24 ago 2018

Compartir en google plus

Mira Rai dejó el colegió a los 12 años, porque su ayuda hacía falta en casa: había que cortar leña y buscar agua y, cada pocos días, tenía que ir al mercado a por sacos de arroz que luego su familia vendía para sacarse unas pocas rupias. Mira caminaba durante dos días con bultos que pesaban 30 kilos. Su futuro no prometía ser muy diferente al de sus padres: había nacido en las montañas de Bhojpur, al este de Nepal, y, como ellos, se veía atada a una pobre granja y a la sola ocupación de averiguar de dónde sacar comida.

Mira utilizaba su fortaleza para enfrentarse a cualquier camino, a cualquier itinerario en los montes más abruptos. Su primera carrera, de 21 kilómetros, la ganó con 15 años. Se desmayó 400 metros antes de llegar a la meta. No había podido comer ni beber, porque no tenía dinero. Entonces no tenía claro que correr fuera un deporte. Para ella era la cara de la felicidad.

¿Quién es Mira Rai? Nació en Sanu Duma, en Nepal, en 1989.

Es la mayor de sus hermanas y hermanos, pero, a diferencia de estos, dejó la escuela antes de cumplir los 12 años.

Corrió su primera carrera a los 15 años, sin recursos ni patrocinador. Usó unas zapatillas usadas que le costaron tres dólares. No logró terminar.

Hace un año, ganó una de las carreras más prestigiosas del mundo, los 120 kilómetros de la Ben Nevis, en Escocia. Tardó 15 horas y 27 minutos en completarla.

National Geographic le otorgó el premio Aventurera del año, en 2017.

Pero Mira no estaba dispuesta a dejarse arrollar por la pobreza, ni a ser una paraya dhan, una “propiedad”, que es como se llama a las mujeres en Nepal. Por eso, no se lo pensó dos veces: se alistó a la guerrilla maoísta que en 1996 se había levantado contra el Gobierno nepalí iniciando una guerra civil. Durante dos años aprendió a disparar armas y, sobre todo, a hacer deporte. Nunca entró en combate. Los rebeldes tenían canchas de fútbol, de voleibol y de atletismo que la dejaron fascinada. Supo entonces que aquello era lo que de verdad le gustaba. Y ya no dejó de correr.

Tras acabar la guerra, se fue a Katmandú y empezó a entrenarse con la ayuda de un profesor de karate. Corría por la “circunvalación”, el tramo de carreteras más contaminado de Asia. Pero sus dotes como runner estaban fuera de toda duda: fue la única mujer que terminó la Himalayan Outdoor Festival, una carrera de 50 kilómetros. El patrocinador se la llevó a Europa y se convirtió en la primera mujer en ganar la carrera de 80 kilómetros del Mont Blanc.

Hoy su especialidad son los maratones, los ultramaratones y el running de montaña. Es la atleta más prometedora de Nepal, un país que ocupa el puesto 121 entre los 136 con mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Mira quiere que las chicas se fijen en ella y corran hacia la meta que ellas elijan.