Los podcasts nacieron hace 18 años, cuando tener un iPod era lo más en postureo tecnológico. El término –formado con el “pod” de esos reproductores de audio y el “cast” de broadcast (emisión)– designaba a unos programas radiofónicos divididos en episodios que se podían descargar y escuchar a placer. En ellos cabían todos los géneros: análisis político, reseñas literarias, ficción... Hace cinco años, cuando los smartphones se popularizaron y llegó la era de Netflix, el formato cobró nueva vida. Hoy, solo en Apple, hay más de 500.000 podcasts diferentes.

En España, aún es un fenómeno minoritario (un 2% de usuarios habituales, frente al 26% de EE.UU.), pero gana un 25% de audiencia cada año y se le augura un futuro brillante (en 2018, por primera vez, los premios Ondas le dedicaron una categoría). Si quieres unirte al huracán podcast, empieza por estos títulos.

Belleza y salud

-RADIO FITNESS REVOLUCIONARIO: (Marcos Vázquez). Duración: de 30 minutos a una hora. Periodicidad: semanal (los jueves). Qué ofrece: información detallada y entrevistas exhaustivamente documentadas a algunos de los mejores expertos de nuestro país en el ámbito de la salud y el fitness. Cómo mejorar nuestra calidad de sueño o cómo prevenir el acné a través de la alimentación son dos de sus últimos temas. Por qué lo hemos elegido: por apoyar todas sus intervenciones con rigurosos estudios científicos y por utilizar, además, un lenguaje comprensible y ameno.

-MI DIETA COJEA RADIO (Aitor Sánchez García). Duración: de 10 a 15 minutos. Periodicidad: semanal. Qué ofrece: consejos sencillos sobre nutrición, dietética, alimentación y ciencia. Por qué lo hemos elegido: porque desmonta, con mucho sentido del humor, falsas creencias en torno a la alimentación para ayudarnos a comer mejor y tener más energía.

-A GUIDE TO LIVE WELL (Jana Fernández): Duración: de 20 minutos a una hora. Periodicidad: semanal (los lunes). Qué ofrece: herramientas para que cada persona encuentre su propio camino hacia el bienestar físico y emocional, con yoga, meditación, cosmética natural, alimentación… Por qué lo hemos elegido: porque ella misma comparte cómo logró superar un periodo de fuertes crisis de ansiedad, estrés e insomnio, para poder ayudar ahora a otras personas.

-EL PODCAST DE CRISTINA MITRE: Duración: de 60 a 75 minutos. Periodicidad: semanal (los domingos). Qué ofrece: entrevistas muy documentadas a diferentes expertos del mundo de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Por qué lo hemos elegido: más de 2.500 reseñas positivas en su perfil avalan que, con cada nuevo episodio, en este programa se aprende de forma fácil y divertida a través de información completa, veraz y útil.

El podcast de belleza y salud de Cristina Mitre. pinit d.r.

Moda

-LOCA POR LA MODA (Maribel Estévez): Duración: de 10 a 15 minutos. Periodicidad: semanal (los domingos). Qué ofrece: un análisis fresco, dinámico y riguroso de las últimas tendencias. Por qué lo hemos elegido: por compartir antes que nadie nuevos términos, marcas y servicios. Sus oyentes son los más entendidos del sector.

-NADA MAL MY DEAR (Andrea Amoretti): Duración: manifiestos de seis minutos y entrevistas de 40. Periodicidad: semanal. Qué ofrece: reflexiones en torno al estilo, como qué es, por qué nos hace felices o cómo podemos encontrar el nuestro. Por qué lo hemos elegido: por ofrecer un contenido diferente a todo lo que hayas escuchado, y hacerlo, además, de una forma totalmente cautivadora.

-CUENTOS DE MODA (Mireia S. Vaquero): Duración: de siete a 15 minutos. Periodicidad: semanal. Qué ofrece: relatos breves y muy cuidados sobre temas curiosos relacionados con la moda. Por ejemplo, cómo empieza una colección, qué mensajes se ocultan tras las tendencias o en quién se inspiran las marcas. Por qué lo hemos elegido: por analizar, con un toque de fantasía, particularidades del sector que despiertan mucho interés.

-CHARLANDO CON ZUBI (Mercedes y Elena Zubizarreta): Duración: una hora. Periodicidad: semanal (los viernes). Qué ofrece: divertidas entrevistas a figuras del mundo de la moda, el arte y el diseño, a cargo de estas hermanas que triunfan desde hace años con sus bolsos. Por qué lo hemos elegido: porque ellas y sus invitados –Javier Aznar, Leonor Watling– son pura inspiración.

