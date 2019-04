29 abr 2019

Compartir en google plus

La actriz y directora Icíar Bollaín dijo que "Anna es verdad". Se refería a Anna Castillo, la actriz barcelonesa de 25 años, que se ha hecho un importante hueco en la industria del cine gracias a su talento y personalidad. Justamente esa energía voraz y única la ha convertido en la gran protagonista de la primera historia de moda de Nylon Spain.

En esta exclusiva entrevista la actriz reconoce que, aunque le ha tocado vivir una época de esplendor para las mujeres del cine y está en uno de los mejores momentos de su carrera, todavía hoy se encuentra con techos de cristal en el sector y sabe que le debe mucho a todas las compañeras que la precedieron en el show bussines.

Primera portada de Nylon Spain, protagonizada por Anna Castillo pinit NYLON SPAIN

"Aún hoy me encuentro equipos (casi) íntegramente masculinos. Y entre que soy chica y soy joven... tengo que esforzarme mucho para que se me escuche y que a lo que yo digo se le dé el mismo valor que a lo que dice un compañero. Por eso desde luego estoy segura de que todas esas mujeres que vinieron antes que nosotras no lo han tenido nada fácil. Han sido mujeres con mucho poder y lo consiguieron porque eran (son) realmente buenas en este trabajo. Pero también porque se esforzaron muchísimo. Cuando una mujer triunfa en un mundo que rigen hombres, tiene que demostrar el doble que es muy buena. Eso es lo que han hecho mujeres como Icíar Bollaín o Isabel Coixet, que para mí son pioneras. Directoras a las que estaré eternamente agradecida. Porque seguramente en la época de Icíar en las clases de dirección había muy pocas chicas; como ocurre hoy en los equipos técnicos, que te cuesta encontrar directoras de foto", cuenta Nylon.

La actriz también habla de la educación sexual, sus nuevos proyectos y el feminismo. Si quieres leer esta entrevista completa, no tienes más que visitar la web: www.nylonspain.es.

Nylon Spain es la nueva apuesta de Vocento. Esta publicación ha llegado al mercado nacional con "una voz propia", esa que "habla a las nuevas generaciones del desafío a los cánones preestablecidos, de inclusividad, de sostenibilidad". "La voz de 'Nylon Spain' es reconocible y transgresora", asegura Pablo Aragón, director general de la revista.

Este lunes 29 celebramos la fiesta de lanzamiento de este proyecto que nace con un espíritu rebelde, transgresor y con la clara vocación de convertirse en creador de tendencias, a todos los niveles.