertidas y susurros referentes a su aspecto “étnico”. Y Medina Dugger vio cómo se miraba con condescendencia el cabello afro o rizado propio de las mujeres afroamericanas. Las tres, mujeres negras y orgullosas de su herencia, sentían el peso de los prejuicios en su entorno.

Teal Suku Sinero de Medina Dugger. pinit

Y, por supuesto, se alzaron contra ellos: Airitam invitó a mujeres afroamericanas a posar en fotografías que imitaban retratos de la escuela holandesa en su serie The Golden Age; Beal las fotografió en entornos laborales para la serie Am I What You’re Looking For? y Dugger rindió su particular homenaje polícromo al fotógrafo nigeriano J.D ‘Okhai Ojeikere, que realizó concienzudos estudios fotográficos en blanco y negro sobre los peinados de las mujeres africanas, en Chroma: An Ode to J.D. ‘Okhai Ojeikere.

Melanie (2016) de Endia Beal. pinit

Las tres series fotográficas componen la exposición How do you see me? [¿Cómo me ves?], una celebración del modo de vida (afro)americano que intenta que el visitante se enfrente a sus propios sesgos racistas, prejuicios y estereotipos y reflexione sobre ellos. Podrá verse en la Catherine Edelman Gallery de Chicago, desde el próximo 7 de septiembre hasta el 27 de octubre.