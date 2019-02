15 feb 2019

Quedan dos meses para que se estrene la última temporada de ‘Juego de tronos’ y los rumores vuelan alto como dragones zombificados. No te dejes llevar por teorías delirantes –que si Sam Tarly es el verdadero hijo de Rhaegar Targaryen , que si Poniente es, en realidad, un parque temático de robots estilo ‘Westworld’–y acompáñanos por estas predicciones estrictamente basadas en las pistas que los chicos de la HBO han dejado caer en tráilers e imágenes promocionales.

Cersei Lannister (Lena Headey), el embarazo imperceptible pinit

¿Y si a Cersei no le han hecho un bombo?

Una de las imágenes de la nueva temporada nos muestra a Cersei Lannister (Lena Headey) en todo su esplendor... y sin señales de bebé a bordo. Puede que se encuentre aún en las primeras fases del embarazo, puede que haya sufrido un aborto... O puede que el presunto bebé de la reina no fuera más que una artimaña para manipular a sus dos hermanos, Tyrion (Peter Dinklage) y Jaime (Nikolaj Coster-Waldau). Prueba conseguida, por cierto.

Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) y Robb Stark (Richard Madden), hermanos de armadura pinit hbo

Jaime, el chaquetero

Y ya que hablamos de los gemelos dorados, muy comentado ha sido el cambio de armadura de Jaime Lannister en esta foto. Para la nueva temporada invierno-invierno, Jaime ha abandonado su tradicional coraza dorada decorada con leones y ha estrenado una muy similar a la que lucía el difunto rey en el norte, Robb Stark (Richard Madden). Sí, puede que Jaime solo quiera entrar con buen pie en el ejército norteño, donde los Lannister no son recordados con cariño. Pero también puede ser un símbolo de que sus lealtades han cambiado y de que, tras siete temporadas de maltrato psicológico, ha decidido dar de lado a Cersei. Recordemos, como quien no quiere la cosa, que hay por ahí una profecía que dice que la reina será asesinada por uno de sus hermanos...

Bran I, el ausente

El tráiler oficial muestra a los hermanos Stark en las criptas de Invernalia... excepto a Bran (Isaac Hempstead-Wright). ¿Barreras arquitectónicas o guiño a los fans? Teniendo en cuenta que este clip es más simbólico que real (ni los bastardos tendrían el privilegio de una estatua en las criptas de los Stark, ni se esculpirían las efigies de los que aún están vivos), hay que apostar por lo segundo. Pero, ¿qué significa que Bran no acompañe a sus hermanos? Tal vez, que será el único superviviente de la familia; o que su identidad mágica es ya más fuerte que sus vínculos de sangre. O, como muchos fans querrían, su ausencia podría significar que Bran es el Rey de la Noche y que, por lo tanto, no tiene un lugar entre los que le combaten.

Las plumas de la lealtad

En este tráiler vemos también, de forma muy deliberada, una pluma que cae de la mano de la estatua de Lyanna Stark. El rey Robert Baratheon (Mark Addy) la colocó allí en el primer episodio de la serie (ay, qué jóvenes éramos) y Sansa Stark (Sophie Turner) la recogió en la temporada 5, cuando visitó la tumba de su tía. En el clip, la pluma simboliza la sangre Targaryen de Jon Nieve (Kit Harington); pero también nos habla del vínculo que hay entre él y Sansa (ambos son aves, alegóricamente: él un “cuervo”, ella una “palomita”) y cómo cambiará esa relación ahora que Jon es candidato legítimo al trono de hierro.

Arya, Jon y Sansa Stark (Maisie Williams, Kit Harington y Sophie Turner) pinit hbo

Todo el mundo quiere a Jon

“Tienes que protegerlo”, “todo este horror ha caído sobre mi familia porque no pude amar a un niño sin madre”, “Eres un Stark: no tienes mi nombre, pero tienes mi sangre”. Las estatuas de los Stark no pueden hablar más claro: cerrad filas en torno a Jon, que es la joyita de la familia. Algunos fans aseguran, incluso, que en el tráiler Arya (Maisie Williams) y Sansa se mueven como lo harían dos piezas de ajedrez para proteger al rey en el tablero. Una última pista: las estatuas de Arya y Sansa las representan tal como son en ese momento (incluso reproducen sus peinados y ropa), pero la de Jon parece la versión anciana del personaje. ¿Indica eso que tendrá una vida longeva, al contrario que sus hermanas/primas?

Dos momentos en el pelo de Sansa Stark (Sophie Turner) pinit hbo

Sansa y la magia de su pelo

Sí, ya sabemos que la mayor de las chicas Stark se comunica a base de peinados. Pasó de insufrible niñata norteña peinada de cualquier manera a (más) insufrible princesa sureña de enrevesado estilismo capilar. Adoptó la trenza que lucía su madre durante su fase guerrera e imitó los peinados de Cersei y de Margaery (Natalie Dormer) cuando estaba bajo su ala. En los dos clips que hemos visto de la nueva temporada, Sansa luce dos peinados que, por supuesto, vienen con mensaje: un estilismo a base de pequeñas trenzas, muy similar al que hemos visto lucir a Dany, en el tráiler; y la sencilla media coleta que lució su padre cuando recibió al rey Robert en Invernalia, en una escena sospechosamente similar en la que da la bienvenida a Daenerys. Los fans han concebido todo tipo de teorías basadas en este paralelismo, que van desde el enfrentamiento entre cuñadas hasta la ratificación de Sansa como Señora de Invernalia.