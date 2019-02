7 feb 2019

Ya sea porque estas planeando un viaje de ensueño o simplemente porque quieres saber cuál es el vuelo más próximo y barato, o quieres registrarte en un hotel dentro de 10 minutos, si lo que te gusta es viajar estas aplicaciones son ideales para ti.

LoungeBuddy

Esta aplicación te abre las puertas de aquellos espacios de ocio que suelen reservarse solo para los viajeros que pagan más o que vuelan con mayor frecuencia: las salas de espera (¿VIP?). LoungeBuddy te informará a qué salones tienes acceso. ¿Que no hay resultados? No te preocupes. Podrás navegar por los salones y sus comodidades, y comprar el acceso en segundos, desde solo 20 euros. Por ejemplo, LoungeBuddy puede llevarte a la sala de estar número 1 en Heathrow (Londres), a las salas de negocios de Lufthansa en Alemania, a la sala de estar Marhaba en Dubai, a los clubes Delta SkyClubs en los EE. UU. Etc.

Hitlist

El mundo es tan vasto y las opciones tan numerosas que organizar una lista de "visitas obligadas" puede ser una tarea desalentadora. Hitlist está aquí para ayudarte. No solo organiza tus destinos y te permite compartir tus selecciones con amigos, sino que también escanea constantemente las tarifas aéreas para informarte cuándo bajan los precios de los boletos a los lugares de tu lista de preferidos.

HotelTonight

Esta aplicación hace reservar un gran hotel con descuento sea una cuestión de segundos. La puedes usar tanto para reservar con una semana de anticipación o para mañana o en 10 minutos. Cuando los hoteles que pertenecen a este grupo tienen habitaciones sin vender, las cargan en la aplicación y usualmente están con ofertas que no estarán disponibles en otros lugares.

GTFO

¿Quieres salir de la ciudad a toda prisa? ¿Volar a cualquier lugar tan pronto como sea posible? GTFO escanea las tarifas aéreas más nuevas y más bajas del motor de reservas en línea Hopper.com para revelar los mejores vuelos de ida y vuelta disponibles desde su ubicación hoy y mañana. Úsalo para una escapada de fin de semana espontánea.

GateGuru

Además de ofrecer un seguimiento de vuelos, GateGuru te da información necesaria como dónde registrarte en el aeropuerto, los tiempos de espera de seguridad estimados y los mapas de servicios dentro de las terminales.

XE Currency

Esta aplicación gratuita rastrea los mercados de divisas en todo el mundo para proporcionarte tablas de conversión precisas y actualizadas al minuto.

TripCase

TripCase es un administrador de viajes, y puede vincular reservas completas, incluidos hoteles, alquileres de coches, etc.

Esta es la aplicación soñada del viajero frecuente. Cuenta con información relevante que a veces está oculta en las aplicaciones de las aerolíneas, como el tiempo total de viaje, el tipo de avión, los mapas de aeropuertos interiores y los números de teléfono de las aerolíneas. Puede guardar recibos o incluso solicitar un Uber directamente dentro de la aplicación.

Maps.Me

Ya puedes despedirte de pagar por la descarga de datos con Maps.Me. Esta app pone a tu servicio todos los mapas, pero sin necesidad de conectarte a Internet. ¡Solo tienes que acordarte de bajar los mapas antes de viajar!