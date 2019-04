30 abr 2019

El mundo se puede dividir en dos clases de personas: las que compran por impulso y las que consumen conscientemente. Las primeras son capaces de mover cielo, mar y tierra para conseguir "eso" de lo que se enamoraron. Puede ser un vestido que vieron en una revista o que llevaba una influencer, un collar, anillo, pendientes, o esa bolsa encantadora, por no hablar de un labial, sombra de ojos, o incluso un móvil. Para las personas que compran por impulso todo es absolutamente necesario, no es que les guste el objeto, es que lo necesitan. Prácticamente sienten que si no lo tienen serán menos felices.

Mientras que quienes consumen sin la influencia del "necesito esto ya", suelen meditar bien antes de comprar y satisfacen sus necesidades sin presiones sociales. Sus compras suelen ser más útiles.

"Cuando queremos comprar algo estamos influenciados por necesidades reales y también por una serie de presiones internas que nos llevan de un producto a otro, incluso a adquirir alguno que no cubra las necesidades palpables (...) El ser humano está lleno de pulsiones, que son más que manifestaciones inconscientes de nuestra psique para intentar llenar vacíos", así lo define el libro "Esto va de chicas" (Zenith), de Cristina Valbuena y Cristina Alonso.

Si eres de las que cada vez que ve algo piensa "qué bonito es, y cuánto lo voy a usar", "Esto va de chicas" te da 10 consejos para evitar las compras compulsivas son para ti.

1. Antes de comprar, pregúntate: ¿Realmente lo necesito?

Si la respuesta es solo porque te combina mejor con un bolso que los otros cuatro pares de sandalias que ya tienes, la respuesta es: NO. No las necesitas.

2. Deja pasar un tiempo entre el impulso y la compra.

Si en este tiempo desaparece esas ganas locas por comprar, es que realmente no lo querías tanto como pensabas.

3. Borra las aplicaciones de compras de tu móvil.

Poder comprar con la facilidad de un click es lo peor que le puede pasar a las personas que compran por impulso.

4. Evitar los paseos por las tiendas en los tiempos muertos.

Cuanto más tiempo pasas en las tiendas más gastas. Utiliza tu tiempo libres para ir en bicicleta al parque, visitar un museo, caminar, etc.

5. Recicla tus propias cosas.

Quizá no te has dado cuenta que esa chaqueta que ya no usas puede volverse de nuevo en tu prenda favorita. No necesitas ser Coco Chanel para darle una segunda vida a tus prendas. Solo debes buscar tutoriales en YouTube, allí tendrás cientos de ideas.

6.Márcate un presupuesto limitado al mes.

Si gastas mucho en ropa, ponte un máximo mensual y respétalo.

7. Haz la lista de la compra.

Esta es la manera más fácil de comprar y no caer en las tentaciones.

8. Mantén ordenado tu armario.

Si acumulas muchas cosas no sabrás qué tienes o no y sentirás continuamente la necesidad por comprar cosas que no necesitas porque ya las tienes.

9. Busca un hobby que no implique consumir de forma automática.

10. Plantéate si el objeto que vas a comprar aporta algo de valor a tu vida.