25 mar 2019

¿Ya has fijado las fechas para tus vacaciones, pero el destino continúa siendo una incógnita? Si estás falta de inspiración y no te importa emprender viaje rumbo a lo desconocido, ¡al menos que sea a uno de los diez países más felices del mundo!

No, este ranking de la dicha no es cosa nuestra, sino del World Happiness Report 2019, un informe elaborado por la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible —organismo de investigación multidisciplinar vinculado a la ONU—, con la colaboración de fundaciones y centros de investigación. El documento, que vio la luz el día 20 de marzo con motivo del Día Mundial de la Felicidad, se ha confeccionado en base a encuestas realizadas a lo largo de tres años sobre cómo se sienten los ciudadanos felices, teniendo en cuenta variables como: el producto interior bruto, las ayudas sociales, los años de esperanza de vida saludable, la libertad, la percepción de la generosidad, la corrupción corporativa y gubernamental, o la calidad de vida de los inmigrantes, entre muchas otras. Por si te lo estás preguntando, ya te decimos que no, España no está en este top 10, sino en el puesto 30, escalando seis posiciones con respecto al año 2018.

10. Austria

Desconocíamos que Austria nos augurase tal nivel de felicidad, pero lo que sí teníamos claro es que la serenidad y la calidad de vida las teníamos asegurada. Este estado centroeuropeo puede presumir de enclaves mágicos, tanto en verano como en invierno. Con sus 35 picos de más de 3.500 metros, los márgenes del río Danubio y el lago Constanza nos invita a disfrutar de un entorno natural de postal. Además, estamos hablando del que fue históricamente uno de los imperios más poderosos del mundo, del que todavía quedan huellas como el palacio de Hofburg y el de Schönbrunn, ambos de las monarquías Habsburgo. Museos, arte contemporáneo, calles que suenan a música clásica, enclaves emblemáticos y zonas en las que perderse entre arquitectura histórica… es imposible que no quedes prendada de este país.

Cinco paradas: Salzburbo, Viena, Hallstatt, Linz y Salzkammergut.

9. Canadá

Al país norteamericano le llueven los elogios. Hace ya dos años la comunidad de expertos viajeros de Lonely Planet lo elegía como mejor destino para viajar del año, ¡y hay muchas razones obvias! Catorce millones de personas visitan las cataratas del Niágara (Ontario) sea cual sea la época del año, y otras tantas admiran los cuatro parques naturales que se extienden a lo largo de las Rocosas, dos de los múltiples ejemplos de su espectacularidad paisajística. A eso se le suman ciudades modernas y bulliciosas como Toronto, la armoniosa unión entre urbanismo y naturaleza de Vancouver, el fotogénico Château Frontenac de Quebec y la multiculturalidad de Montreal. ¿El resultado? Un país inspirador, cosmopolita y dinámico que continúa respetando y valorando a la naturaleza en estado puro.

Cinco paradas: Montreal, Vancouver, Toronto, Ontario y Quebec.

8. Nueva Zelanda

¿Nos vamos a las antípodas? Lo sabemos, llegar allí nos supone más de un día viajando, escala incluida, pero lo cierto es que cuando veas todas las maravillas que te ofrece este país, el periplo merece la pena. El que fue nombrado uno de los países menos corruptos del mundo el pasado año, se hace éste con el octavo puesto entre los más felices. Nueva Zelanda brilla por su naturaleza desbordante de fiordos, playas paradisíacas, géiseres y lagos dignos de avistar. Además, podrás conocer de cerca la cultura maorí, una fauna en la que el kiwi lleva la voz cantante, la octava maravilla del mundo (Milford Sound) y una gastronomía que despertará todos tus sentidos. ¿A qué esperas para hacer las maletas?

Cinco paradas: Wellington, Auckland, Queenstown, Milford Sound y Matamata (visita obligatoria para los fans de El Señor de los Anillos y El Hobbit).

7. Suecia

‘Lagom’, he ahí la respuesta a la felicidad sueca. Traducido al español significaría algo así como “la medida justa es lo mejor”, es decir, ni poco ni mucho, sencillamente lagom. Además, se trata de una filosofía de vida que aboga por el equilibrio con uno mismo y lo que nos rodea, lo que se traduce en sostenibilidad, compromiso social y moderación. Los suecos disfrutan plenamente de los gestos más sencillos: un día entre la naturaleza, un paseo en bicicleta, un momento de calma con una taza de té… pequeñas cosas que hacen nuestra vida plena. Más allá de su filosofía, en Suecia puedes gozar del arte vanguardista, de ciudades llenas de encanto y tranquilidad, una gastronomía de sensaciones, la “casa” de Pippi Calzaslargas (Vimmerby), vivir la música y admirar la calidad de vida con la que cuenta este estado nórdico. ¡Querrás quedarte a vivir!

Cinco paradas: Estocolmo, Djurgården, Gotemburgo, Malmö y Vimmerby.

