4 sep 2018 A. Morales

Todo es culpa del Tafil. Sí, cuándo decimos TODO es todo. Y es que no vamos a negar que el éxito de la serie ‘La casa de las flores’, el culebrón mexicano de Netflix, se debe a este fármaco recetado para el control de los trastornos de ansiedad y pánico. Es gracias a él que Paulina de la Mora, una de sus protagonistas “ha-bla a-sí”, como arrastrando las sílabas con un tempo muy peculiar. Y digamos que, en pocas palabras, es este personaje, interpretado por la actriz Cecilia Suárez, el más viral de la serie y el que nos ha llevado a todos a pasar horas riéndonos del #PaulinaDeLaMoraChallenge.

A ver empecemos por el principio. ‘La casa de las flores’ no es un culebrón al uso. Aunque tiene todos los ingredientes para serlo: amor, engaño, una familia rica, otra pobre, amores entre diferentes clases sociales… su guion, bien escrito y con una vuelta de tuerca, nos regala una serie donde el suicidio no es trágico -incluso su humor negro te arrancará más de una carcajada- y donde las señoras de bien, de esas de toda la vida, también pueden traficar con marihuana, y donde el típico galán rompecorazones es bisexual y como no, hay espacio para un papá transexual (protagonizado por Paco León).

Fotograma de la series. pinit

La serie ha triunfado este verano entre otras razones porque es corta -13 capítulos de 25 minutos-, por su frescura, gracias al guion del director mexicano Manolo Caro, y porque se trata de una historia negra y cómica. Capaz de burlarse de las situaciones más trágicas y sacar provecho a ese “yo sarcástico” que todos llevamos dentro.

La serie protagonizada por Verónica Castro –la reina de las novelas mexicanas, conocida en América como La Vero-, Aisslin Derbez –hija del actor mexicano Eugenio Derbez, Darío Yazbek –hermano menor del actor Gael García Bernal-, Juan Pablo Medina, Paco León y Cecilia Suárez, comienza con un discurso en voz en off que bien podría ser dramático: “Todo empezó cuando mi mamá me dijo que me tenía una sorpresa. Pero la sorpresa era que se había colgado en la florería de la esposa de mi papá”. Es la voz de una niña de 7 años que nos da la bienvenida a su universo. Pero resulta que en vez de llorar te ríes. En vez de sufrir por lo que le acaba de suceder te diviertes. No, no es que seas un desalmado, es que los diálogos, las escenas y las actuaciones están pensadas para que olvides todos tus problemas y rías sin parar.

Quizá la responsable de que te “en-gan-ches” a esta serie desde el minuto uno sea Paulina de la Mora, la hija mayor de esta familia de la alta sociedad mexicana que intenta mantener su abolengo aín cuando están en la ruina.

Fotograma de la serie. pinit

Y es que desde el primer capítulo deja frases que han quedado para la historia –y para los memes-. La escena comienza con la familia reunida en el salón de la mansión mientras en el inmenso jardín sus invitados se agasajan en una gran fiesta. La madre acompañada por sus tres hijos y su nieto llora el engaño de su marido. El marido intenta dar explicaciones cuando de repente aparece la hija que tuvo con su amante -que por cierto se acaba de suicidar-. Y mientras la “perfecta” familia se derrumba. Unos mariachis irrumpen en la trágica escena. Y allí suelta Paulina la más famosa de sus frases: “ol-vi-dé can-ce-lar el ma-ri-a-chi”. Las risas son inmediatas.

Y es que el personaje de Paulina es sin duda el gran ganador de la serie. Su forma peculiar de hablar, -entre pija mexicana y arrastrando las sílabas-, se convirtió en cuestión de horas en TT en Twitter y obviamente, en un challenge. Actores, presentadores y público en general ya se ha sumado al reto de hablar como el personaje. El éxito fue abrumador, tanto así que Netflix le prohibió reproducir esa peculiar cadencia fuera del set de rodaje, en un intento por mantenerlo exclusivo para la serie.

Si aún no has visto la serie, ni el challenge. ¿Qué es-tás es-pe-ran-do?