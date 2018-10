13 oct 2018

En el año 1986, Noah Gordon escribió El Médico, un best-seller cumbre dentro del género de la novela histórica. En el libro, el protagonista, Rob, sufre todo tipo de calamidades y recorre medio mundo hasta llegar a Persia para aprender Medicina con Avicena, uno de los padres de esta disciplina.

La novela está ambientada en plena Edad Media, sobre el año 1.000. Hay que tener en cuenta que, en esta época, la inmensa mayoría de la población no tenía ninguna atención médica en occidente y la curación estaba en manos de magos, curanderos o chamanes, mientras que en oriente se había preservado la sabiduría de la antigua Grecia y existían ya escuelas de medicina, como la de Avicena. que estaba en pleno apogeo.

El 17 de octubre se estrena en el Teatro Nuevo Apolo El Médico, el musical. En esta obra han participado, entre otros, Iván Macías como director musical, José Luis Sixto como director, el escritor Félix Amador como autor del libreto y Lorenzo Caprile como diseñador de vestuario. Entrevistamos a Félix Amador para que nos explique cómo ha sido posible resumir una obra tan extensa que trata de la historia y la filosofía de la Medicina.

Corazón El musical lo presentaron en el colegio de médicos. ¿Priorizan lo médico sobre lo emocional y humano?

Félix Amador Es un todo. La novela trata de la medicina y nos pareció adecuado presentarlo en la Academia de Medicina. En la biblioteca había un libro de Avicena, uno de los protagonistas. La Medicina es la inspiración pero la novela habla, realmente, de conseguir un sueño: alcanzar el conocimiento. Nos pareció frívolo presentarlo en otro sitio. Hay muchos médicos que han leído este libro.

Avicena para nosotros, los médicos, es un referente y uno de los padres de nuestra disciplina, pero también de la Filosofía. ¿Le dan un papel preponderante en el musical?

F.A. En el segundo acto, en el que aparece Avicena, es el protagonista absoluto. En resumen, la historia habla de Rob, que trata de alcanzar su sueño y en ella aparecen Avicena, que representa el lado bueno, y el Sha, que representa la maldad. De hecho, en las pruebas que hemos hecho con el público, Avicena y el Sha son las dos voces que impresionan. El actor que hace de Avicena tiene una voz profunda, de cine, y cada vez que habla es como si estuviera leyendo un libro maravilloso.

800 páginas resumidas en dos horas y media del musical. ¿De qué han prescindido y qué han destacado?

F.A. Era difícil. Hemos ido a lo emocional, a lo que realmente significaba algo para el protagonista. El deseo de vencer a la muerte y sobre todo la curiosidad. El protagonista es un niño que, de repente, después de quedarse huérfano, empieza a trabajar con un cirujano y barbero, medio médico y medio timador de la época, y esto despierta su curiosidad. Nos gustó la idea de contar la historia basándonos en esa curiosidad, a mirar todo con unos ojos mágicos, que le llevan a cruzar medio mundo para cumplir su sueño y asistir, sobre todo, a sus clases. Esa curiosidad, ahora que se da mucha importancia a la salud mental, le lleva a no envejecer. Yo que tengo 53 años tengo esa curiosidad. Hoy en día, hay aulas de la experiencia en todas las universidades y hay gente que tiene curiosidad por aprender aunque esté jubilado, y esa idea, reflejada en este personaje, hace que cuando alcanza la madurez siga teniendo la misma curiosidad del inicio de su aventura, como cuando era un niño. Eso hace que el público se encariñe con él.

C. Para ustedes que son escritores, músicos, actores... Tiene que ser difícil haber abordado un tema médico. ¿Han tenido ayuda o asesores?

F.A. Hemos tenido algún tipo de asesor para temas concretos, pero realmente tampoco se profundiza mucho en la medicina. Aunque se habla de las curas sencillas de las heridas que hacía el barbero hasta las operaciones de cataratas, que sorprende que se pudieran hacer hace diez siglos. En aquella época, los estudiantes de medicina también tenía que estudiar derecho, religión, matemáticas, historia...

El modisto Lorenzo Caprile ha sido el encargado de preparar el impresionante vestuario del musical 'El Médico' pinit

C. ¿En el musical tienen alguna escena de alguna curación o de alguna cirugía, por ejemplo?

F.A. A parte de las lecciones de Avicena y de aspectos médico-filosóficos, como que el paciente no solo necesita que le cures sino que le escuches, hay operaciones de cataratas. Hasta está la escena culmen en la que Rob decide desafiar a la ley islámica y abrir un cuerpo humano, algo que prohibía la religión, y con ello pasa a convertirse en algo más que un médico.

¿Noah Gordon ha podido tener acceso y leer el guion?

F.A. Sí, le fuimos mandando avances el año pasado. Primero escuchó un poco de la música y quedó fascinado y, de un no, pasó a hacer avances. Luego hicimos una presentación sinfónica y le mandamos un vídeo. Él dice que lo ve todos los días y está deseando venir. El problema es que va a cumplir 92 años, los hijos no le dejan venir, pero él los reunió y les dijo que el musical le suponía una nueva ilusión sobre un proyecto antiguo. Tenemos el hotel y el avión reservados y, si no ocurre nada, él va a venir el día 17 de octubre al estreno.

C. ¿Qué mensaje quieren transmitir con esta adaptación de la novela?

F.A. Principalmente, nos gustaría transmitir que se trata de una novela maravillosa. Contarla de otra manera, tratando que sea mucho más emocionante con la música de Iván Macías. Dar una nueva y maravillosa vida a la novela y que, tanto los que conozcan la historia como los que no, salgan fascinados.

