Los personajes de este drama que fue la relación de Camille Claudel y Auguste Rodin, no son solo ellos. Por parte de Camille, tiene suma importancia el personaje de su familia. Su padre, quien tenía la potestad de haber detenido todo y, sin embargo, le concedió su apoyo a la hija transgresora, sin calcular riesgos ni consecuencias; su hermano Paul, poeta, diplomático y narcisista, sobradamente retratado en la película Camille 1915, de Bruno Dumont; su madre, que la llamaba “la usurpadora” cuando se enfadaba con ella, por llegar detrás de su hermano Charles Henri, nacido muerto; y su hermana Louise, preocupada por “el qué dirán” a causa de la vida “licenciosa” de Camille.

Y en la vida de Rodin… ¡tanta gente! Rose Beuret, su eterna compañera y madre de Auguste-Eugène, su hijo nunca reconocido, de la cual tendrá la lealtad (¿o la servidumbre?); los políticos que le proveen de encargos, como Jules Ferry, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que le encarga Las puertas del infierno; sus amigos artistas, que le demostrarán su apoyo; Rainer Maria Rilke, que será su secretario personal; sus amantes influyentes, como la duquesa de Choissy o Isadora Duncan; sus anónimas modelos, también amantes; sus discípulas, de nuevo, amantes: Hilda Flodin, Gwen John, con la que tendrá, también, una tormentosa relación durante 10 años, ella con 28 años, el con 63... ¡Tantas mujeres, tantas esculturas y tanto trabajo! El trabajo y la vida de Camille Claudel y Auguste Rodin son algo inabarcable, necesitan todavía muchos ríos de tinta para dar luz a todos los rincones.

Auguste Rodin, nace en 1840, ocho años antes de que estalle la Primavera de los pueblos. Un momento en el cual, en Europa, se crea la conciencia ciudadana de que todo es posible. Ocho años antes de que en EE.UU. se lleve a cabo la declaración de Seneca Falls, que será el inicio del Movimiento Sufragista que barrería Europa. Con 14 años, comienza a ir a la Escuela de Artes y Oficios.

Maestro y alumna

En 1864 se casan Louis-Prosper Claudel, recaudador del registro de la propiedad y Athanaise Cervaux, hija de un médico de provincias. Padre y madre de Camille Claudel. Ese mismo año muere Ana, la hermana de Rodin, que, a raíz de este fallecimiento, ingresa en la Congregación del Santísimo Sacramento, con el nombre de Hermano Agustín. Ya había aprendido el oficio de escultor y hace el busto del fundador de la orden, el padre Eymard, provocando que sus superiores le digan que no debe seguir su vida religiosa. A los dos años de esta crisis espiritual, conoce a Rose Beuret y ya nunca más se separarán.

Ella se involucra en el taller de Rodin dejando de lado las reglas sociales.

Camille Claudel nace en 1864. Su padre, librepensador y francmasón, facilita el aprendizaje y permite que Camille viaje a París, con su madre y su hermana, para recibir clases de escultura en la academia Colarossi, una de las dos academias que, en Francia, admitían mujeres entre su alumnado.

Camille y Auguste se conocen en 1883 en esta academia, ella como alumna y él como profesor, sustituyendo a Boucher. El mismo año en el que ella expone La vielle Helene y él pierde a su padre. Ella tiene 19 años y un talento extraordinario y él, 23 años mayor que ella, tiene una compañera, Rose, costurera, analfabeta, burda y despeinada.

Ilustración de Auguste Rodin y Camille Claudel. pinit

Lo que viene a continuación son 10 o 15 años de relación maestro alumna, musa amante y genio amado, en los cuales la capacidad de Camille Claudel es tan extraordinaria que es imposible saber qué parte del modelado de Los burgueses de Calais le pertenece a Rodin y cuál le pertenece a ella.

