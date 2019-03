15 mar 2019

¿En qué piensan las mujeres? Una pregunta tan corta, tan clara y que a la vez abre un abanico de opciones tan amplio que la convierte en ese interrogante al que (felizmente) es imposible dar una única respuesta. Como en todo, cada persona es un universo que se rige por sus propias motivaciones, su carácter, una determinada forma de sentir, de pensar y, en definitiva, de entender y de abordar el mundo que le rodea. Rompedoras, eclécticas, tradicionales… ninguna mujer es igual a otra y eso aporta una riqueza social inaudita. Sin embargo, mientras los pensamientos no pueden catalogarse ni estandarizarse, las búsquedas sí, ¡al menos las de Pinterest!

“En una época en la que tantas cosas parecen dividirnos, estas ideas representan los intereses que nos unen. Desde la inspiración cotidiana hasta los sueños épicos que deseamos que algún día se hagan realidad”. Así describe la propia red social su labor a la hora de dictaminar tendencias y descubrirnos qué búsquedas triunfan entre sus más de 250 millones de usuarios. Y es que, aunque sus tableros sean la inspiración perfecta cuando andamos escasos de ideas (ya sea para decorar el salón, organizar una boda o encontrar el outfit idóneo para un día de trabajo), Pinterest va mucho más allá. Como ellos mismos aseguran: “no se trata sólo de tener la fotografía perfecta, la piel impecable o un determinado tipo de cuerpo, sino donde todos pueden ir para conectarse de forma personal con ideas que realmente les hagan bien". Sin ir más lejos, en su último informe sus protagonistas fueron las mujeres y las búsquedas más populares entre sus usuarias. ¿Quieres saber cuál fue el resultado?

Body Positive

El realismo y todo ese necesario movimiento que procura dar visibilidad a lo que se ha escondido y querido tapar a lo largo de las décadas, se ve correspondido y traducido en los intereses de las usuarias. Porque sí, tenemos estrías; sí, tenemos celulitis; sí, nos asalta la alopecia; y sí, existen cicatrices (entre muchas otras cosas). Así, el ideal de belleza evoluciona favorablemente, provocando que las búsquedas de “belleza talla grande” se hayan incrementado en un 762%, las de “looks favorecedores para tallas grandes” un 582%, “frases contra el body shaming” se incrementó un 371% y “frases de body positive” un 78%. Además, dentro del mundo de la belleza y la piel, el 58% del top 100 de las búsquedas se referían a absolutamente todos los tonos de piel, incluyendo: tonos fríos, piel clara, marrón, tono oliva y piel oscura.

La naturalidad es tendencia

La artista sueca Arvida Byström fue una de sus precursoras y una de las primeras en dar visibilidad al vello corporal a través de las redes sociales con un mensaje reivindicativo. A golpe de selfie, Arvida reclamaba estar en paz con las realidades del cuerpo de la mujer y dejar de distorsionar la imagen que teníamos de nosotras mismas. Pues bien, al fin lo verdaderamente natural está en boga y Pinterest lo refleja. Las búsquedas de “positividad de vello corporal” o “trucos para menstruación dolorosa” han crecido en 158% y un 181% respectivamente.

Por otro lado, el 44% de las Pinners se han acercado al mundo de la belleza o el bienestar a través de términos relacionados con tener un look natural.

Escribiendo nuevas reglas

Evidentemente, siempre hay amantes de los clásicos, pero en muchas cuestiones las mujeres quieren acabar con los clichés y las tradiciones, tomar las riendas de sus decisiones y derribar más de un estereotipo. Así, una de las búsquedas que se ha incrementado en un 336% ha sido la de las propuestas de matrimonio de ellas.

Empoderamiento femenino

Dentro del ámbito profesional, las mujeres irrumpimos dispuestas a romper con todo techo de cristal que se nos ponga por delante. El éxito profesional y el camino hasta alcanzar nuestras metas es otro de los focos en los que se centran nuestros intereses. Así, “motivación empresarial” se ha incrementado hasta un 182%, acumulando hasta 10 millones de búsquedas sobre diferentes tipos de negocios. El avance en el ámbito laboral también se delimita por categorías, incluyendo el marketing, los tips para pequeñas empresas o planes de negocios. Entre estas búsquedas de las usuarias crecieron exponencialmente los “negocios de impresión 3D” hasta un 233%, “digital business” en un 139% o “travel business” con un 35%.

“Como un destino de inspiración que acogió a todas las mujeres desde el primer día, Pinterest es el lugar al que miran para descubrir formas de ser exitosas y tener confianza en sus propios términos. Lee cómo estas seis Pinners crearon sus negocios usando Pinterest para alcanzar una misión común: empoderar a otras mujeres a la hora de emprender, en el autocuidado y en la autoaceptación”. Dentro de este ámbito y con esta introducción, la plataforma destacaba los casos de éxito de One For Women, Nudest, City Girls Savings, Amaliah y Sanity & Self con los que animar a otras mujeres a emprender, triunfar ¡y contarlo!

¡Puro Girl Power!

