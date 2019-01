2 ene 2019

Bansky. Genius or vandal? es una exposición no autorizada. Y esto, que para cualquier otro artista implicaría una demanda inmediata, puede que sea motivo de alegría para el esquivo rey del grafiti. Al fin y al cabo, Bansky ha hecho de la provocación su marca de la casa y ha sido premiado por ello: 17 millones de euros, nada menos, valen las 73 obras que expone el Ifema de Madrid hasta el 10 de marzo.

Bansky es un guerrillero del arte: nadie conoce su verdadero nombre (aunque hay teorías que lo identifican como el británico Robin Gunningham) y pinta de noche para que sus grafitis sorprendan al público a la mañana siguiente. Desde ese anonimato, ha convertido el mundo en su sala de exposiciones personal, trasladando a sus paredes su visión subcultural y punk de los conflictos del momento; ha sido nominado a un Óscar al mejor documental (por Exit through the gift shop) y ha expresado su (irónica) desilusión por no haberlo ganado, con una pintada que mostraba a una niña enfurruñada.

Ha rizado el rizo de la provocación haciendo que una de sus obras, la icónica Girl with a balloon, fuera destruida tras ser subastada por más de un millón de euros. Y, sobre todo, gracias a esa fórmula única de audacia, arte furtivo y compromiso filosófico, se ha convertido en uno de los artistas más interesantes del momento.