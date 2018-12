24 dic 2018

En la jungla del amor -iba a decir online, ¿pero acaso existe ya otra?- hay un momento crítico: confesar la edad. Puede llegar de dos maneras. Una, cuando estás completando tu perfil y decides ser por una vez honesta. La otra, cuando, después de haber triunfado gracias a ponerte una edad más favorable a tus intereses, alguna circunstancia inesperada te pone en la difícil tesitura de reconocer que realmente naciste en la década anterior a tu ligue de Tinder, un cuasi millennial que, a partir de ese momento, te mirará con la misma pasión y distancia con que se admira una lámpara Art Decó.

Es posible que para neutralizar la situación emplees todo tipo de argumentos biológicos, antropológicos y genéticos que demuestren que tu edad biológica no pasa de los 32. Desde ya te digo que de nada servirá. Considera ese Tinder perdido. Así que empieza de cero y aprende de tus errores.

Moraleja, cosas que hacer: La edad en Tinder se mide por la cantidad de faltas de ortografía por frase.

Ver otra vez Dirty dancing, ese “clásico” con el que bailaron mis padres.

Por mi parte, apoyo la causa del ciudadano holandés Emile Ratelband. Este hombre de 69 años y de profesión optimista va a hacer historia. Emile ha pedido a un juzgado holandés que reconozca su derecho para cambiar su edad legal. Quiere cambiar sus 69 por 49. Ahí es nada. Y aporta ante los jueces sólidos argumentos: se siente 20 años más joven, sus médicos aseguran y documentan que su cuerpo lo es, está dispuesto a retrasar 20 años su pensión de jubilación y, sobre todo, dice que quitarse legalmente dos décadas mejorará sus posibilidades en las apps de encontrar pareja. Afirma Emile que, con la misma foto, si pone que tiene 49 años le llueven las citas. Sin embargo, cuando pone 69 -repetimos, sin cambiar la foto de perfil-, nadie lo mira. "No consigo que nadie responda a mis mensajes -cuenta a la radio pública estadounidense-. Con 69 años estoy limitado, pero con 49 podría comprarme una casa, conseguir trabajo y en Tinder, con la cara que tengo, estaría de lujo".

Presentó su demanda en la corte holandesa y el mundo está atento a la decisión del juez porque si esto le sale bien, auguro una tercera revolución industrial. Todos seremos folclóricas de Tinder. Y aunque los jueces se han tomado el caso con cierto sarcasmo, también han reconocido que sería similar al derecho de un transgénero a cambiar de sexo en su documento de identidad. Es decir, si usted se siente con 30 años y tiene 50 es de justicia que su DNI refleje su identidad.

Imagino un mundo en el que yo tenga 20 años menos en el DNI y pueda decir sin sonrojarme que Dirty dancing es un clásico del cine. (Y no es que no lo haya dicho ya, pero me gustaría no mentir).

Más artículos de Miss Dramas...

-Miss Dramas: "¿Viajes de trabajo (o de amor)?"

-Miss Dramas: Romance de gimnasio

-Tinder: no más de 9 a la vez