6. Suiza

Hablar de Suiza es remitirnos a los hechos y las cifras. Este país centroeuropeo es el lugar de nacimiento de la Cruz Roja, así como de numerosas organizaciones internacionales involucradas en procesos de paz en todo el mundo, no en vano, el estado lleva desde 1815 sin formar parte de ningún conflicto bélico armado. Su PIB per cápita es de 80.837 dólares (el doble que en España) y ha sido nombrado el décimo país más democrático del mundo según el Índice de la Democracia de The Economist. Tres quintos de su territorio lo componen los Alpes y el Matterhorn, una de montaña icónica convertida en todo un símbolo nacional. ¿No te dan ganas de instalarte ya en el país?

Cinco paradas: Zurich, las cataratas del Rin, Berna, Lucerna y Basilea.

5. Países Bajos

Un país rico en historia, en arte, en espíritu ecofriendly, en campos de flores, molinos de viento… ¡y en bicicletas! Holanda es un viaje que no puedes dejar de hacer si lo que estás buscando es la perfecta harmonía entre un ritmo de vida cosmopolita, naturaleza, sostenibilidad e inquietudes artísticas. Además, éste es un gran año para visitar los Países Bajos, teniendo en cuenta que se cumplen 350 años de la muerte de Rembrandt, por lo que instituciones y pinacotecas a lo largo de todo el país rendirán tributo al maestro y a todos los artistas coetáneos que conformaron el Siglo de Oro holandés (XVII).

Cinco paradas: Ámsterdam, Rotterdam, Kinderdijk, Utretch y Naarden.

4. Islandia

Porque queremos ver una aurora boreal, porque no podemos perdernos a Strokkur en plena erupción, porque todavía no hemos avistado ningún glaciar ni nos hemos bañado en la inmensa Bláa lónið (la Laguna Azul)… por eso y mucho más no queremos dejar de visitar Islandia al menos una vez en la vida. Maravillas naturales, una cultura gastronómica digna de conocer, un entorno puro y limpio con una fauna que aquí no lograríamos ver, Islandia tiene todos los alicientes para convertirse en nuestro destino predilecto. Además, ostenta el primer puesto de los países más seguros del mundo según la Global Peace Index.

Cinco paradas: Geysir, Landmannalaugar, Reykjavík, Dettifoss y la laguna glaciar Fjallsárlón.

3. Noruega

Si no vas a Noruega, te estarás negando un viaje a la ‘smart city’ del futuro. Su capital, Oslo, ha sido nombrada European Green Capital 2019, ejemplo de innovación, movilidad y sostenibilidad al que aspiran el resto de ciudades. Noruega puede presumir de una economía saneada, una conservación inigualable de los recursos naturales, seguridad y civismo; pero también de naturaleza indómita, fiordos espectaculares, sol de medianoche, una dieta que todos quieren seguir y una cultura que conocer. No nos extraña que sea el punto de destino de muchos amantes de los buenos viajes.

Cinco paradas: Oslo, Lofoten, Preikestolen, Tromso y el fiordo de Geiranger.

2. Dinamarca

Antes, cuando pensabas en Dinamarca te venía a la mente la imagen de su archiconocida Sirenita. Sin embargo, hablar a día de hoy del país es aludir al ‘hygge’, también conocido como “el secreto danés de la felicidad”. ¿Y en qué consiste? En una forma serena de ver, entender y disfrutar de la vida, ejemplificada en una tarde de invierno en la que tomas una taza de chocolate caliente entre las manos, a la lumbre de una chimenea o unas velas en el salón, mientras hace frío en el exterior. En definitiva, pequeños instantes de calidez que hacen que la vida merezca la pena. El país es ejemplo de ritmo tranquilo pero evolutivo, con grandes iniciativas sociales y culturales, una distribución de la riqueza equitativa y una conciencia medioambiental loable. Así, no es de extrañar que sea el segundo país europeo en lo que respecta a la satisfacción de sus habitantes según el Eurobarómetro.

Cinco paradas: Copenhague, Helsingør, Bornholm, Skagen y Odense.

1. Finlandia

Con una clara tendencia al alza desde el año 2014, Finlandia volvió a liderar por segundo año consecutivo el podio de los países más felices del mundo según el informe de las Naciones Unidas. Lo cierto es que les sobran los motivos, teniendo en cuenta que aúnan un buen sistema de salud, la calidad de su educación, unas políticas sociales envidiables, esperanza de vida de 82 años y la concienciación en torno a la desigualdad. Además, tampoco se quedan atrás en lo tocante a lucha en pro del medioambiente, ya que es el tercer país a nivel mundial en relación a la calidad del aire y el país con más bosques de Europa.

Si buscáis un lugar en el que huir del estrés a base de practicar el Shinrin-Yoku (un baño en pleno bosque), admirar la arquitectura, descubrir el verdadero amor por el diseño, sentir los beneficios de la sauna en vuestra piel y contagiaros de su mágica alegría, este es el país idóneo.

Cinco paradas: Helsinki, Rovaniemi, Parque Nacional de Koli, Karhunkierros (Parque Nacional de Oulanka) y Porvoo.