Podcast de moda: Charlando con Zubi. pinit d.r.

Pareja y sexo

-PAREJA QUE SUMA (Monika Piszczelok y Julio de la Iglesia): Duración: de 10 a 20 minutos. Periodicidad: semanal (martes). Qué ofrece: psicología de pareja para ayudarte a mejorar tu relación. Sus temas: gestión de las discusiones, relaciones a distancia o falsos mitos sobre el matrimonio. Por qué lo hemos elegido: además de ser marido y mujer, Monika y Julio tienen un posgrado en matrimonio y familia.

-MEJOR QUE EL SEXO (Eduardo, Paula y Marcos): Duración: de 20 a 30 minutos. Periodicidad: quincenal. Qué ofrece: contenido fresco, profesional y con un punto amablemente descarado sobre amor, sexo y género. Por qué lo hemos elegido: porque aborda temas poco convencionales, como la inteligencia erótica, para entender cómo nos relacionamos dentro y fuera de la cama.

Podcast Mejor que el sexo. pinit d.r.

-CÓMO RESOLVER TUS PROBLEMAS DE PAREJA (Mercedes Cobo): Duración: 10 minutos. Periodicidad: quincenal. Qué ofrece: respuesta a preguntas incómodas. ¿Se pueden sentir celos de alguien que no es tu pareja? ¿Hay una forma para olvidar a tu ex? ¿Es normal haber valorado cambiar de pareja? Por qué lo hemos elegido: por normalizar, desde un punto de vista psicológico, dudas frecuentes que rara vez se plantean en voz alta.

-ENTRE PAREJA (Jeymi Febles y Robert Sasuke): Duración: de 25 a 30 minutos. Periodicidad: semanal. Qué ofrece: las opiniones de dos psicólogos expertos en temas de pareja sobre infidelidad, dependencia emocional, falta de comunicación... Por qué lo hemos elegido: porque esta pareja dominicana lleva tres años divirtiendo y ayudando al público americano y es hora de conocerlos.

Emociones

-JEFA DE TU VIDA (Charo vargas, “Charuca”): Duración: de 50 minutos a una hora. Periodicidad: semanal (viernes). Qué ofrece: inspiradoras entrevistas para aprender a gestionar las emociones y conocerte a ti misma. Por qué lo hemos elegido: porque compartimos con Charuca la idea de que el mundo se está llenando de “jefas”, mujeres que se sienten a gusto con su vida y con su trabajo.

Podcast: Jefa de tu vida. pinit d.r.

-ENTIENDE TU MENTE (Molo Cebrián, Mónica González y Luis Muiño). Duración: 20 minutos. Periodicidad: semanal. Qué ofrece: opiniones profesionales y amenas sobre cómo afrontar situaciones que nos generan miedo o estrés. Por qué lo hemos elegido: porque habla sin tapujos sobre trastornos como la depresión o la bipolaridad, y ayuda a enfermos y familiares a afrontar la situación y encontrar soluciones.

-EL PODCAST DE LOS SUEÑOS (Belén Canalejo, “Balamoda”): Duración: de 20 a 50 minutos. Periodicidad: quincenal (los lunes). Qué ofrece: contenido centrado en el crecimiento personal, desde cómo superar el miedo al qué dirán hasta comenzar algo que te ilusiona o incorporar hábitos positivos. Por qué lo hemos elegido: porque hace unos años, cuando Belén compartió en redes sociales la forma en que afrontaba su cáncer, miles de personas dijeron que les había cambiado la vida. Ahora quiere seguir ayudando a través de este podcast.

-DIVINA DE LA MENTE (Ana García del Barrio). Duración: de 10 a 30 minutos. Periodicidad: semanal. Qué ofrece: sencillas técnicas para cambiar el estado emocional, iniciarse en la meditación o deshacerse de sentimientos negativos. Por qué lo hemos elegido: porque tiene consejos que ayudarán a transformar tus relaciones personales.

Educación

-EL RINCÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL (Asociación Mundial de Educadores Infantiles). Duración: de 30 minutos a una hora. Periodicidad: semanal (viernes). Qué ofrece: educación para padres y maestros, con temas como la adicción a las nuevas tecnologías, el establecimiento de límites, nuevos métodos de aprendizaje… Por qué lo hemos elegido: cuenta ya con más de 140 programas en los que responde a todas las preguntas que alguna vez te hayas podido plantear.