El maestro estaba ya construido como escultor, la alumna tenía una pasión primigenia que le había valido un reconocimiento temprano y un ansia de aprendizaje que le llevó a involucrarse en la vida del taller de Rodin, dejando de lado todos los convencionalismos sociales que tenía por ser mujer. En 1886, ambos viajan juntos a Inglaterra, Camille modela el busto de Rodin y este la utiliza como modelo para otra de sus obras, La pensée, nombre muy adecuado para una escultura en la que solo vemos la cabeza, como si esta se hallara surgiendo de la roca. Este mismo año Camille Claudel, con 21 años, modela El gigante, obra parecida al Hombre con la nariz rota, con la que Rodin había experimentado en su juventud. Años después, al gigante le seccionarán la parte del cuello que probablemente llevara la firma de Claudel y le ponen la firma de Rodin. No porque Rodin lo decida, sino por pura especulación del mercado del arte.

Rodin puede exponer desnudos, es un artista varón, no se debe al decoro.

Podemos suponer que Auguste enseña a Camille a atreverse a ir más allá. Cuando ella lo hace, su obra La Valse es rechazada en el Salón porque los amantes que danzan están desnudos. Si hubiera buscado un subterfugio histórico, como hace Rodin cuando la retrata en La danae, el Salón no hubiera tenido esos reparos.

En un momento en que ya la separación entre maestro y alumna, entre amante y amada, empieza a ser un hecho, el mundo de Camille, y con él posiblemente su mente, se estaban desmoronando, y ese rechazo provocó un daño difícil de reparar. Si viste a los amantes su obra será aceptada, pero, sin embargo, la escultora no deja de darse cuenta de que los protagonistas de El beso, La eterna primavera o Ugolino y sus hijos de Rodin también están desnudos. Es importante entender la diferencia, son temas mitológicos, son temas históricos y él es un artista varón, no se debe al decoro. Debussy siempre tendrá una copia de La Valse sobre su piano. Camille, hace de su obra algo personal, Las cotillas, La Vague, La Valse, son esculturas autobiográficas y todo París lo sabe.

En 1886 Rodin le escribe: “Ya no aceptaré otras alumnas para que no surjan, acaso, tantos rivales, aunque no creo que se encuentren con facilidad artistas tan naturalmente dotadas […]. Después de la exposición en el mes de mayo, partiremos hacia Italia y nos quedaremos allí al menos seis meses, comienzo de una unión indisoluble tras la que la señorita Camille será mi mujer”. En otra carta le dice: “Tú, que me das tan profundos y ardientes goces […] no me trates despiadadamente, te pido tan poco”.

¿Admiración o plagio? Desde 2017 podemos ver la obra de Camille Claudel en Nantes Sur Seine, 43 esculturas que se distribuyen por la antigua casa familiar de los Claudel.

Camille Claudel modela y cuece en terracota Muchacha con gavilla en 1886. En 1889, Rodin talla en mármol La Galatea, una pieza de un parecido extraordinario.

En 1888 Sakountala recibe la mención honorífica del Salón de París. Durante años, Claudel estará negociando con el Estado para poder tallarla en mármol, que era el derecho del premio. Dos años después, Rodin la copia en El ídolo eterno, que, sin problemas, será fundido en bronce. ¿Qué nivel de impunidad poseía a Rodin para no tener en cuenta el origen de la imagen que estaba construyendo?

Rodin pide consejo a la escultora sobre su obra. Por ejemplo, sobre el Balzac que está esculpiendo, realizado entre 1892 y 1897, la escribe para pedir su opinión y ella refuerza su genialidad: “La encuentro muy grande y muy bella […] Sobre todo el efecto tan acentuado de la cabeza, que contrasta con la sencillez de la ropa totalmente logrado y sobrecogedor”.

Él contesta a esta carta con otra en la que le explica: “… la benevolencia con que ha juzgado mi Balzac me da un poco más de seguridad, porque justamente habría necesitado sus consejos durante el negro abandono en que quedé, como muerto creo. Yo querría que un día viniera a ver mi Balzac, que he hecho copiar en un material muy ligero y que voy a poner alguna vez en el patio para ver el efecto al aire libre. Allí podría juzgarlo conmigo”.

