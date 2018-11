21 nov 2018

El final de ‘Juego de tronos’ está a la vuelta de la esquina. HBO acaba de anunciar que la octava y última temporada se estrenará en abril de 2019, que cada uno de sus seis capítulos durará más de una hora y que serán tan épicos y trepidantes que la Batalla de los Bastardos nos parecerá un episodio de relleno de ‘This is us’.

Estamos ya impacientes, y más aún después de hacer click, emocionadas, en el primer tráiler y comprobar que no nos dice nada nuevo y que no tenemos nada a lo que agarrarnos hasta abril de 2019. Bueno, eso no es del todo cierto: sabemos qué aspectos de las muchas tramas de ‘Juego de tronos’ tienen que cerrarse y tenemos teorías surtidas para cada una de ellas. Acompáñanos por los caminos de la deducción, los futuribles y las hipótesis elaboradas por fans con demasiado tiempo libre en su vida.

Aegon Targaryien, AKA Jon Nieve (Kit Harington) pinit

1. Jon descubrirá que es un legítimo Targaryen (con todo lo que implica)

El primer episodio de la temporada arranca con la llegada de Jon (Kit Harington) y Daenerys (Emilia Clarke) a Invernalia, y esperamos ansiosamente ese momento en que él dice: “Chicos, chicos, no sabéis con quién me he metido en la cama”, y sus hermanos le contestan: “No, TÚ no sabes con quién te has metido en la cama”. La vida te da sorpresas y a él le esperan dos: que no es un Stark bastardo, sino un Targaryen legítimo, y que eso significa que acaba de acostarse con su tía Daenerys. Este cambio de identidad moldeará buena parte de la trama en la última entrega de 'Juego de tronos': porque Jon, que aspiraba como mucho a ser Rey en el Norte por aclamación popular, es ahora candidato al Trono de Hierro. Y su competidora principal es Daenerys, a la que acaba de jurar lealtad. Sí, nosotras también pensamos que este romance no va a ser de los facilitos.

Arya Stark (Maisie Williams), maestra de asesinos pinit

2. Arya cometerá un asesinato épico

Nos hemos gastado una millonada en la educación de Arya Stark (Maisie Williams): lucha contra los estereotipos de género, muerte traumática de progenitores, interrail por las tierras de Poniente y Erasmus en Bravoos, todo para convertirla en una asesina implacable con una lista de objetivos grabada a fuego en su mente. Así que confiamos en que, en esta última temporada, cometa un asesinato a la altura de su talento. Nuestra apuesta es que la víctima será la reina Cersei (Lena Headey): es uno de los personajes más odiados de la serie (si nuestro mundo colisionara con los Siete Reinos, sería inmediatamente linchada por una multitud furiosa de fans), hay una profecía que augura su muerte y figura en la lista de "asesinables" de Arya desde la primera temporada.

Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), retornado de entre los muertos pinit

3. Bran abrazará su potencial mágico

El pobre Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) lleva siete temporadas siendo arrastrado (a menudo literalmente) por los hielos del norte y teniendo sueños proféticos cuando le dejan un ratito en paz. Todavía no sabe de lo que es capaz (ni nosotros), pero tras tantas miserias y noches a la intemperie, este personaje se merece un papel épico en la parte mágica de la gran batalla final. El duelo de miradas entre el Rey de la Noche y el benjamín de los Stark ha despertado muchas especulaciones (entre ellas, que son el mismo personaje) y esperamos ansiosas el enfrentamiento definitivo.

Lucha de titanes... o dragones pinit

4. Habrá (al menos) una gran batalla entre dragones

En el juego de tronos, ganas, mueres... o te marcas un gol en propia puerta. Y eso fue, exactamente, la muerte y zombificación de Viserion. Con lo facilita que se nos presentaba la batalla con tres dragones leales y ninguno en el equipo contrario... Para añadir sal a la herida, resulta que el Rey de la Noche lo maneja como si esto fuera la versión fantasy de ‘Fast and furious’. Esperamos que Sam Tarly se haya traído unos cuantos manuscritos ad hoc de la Ciudadela y que Tyrion recuerde todo lo que leyó de niños sobre dragones. Nosotros, desde el burladero, estamos deseando ver la gran batalla por el control aéreo de los Siete Reinos.

Sansa Stark (Sophie Turner), candidata VIP al Trono de Hierro, con Arya pinit

5. Los Siete Reinos tendrán nuevo rey (o reina)

Estamos seguras de que una de las últimas imágenes de 'Juego de tronos' será un plano del Trono de Hierro con su nuevo ocupante. Pero, ¿quién será? Solo podemos garantizaros (algo hemos aprendido en siete temporadas) que tendrá que pagar un precio muy alto a cambio de la corona. Nuestras dos apuestas son una Daenerys definitivamente endurecida tras sacrificar a Jon en el camino o una Sansa Stark (Sophie Turner) ascendida por méritos propios a reina del ajedrez ponienti, con Tyrion (Peter Dinklage) a su lado en modo matrimonio de conveniencia y Arya guardándoles las espaldas. Se admiten más hipótesis.

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), heroína o villana pinit

6. Daenerys tonteará con el lado oscuro

El deporte favorito de George R.R. Martin es hacernos cambiar de opinión sobre sus personajes. Pasamos de detestar a admirar a Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) y, sí, le cogimos un cariño lleno de pesadumbre a Sandor Clegane (Rory McCann). Esa misma regla podría convertir a Daenerys en la villana de la historia. Sí, a Daenerys, nuestra adorada khaleesi, a la que hemos visto resurgir (literalmente) de sus cenizas y convertirse en liberadora de esclavos, el poder se le está subiendo un poquito a la cabeza: ejecuta a sus enemigos sin piedad, habla de conquistar los Siete Reinos porque ella lo vale... En esta temporada, la tentación será mayor y la legendaria locura de los reyes Targaryen estará en boca de todos. Solo los dioses (los antiguos y los nuevos) saben qué bando elegirá.

Jon y Daenerys, amantes y aspirantes a guerreros proféticos pinit

7. Descubriremos quién es Azor Ahai

Llevamos siete temporadas viendo venir el invierno, la batalla final entre los vivos y los muertos y la revelación de quién es el Príncipe que nos fue Prometido... y, francamente, si la octava temporada se centra en los dos primeros puntos y pasa por el tercero de puntillas, prometemos no ofendernos. Sí, sabemos que la profecía tiene un papel que jugar; sí, sabemos que tanto Dany como Jon son los candidatos con más posibilidades. Y, aun así, si Melisandre de Asshai (Carice van Houten) se despeñara por los acantilados de Rocadragón, nos olvidaríamos del tema y nos quedaríamos tan panchas. En cualquier caso, contamos con que se nos comunique el veredicto final, con espada llameante y posible sacrificio del ser amado, en el momento culminante de la batalla final.