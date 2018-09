5 sep 2018 mujerhoy

Laura Sagnier (Barcelona, 1966) era la directora de la consultora de market intelligence PRM cuando, hace cuatro años, decidió tomarse un respiro a causa del estrés. “Crees que puedes con todo y no es así”, afirma. Pero a los pocos meses, ya echaba de menos la actividad y puso en marcha un ambicioso proyecto: hacer un estudio sobre la mujer española actual. Cómo son, cómo viven y cómo se sienten esos 15 millones de españolas que tienen entre 18 y 64 años. Las respuestas a esas preguntas se plasmaron en el estudio Las mujeres hoy (elaborado con la colaboración de PRM y editado por Deusto).

Ahora Sagnier ha escrito Más cansadas que infelices (Paidós), un ensayo en el que, a través de correos electrónicos que envía a amigas y familiares, combina experiencias personales con las conclusiones de su estudio. “No quería que la investigación se limitara al ámbito académico y se me ocurrió esta fórmula más ágil. Escribo a mujeres, todas reales, que según su edad, su situación o la relación que tenemos me inspiran transmitirle un mensaje concreto del estudio, desde la maternidad y el trabajo al sexo. Y pensé que las mujeres, que están tan cansadas, podían leer un mail al día e irse a la cama con una conclusión clara”, explica.

Más cansada que infelices, de Laura Sagnier. (Ed. Paidós).

Mujerhoy ¿Qué le movió a embarcarse en este proyecto?

Laura Sagnier Por primera vez en mi vida tenía tiempo libre y mi universo es muy femenino: somos tres hermanas que solo hemos tenido hijas y no quería que a ellas les ocurriera lo que a mis amigas y a mí, que nos hemos enfrentado a un mundo muy distinto del que nos habían contado. Como investigadora, defiendo que con buenos datos se toman mejores decisiones. Pensé que conocer su entorno, y al que se habían enfrentado sus predecesoras, les sería de gran ayuda. El estudio fue creciendo y no tenía sentido que lo guardara solo para mí.

Mujerhoy ¿Y cómo somos las españolas?

Laura Sagnier Mi principal conclusión es que somos muy distintas y no se puede generalizar. Hay muchos tipos de mujeres y no todas queremos lo mismo. Lo que más nos separa es la edad: estamos en etapas vitales diferentes. Por eso es tan difícil que una mujer de 50, como yo, entienda a unas adolescentes, como mis hijas.

Mujerhoy ¿Qué es lo que le ha sorprendido más gratamente?

Laura Sagnier Que en general no nos sentimos infelices. De ahí el título: Más cansadas que infelices. Yo tenía la percepción de que no éramos felices porque escuchaba quejarse del trabajo, de la falta de apoyo, de que no llegan a todo... Pero su nivel de felicidad está por encima de lo que esperaba. Había confundido que las mujeres nos quejemos, porque la superwoman no existe, con que seamos infelices.

Mujerhoy ¿Y negativamente?

Laura Sagnier Una inaceptable es que, en las parejas donde ambos trabajan, nosotras contribuimos mucho a la economía familiar pero ellos muy poco en lo que no es remunerado. Y en las generaciones jóvenes no se percibe un gran cambio. Otra es lo mucho que influye la relación de pareja en la felicidad de las mujeres. Invertimos mucho en la formación de nuestras hijas pero, según el estudio, que tengan un buen trabajo apenas va a afectar positivamente en su vida si se equivocan con la elección sentimental. El trabajo da independencia, pero lo que les hace felices es con quién se despiertan.

Mujerhoy ¿Cómo le gustaría que influyera este libro?

Laura Sagnier No hay una investigación como esta porque aborda todos los aspectos relacionados con la mujer y utiliza un análisis multivariable que permite relacionar muchas cosas entre sí. Mi deseo es explicar a mujeres y hombres los resultados porque necesitamos que las cosas cambien.

