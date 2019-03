24 mar 2019 paka díaz

Con una belleza singular, el documental ganador de la Biznaga de Plata Mujeres en Escena al Mejor Documental es Entre la tierra y el canto, de Ana L’homme: una ventana al mundo de una poeta campesina en Chile. A través de esta cinta, conocemos el durísimo día a día de las mujeres que trabajan la tierra: abandonos, machismo, alcohol... “Quería hablar de esa fuerza increíble que tenemos las mujeres frente a la adversidad”, explica L’homme.

Así llegó a Mauricia Saavedra, su protagonista: una joven que vive con su compañera Paola y que se reconcilia con la vida gracias a ese amor y a su voz, que usa para denunciar la opresión. “Saca su fuerza de sus raíces y de su canto, que es un grito de libertad y de fe en que las cosas van a mejor. Para mí, es una Violeta Parra en potencia”, dice la cineasta.

Quería hablar de la fuerza increíble que tienen las mujeres frente a la adversidad". Ana L’homme

L’homme detalla la importancia de la canción: “A través del arte pueden expresarse las formas de opresión de una sociedad, pero también el futuro. Y el canto popular, aún el mas tradicional, expresa ese inconformismo, ese grito de libertad”. En la zona central de Chile ese canto se expresa en décimas y octosílabas, con rimas complejas (“es una tradición que viene de los españoles”). Mauricia, en su repertorio, habla de los personajes del campo. “Pero no se queda en la protesta –dice la directora–. Paola le enseñó a buscar una salida positiva, algo que cambie esa situación de opresión o sufrimiento”.

Su película comienza y acaba con jóvenes campesinas y cuesta no preocuparse por ellas. “Las zonas rurales son muy conservadoras. El hombre manda y la mujer está sometida a esa violencia, a las actitudes machistas, a un alcoholismo tremendo. Mauricia me habló de una mujer cantora que no podía tener hijos. El marido, celoso, le prohibía cantar en fiestas y, cuando volvía borracho, la sacaba de debajo de la cama y la ponía entre las patas del caballo, que la pateaba. Así había perdido un hijo tras otro”.

Aun así, ve motivos para la esperanza. “¿Qué pasaría si a estas personas discriminadas y traumatizadas por violaciones y abusos se les dieran herramientas para empoderarse?”.