-HABLAR EN FAMILIA (Laura Otón y Amparo Latre). Duración: una hora. Periodicidad: quincenal. Qué ofrece: consejos para orientar a nuestros hijos en redes sociales, colegio y comportamiento. Por qué lo hemos elegido: por su tono amable y directo.

-TEJIENDO REDES (Almudena Campo y Vanesa Bertomeu). Duración: de 10 a 40 minutos. Periodicidad: semanal (los viernes). Qué ofrece: pautas para comprender las etapas por las que pasan nuestros hijos, especialmente la adolescencia. Por qué lo hemos elegido: responde a preguntas como por qué mienten los adolescentes, cómo afrontar el despertar sexual de los hijos o de qué manera mejorar nuestra relación con ellos.

-EDUCAR EN CALMA (Elisa Molina). Duración: de 10 a 40 minutos. Periodicidad: semanal (los miércoles). Qué ofrece: soluciones respetuosas para lidiar, sin gritar, con los hijos en proceso de crianza. Por qué lo hemos elegido: porque puedes enviarle tus dudas y ella las resuelve en forma de rondas de preguntas.

Podcast Educar en calma. pinit d.r.

Trabajo

-EXTRAORDINARIA (Gemma Fillol). Duración: de 30 a 45 minutos. Periodicidad: mensual. Qué ofrece: un espacio para hablar sobre negocios, crecimiento personal y emprendimiento femenino. or qué lo hemos elegido: es número uno de descargas.

-GIRL BOSS (María Barbasán y Belén Sanz). Duración: de 40 a 50 minutos. Periodicidad: semanal. Qué ofrece: respuestas a dudas de emprendimiento. Por qué lo hemos elegido: es un manual muy útil para emprendedores sin conocimientos previos.

Podcast Girl Boss. pinit d.r.

-EL PODCAST DE DUDUÁ (Alicia Roselló). Duración: de 25 a 30 minutos. Periodicidad: mensual. Qué ofrece: charlas con artistas, diseñadores… Por qué lo hemos elegido: es el podcast perfecto si te interesan la creatividad y la artesanía como forma de vida.

-DEBSAPP (Deborah Marín, “Oye Deb”). Duración: de 20 a 35 minutos. Periodicidad: semanal. Qué ofrece: consejos diferentes para emprender, basados en su propia experiencia personal. Por qué lo hemos elegido: desmonta mitos sobre la vida laboral y se convierte en una dosis de realidad útil y divertida.

Ocio y viajes

-DESAYUNO CON DIAMANTES (Yanela Clavo y Carmen Casero). Duración: de 15 a 30 minutos. Periodicidad: diario (de lunes a viernes). Qué ofrece: entrevistas y recomendaciones sobre gastronomía, viajes, cultura, educación o maternidad, con colaboradoras de lujo como las wedding planners Petite Mafalda. Por qué lo hemos elegido: puedes programarlo como despertador de lunes a viernes y levantarte escuchando un contenido interesante y motivador.

-RUIDO DAZZ (Inés Arroyo). Duración: de 25 a 40 minutos. Periodicidad: mensual. Qué ofrece: interesantes entrevistas a mujeres jóvenes e inspiradoras, a cargo de la empresaria y directora creativa Inés Arroyo. Por qué lo hemos elegido: por sus invitadas (Nina Urgell, Sofía Ellar, Alejandra Meler, Gigi Vives).

Podcast Rudio Dazz. pinit d.r.

-ESENCIA MINIMALISTA (Lucía Terol). Duración: de 30 minutos a una hora. Periodicidad: mensual. Qué ofrece: ¿tienes ropa, pero no sabes qué ponerte? ¿Te vas a dormir con la sensación de no haber tenido tiempo para nada? Este podcast te ayuda. Por qué lo hemos elegido: por sus trucos para identificar qué aporta valor a tu vida y para dejar ir lo que no lo hace.

-GABINETE DE CURIOSIDADES (Nuria Pérez). Duración: de 20 a 30 minutos. Periodicidad: semanal (los martes). Qué ofrece: explicaciones amenas y veraces sobre cómo han surgido cientos de objetos y costumbres cotidianos. Por qué lo hemos elegido: porque es el pasatiempo perfecto para cuando sales a dar un paseo y buscas entretenimiento e información a partes iguales.