25 feb 2019

Si había llamado la atención una noticia sobre los Premios Oscar 2019 -los peores looks de su alfombra roja-, esa era que, en esta ocasión, no habría presentadores. No habría monólogos. Nada de humoristas haciendo chistes sobre la situación política. Pero la organización tenía un as en la manga para conseguir empezar la ceremonia por todo lo alto.

Dos de los temas más reconocibles y míticos de Queen, 'We will rock you' y 'We are the champions' sonaron en el Dolby Teathre de Los Ángeles con fuera. Con tanta, que Lady Gaga no pudo evitar levantarse de su butaca y dar palmas al compás mientras iniciaba un tímido baile que no tardaba en hacerse viral en las redes sociales.

Junto a Brian May y Roger Taylor, integrantes originales de la banda, un Adam Lambert al que le tocaba hacer las veces del desaparecido Freddy Mercury, que estuvo presente con una imagen en la pantalla gigante de detrás, presidiendo una actuación que no dejaba indiferente a nadie.

Freddy Mercury, presente en los Premios Oscar 2019.

Esta especie de tributo se entiende dentro de ese protagonismo que tiene en esta edición de los Premios Oscar 2019 la película 'Bohemian Rapsody', con nada menos que cinco nominaciones.

