20 may 2019

Madonna, la reina del pop fue la estrella invitada al certamen de Eurovisión 2019 que tuvo lugar en Tel Aviv el pasado fin de semana. Y en vilo tuvo a la organización –y al mundo entero- hasta el último minuto. Para que luego digan que no es una diva.

Su caché, cerrado por contrato, fue de un millón de dólares por dos temas. Su clásico Like a Prayer, que poca –o mucha, según se mire- falta hace en un país donde abundan los cultos y las disputas, y Future, un tema de su nuevo álbum Madame X, que verá la luz a mediados de junio.

Con una impactante puesta en escena y vestida de Jean-Paul Gaultier a lo pirata glam la cantante dio rienda suelta a su talento, por lo visto un poco desgastado en esta ocasión. Lo más comentado en redes sociales fueron algunas de sus notas mal dadas en su archiconocida canción de los 80, y la interpretación en playback de su segundo tema en colaboración con el rapero Quavo.

Del arte y la política

Pero Madonna no pasa por un escenario sin poner la casa –y el país entero- patas arriba.

A menos de una semana de que el festival tuviese lugar, no estaba confirmada su actuación. “La razón por la que la UER no ha confirmado la actuación de Madonna es porque no hay contrato firmado con ella”, aseguraba ante los medios Jon Ola Sand, Supervisor Ejecutivo del festival. Madonna desata incertidumbre hasta último minuto.

Cuando se supo que la mega estrella cantaría en la edición de Eurovisión, no se hicieron esperar las reacciones en contra por parte de los partidarios del BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones que trata de incrementar la presión económica y política sobre Israel para que cumpla los objetivos del movimiento: el fin de la ocupación israelí y la colonización de los territorios Palestinos y los Altos del Golán.

Yo intentando buscarle sentido a la canción de Madonna #Eurovisionpic.twitter.com/j5wrd8hRmL — The Hau-mmer Song (@aimyHammer) 18 de mayo de 2019

Pero Madonna, como siempre, fue a la suya. Sus declaraciones al respecto antes de su llegada a Tel Aviv fueron: "nunca dejaré de tocar música para adaptarme a la agenda política de alguien”, si bien añadió, "mi corazón se rompe cada vez que escucho sobre las vidas inocentes que se pierden en esta región y la violencia que a menudo se perpetúa para adaptarse a los objetivos políticos de las personas que se benefician de este antiguo conflicto". Pues eso, Madonna genera controversia allí por donde pasa.

De todo menos virgin

Pero no sólo procedieron las críticas de ciertos ámbitos sociopolíticos. También algunos de sus colegas de gremio dejaron oír su voz. Bobby Gillespie, vocalista de Primal Scream, en una entrevista en la BBC, opinó al respecto: “Madonna haría cualquier cosa por dinero, es una auténtica prostituta”. Tras aclarar que no tiene nada contra las prostitutas, en opinión de Gillespie, “todo está orquestado para blanquear al estado de Israel y su desgraciado trato al pueblo de Palestina”. “Madonna está desesperada por publicidad, desesperada por el dinero”.

Rifirrafe con Refaeli

Algunos medios locales filtraron, que los presentadores, Erez Tal y la supermodelo Bar Refaeli habían tenido sus roces con el equipo de la cantante que decidió reescribir el guión originalmente redactado por los presentadores, para que quedase a gusto de la artista. Queda claro, no hay más diva que ella.

Polémica hasta el fin

Y como broche final no podía faltar el factor sorpresa. En su canción Future, con el rapero Quavo, dos de los bailarines abrazados en el escenario, lucieron las banderas israelí y palestina en sus respectivas espaldas, algo que pudieron ver los 200 millones de telespectadores que siguieron la gala desde todo el mundo, y los allí congregados, en su mayoría estupefactos por el golpe de efecto final.

Pensaría y pensará el torbellino Madonna: “porque yo lo valgo” cada vez que antes, durante y después de una de sus actuaciones la lía parda. Y se quedará tan ancha, porque, con sus 60 años, sigue siendo la diva del pop.