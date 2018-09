20 sep 2018

La vida de la reina Isabel II de Inglaterra nos fascina, y con razón: sus 91 años (65 de ellos vividos sobre el trono) son pura historia universal.

Portada de Her majesty (Taschen).

Vivió la II Guerra Mundial sin abandonar el bombardeado Londres, asistió a la descolonización del Imperio Británico, sufrió atentados, conoció a los grandes políticos e iconos culturales del siglo y tuvo que hacer frente a crisis nacionales y familiares, la última de ellas el azaroso matrimonio y divorcio de su hijo Carlos y la orfandad de sus nietos (y del pueblo británico) tras la muerte de Diana de Gales.

Su vida ha sido llevada a la pantalla en multitud de ocasiones (las más conocidas, tal vez, la película 'The Queen', donde la encarnó Helen Mirren, y la serie 'The Crown', en la que luce el rostro de Claire Foy). Y ahora, la editorial Taschen repasa los episodios más importantes de su vida (y la pompa y la tradición que se asocian a ellos) en Her Majesty: bodas reales, jubileos, viajes internacionales y encuentros con personajes famosos y también momentos de intimidad familiar, fotografiados por artistas de la talla de Cecil Beaton, Rankin o Annie Leibovitz.