Implorante y soberbia

En 1988 Camille viaja sola a Inglaterra desde Bélgica. El año siguiente le escribe desde L’Islette, pidiendo a Rodin que se reúnan para trabajar allí. En la misma carta también le muestra su dependencia económica y le dice: “Me acuesto completamente desnuda para creer que usted está aquí, pero cuando me despierto no es lo mismo”.

En el año 1893 Camille escribe de nuevo a Rodin desde París: “Al parecer, salgo de noche por la ventana de mi torre, suspendida de una sombrilla roja ¡con la que prendo fuego al bosque!”. Y unos meses después, a su hermano: “Te agradezco tu ofrecimiento de dinero. Esta vez no te lo rechazo ya que he agotado los 600 francos de mamá y ahora vence mi alquiler […] He tenido algunos contratiempos últimamente: un vaciador, para vengarse, destruyó en mi taller varias cosas acabadas, pero no quiero entristecerte”.

Su hermano la ingresa en un manicomio. La visitará siete veces en 30 años.

A partir de 1900, gran parte de sus esfuerzos se van en rentabilizar su creación escultórica: tiene que dedicar su tiempo a pleitear con el Estado para que le pague sus compromisos. También talla en mármol Perseo y la gorgona, en cuya cabeza cortada se autorretrata. En 2008, el Estado francés comprará esta pieza por 1,4 millones de dólares.

Es el momento álgido de Claudel, pero también del escándalo: presenta al Salón La edad madura, donde un ángel perverso, una mujer mayor, tira de un hombre también maduro mientras una joven implora de rodillas. Su hermano Paul escribe: “Mi hermana Camille, implorante, de rodillas, está soberbia, está orgullosa, y saben que lo que se desprende, en este mismo momento, delante de su mirada, es su alma”. Estamos en 1902 y el escándalo recorre París.

Rodin tuvo la capacidad de mostrar en la exposición Universal de París de 1900 una retrospectiva con toda la obra que él quiso elegir: 150 obras entre esculturas, dibujos y fotografías, en su propio pabellón temporal, el Pabellón de L’Alma, donde expuso Las puertas del infierno por primera y única vez. En su taller tiene en torno a 50 operarios, el escultor Bourdelle entre otros. En 1911, el Estado le compra su vivienda-estudio, el Hotel Biron, que se convertirá en el Museo Rodin.

En 1916, Auguste decide casarse con Rose Beuret, dos semanas antes de su muerte. Él morirá ese mismo año. Las imágenes que existen de su funeral en Meudon hablan del triunfo y del éxito del artista genial: él nunca será invisibilizado.

El final más triste

En 1913, una semana después del fallecimiento de su padre, a Camille le diagnostican “delirio sistemático de persecución basado principalmente en interpretaciones e imaginaciones falsas”. Es ingresada en contra de su voluntad en el manicomio de Montdevergues, al lado de Aviñón. No volverá a ver ni a su madre ni a Rodin.

Su hermano, el responsable de autorizar visitas, no consentirá que nadie, excepto Jessie Lipscomb, su examiga, a la que Camille Claudel no apreciaba, la visite. Él irá a verla siete veces en los 30 años de encierro. Porque Camille tuvo la mala suerte de ser longeva y falleció a los 78 años.

Enterrada en una tumba sin nombre, a la muerte de Paul Claudel en 1955, cuando su sobrina-nieta quiso exhumar el cadáver de Camille para enterrarlo en un panteón de París y ofrecerle un homenaje público, en el manicomio contestaron que los restos estaban en una fosa común. “¡Me reprochan (oh, crimen espantoso) haber vivido completamente sola, pasar la vida con unos gatos, tener manía persecutoria! Sobre la base de estas acusaciones me encarcelaron como a una criminal…”.

