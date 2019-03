26 mar 2019

"He tenido ofertas para exponer mi trabajo, pero la idea de mirar atrás no me interesaba. Los comisarios Nathalie Bondil y Thierry-Maxime Loriot eran las personas perfectas, con el enfoque perfecto para reinventar el pasado". Así de claro lo vio Manfred Thierry Mugler, y así ha visto la luz Couturissime, la primera gran retrospectiva sobre el perfumista, modisto y fotógrafo de 70 años, que lleva ya un tiempo alejado de la pasarela.

Bionic Sayoko, de Pierres et Gilles (1977). pinit d.r.

La exposición (en el Museo de Bellas Artes de Montreal, Canadá, hasta el 8 de septiembre) muestra 140 vestidos y un centenar de imágenes tomadas por históricos fotógrafos, como Guy Bourdin, David LaChapelle, Karl Lagerfeld, Ellen von Unwerth o Helmut Newton, su alma gemela visual, al que se dedica toda una galería. Este doble enfoque nos permite recorrer la obra y las mutaciones de un modisto que representó el lado más salvaje y sofisticado de la moda durante tres décadas y que inauguró la era de las supermodelos.

Mugler fotografiado por Dominique Issermann. pinit d.r.

En Couturissime pueden apreciarse las claves de su estilo (cinturas de avispa, angulosa elegancia, hombros desmesurados) y los temas que le inspiraron: la mujer fatal, el plástico, los robots, el espacio, los insectos... Y, sobre todo, nos permite asomarnos a su inimitable impronta, que fascinó a las fashionistas de los 80 y 90, y que podría convertirse en revival. Kim Kardashian y Cardi B, de hecho, ya han desempolvado prendas vintage de la firma...

