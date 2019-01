24 ene 2019

Apreciada Claire: discúlpeme si no me dirijo a usted con la fórmula adecuada a su cargo, presidenta de los Estados Unidos, comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Discúlpame si uso ahora el punto y seguido para, cambiar del usted al tú: me tomo tal licencia porque tú reinas en House of Cards, pero yo lo hago en esta sección; porque tú eres casi ficción y yo, casi real; y porque ya escribí sobre ti, en esta misma revista, hace dos años y medio, y siento que te conozco. Por eso mismo quiero confesarte al final de este primer párrafo que, también, te compadezco.

No sólo quiero ser vista, también quiero ser relevante".

En el texto que te dediqué en abril de 2016 destacaba tu inteligencia práctica y tu esqueleto, y afirmaba que la serie que has acabado protagonizando no habla tanto de Washington, la gran política, como del matrimonio, la micropolítica. Ha sido así hasta su último suspiro. Ha sido su gran error y tú, su víctima principal.

Porque la desaparición forzada de Frank Underwood, en el contexto histórico del #MeToo, suponía una gran oportunidad para los guionistas de House of Cards. Muertos tu amante y tu marido, tu doble viudez tenía que conllevar tu autonomía definitiva. La temporada final brindaba la oportunidad de construir otro esquema argumental, otra estructura narrativa, en la que ya no dependieras de ningún hombre. Pero los mismos que supieron dictarte brillantes palabras para que nos las dijeras cara a cara, rompiendo la cuarta pared, fueron incapaces de inventarse otro molde que no fuera el matrimonial. Así, en la sexta temporada, Doug ocupa el lugar de Frank. Un hombre usurpa el poder de otro hombre. Y tú continúas eclipsada cuando más tenías que brillar.

Como las protagonistas de Big Little Lies, de Killing Eve, de Juego de tronos, de Vikingos, de tantas series recientes, acabas matando con tus propias manos. La metáfora es triste: las mujeres todavía tienen que mancharse antes de asumir el poder que les pertenece. Nunca te veremos gobernar. Pero esperemos que tu sacrificio engendre nuevas presidentas, igual de oscuras que tú en la casi ficción y más luminosas en nuestra casi realidad.

House of Cards (Movistar+ y Netflix)

Tras cuatro temporadas notables y dos mediocres, House of Cards (Netflix: 2013-2018) se ha despedido de la televisión sin su protagonista, Frank Underwood, por las acusaciones de acoso sexual que afectaron al actor que lo interpretaba, Kevin Spacey. Durante esta temporada, la presidenta de los Estados Unidos ha sido su esposa Claire (Robin Wright), completamente sola tras el asesinato o la deserción de casi todos los personajes secundarios.

No te pierdas...

-Cinco series para seguir creyendo en el periodismo

-Better Call Saul: Kim Wexler, el amor es un timo, por Jorge Carrión

-Visitamos el rodaje de 'Las amigas estupendas', el best seller de Elena Ferrante