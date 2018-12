28 dic 2018

¿A quién no le gusta adentrarse en una buena historia? Una forma diferente de viajar, conocer otros mundos o vivir la fantasía en primera persona es a través de la lectura. Para alimentar la pasión de los más pequeños por las letras, simplemente, tienes que saber elegir las narraciones apropiadas. Por ello, hemos seleccionado los mejores libros infantiles con los que los niños aprenderán valores tan importantes como la empatía, la felicidad o la importancia de controlar las emociones. ¡Toma nota porque pueden convertirse en sus preferidos!

1. Yo voy conmigo (Trampantojo)

A una niña le gusta un niño pero él no se fija en ella y decide cambiar. Pide consejos a sus amigos y le dicen que se quite la coleta, las gafas, la sonrisa... Y cambia tanto que deja de ser ella misma. Es en este momento cuando la niña se da cuenta de que no merece la pena y decide volver a ser quien era. Una fantástica narración de Raquel Díaz Reguera para hacernos reflexionar y querernos con nuestras virtudes y defectos.

2. Vivir bien la vida (Salamandra)

Se necesita un poco de magia e imaginación para cambiar el mundo. Ese es el mensaje que dejó la creadora de la saga de Harry Potter, J.K Rowling, a los alumnos de la Universidad de Harvard en su graduación del 2008 cuando presentó 'Vivir bien la vida', una lectura para todos los públicos. Ahora, Salamandra recupera la obra para transmitir a todos una forma de aprender que afrontar el fracaso es necesario para el éxito y que, para ello, debemos mostrar empatía con los demás.

3. Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo (Duomo)

50 historias de más de 50 niños nacidos en diferentes épocas pero con una cosa en común: todos ellos tienen una gran capacidad de superación y, por ello, a día de hoy son personajes importantes. Increíbles historias de G.L. Marvel para aprender a luchar contra los retos y perseguir los sueños.

4. De mayor quiero ser... feliz (Beascoa)

Un libro escrito por Ana Morató para educar las emociones desde la positividad y el optimismo que presenta seis cuentos para enseñarnos a ser felices desde la infancia, transmitiendo valores tan importantes como la confianza en uno mismo, la autoestima, el poder de la palabra o el control de la frustración. ¡Les encantará!

5. La princesa rebelde (Blume)

Las princesas ya no quieren encontrar a su príncipe azul para que la saque de su castillo, ni llevar los vestidos más bonitos, ni necesitan a sus hadas madrinas. Ahora prefieren ir en playeras y buscarse la vida. Por eso, la protagonista de este cuento de Anna Kemp y Sara Ogilvie, la princesa Susana, luchará para cambiar el mundo montada en su dragón. ¡Un libro que rompe estereotipos!

6. ¿Dónde estás? (Salamandra)

Bea Enríquez ilustra las inquietudes de los jóvenes del siglo XXI, la relación con la soledad, la dificultad de relacionarse con los demás o la necesidad de sentir el apoyo de los que le rodean. Premio Fnac de novela gráfica del 2018 que retrata mediante bonitas ilustraciones de la realidad actual.

7. El libro de las emociones para niñas y niños: Los cuentos de Hada Menta (Blok)

Cuentos súper originales protagonizados por niños y niñas que se enfrentan a diferentes situaciones de conflicto que necesitan resolver: enfados, mentiras, críticas... El hada Menta llegará a sus vidas para enseñarles a descubrir las soluciones de los problemas. Una narración de Gemma Lienas para niños y adultos para controlar las emociones, a comprender y a relacionarnos con los demás.

8. Las chicas son guerreras (No ficción ilustrados)

Como dice la canción... ¡las chicas son guerreras! Y eso es lo que los autores de este libro, Irene Cívico y Sergio Parra, han sabido transmitir mediante ilustraciones (realizadas por Nuria Aparicio) de 26 mujeres que han hecho cosas increíbles por el mundo. Desde Frida Kahlo, Marie Curie, Coco Chanel, Agatha Christie o Audrey Hepburn, hasta la mismísima Lady Gaga.

9. Cuentos para quererte mejor (Destino)

Un total de 35 historias que muestran la importancia de la autoestima, el humor, el amor, la resiliencia y la aceptación. El autor, Álex Rovira, quiere hacer llegar a niños de todas las edades para que, en un futuro, sean personas seguras de sí mismas, independientes y respetuosas. ¡Para amarse y saber amar a los demás!

10. Zampalabras (Nórdica Infantil)

En la librería Valdelumbre ocurren cosas muy extrañas. Quique y su hurón investigarán para descubrir qué está pasando. Una trama estupenda que, sin duda, enganchará a los más pequeños.