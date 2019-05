22 may 2019 María Barberá

HOLANDA, UTRECHT DESDE SUS CANALES:

Puede que te suene por el Tratado que acabó con la Guerra de Sucesión española y supuso el cambio de dinastía en el trono, pero esta ciudad medieval, en el centro de los Países Bajos, tiene mucho por descubrir. Y además, puedes hacerlo desde sus canales. Así que sube a bordo y disfruta. En el canal Oudegracht podrás ver los muelles dobles del siglo XII: a ras del agua había almacenes y, sobre ellos, viviendas; hoy son cafés y restaurantes. También puedes llegar a la tranquila zona de Kromme Rijn; a la reserva natural y el castillo de Rhijnauwen; o a la reserva de Amelisweerd. Luego, acércate al multicultural barrio de Lombok o descubre los jardines escondidos cerca de la catedral. Si buscas arte y moda, pasea por Stadhuiswartier. Y si es sábado no te pierdas el mercado floral de Janskerkhof.

CÓMO IR. KLM va de Madrid y Valencia a Ámsterdam, desde 98 € i/v. Iberia Express Madrid-Ámsterdam, desde 49 € trayecto. Un tren lleva a Utrech en 30 min. Transavia, desde Barcelona, Valencia y Málaga a Utrech, desde 140 €.

DÓNDE DORMIR. En una antigua bodega que hoy son apartamentos del Court Hotel. Hab. doble desde 139 €; apartamento, desde 179 €. +Info: holland.com, visit-utrech.com, klm.es, iberiaexpress.com, transavia.com y hotel26.nl.

Oudegracht. pinit Jurjen Drenth

NAVARRA, EN BICI POR LA VÍA FÉRREA MINERA:

Las vías verdes, antiguas vías de tren reconvertidas en senderos de belleza espectacular, son los mejores carriles bici. Y esta ruta del noroeste de Navarra, por la antigua vía férrea minera entre Pamplona y San Sebastián, es apta para todas las edades. Bosques vírgenes y valles encantados, manantiales, caseríos, queserías... La estación de Plazaola, en Lekunberri, a las faldas de la sierra de Aralar, es un buen punto de partida. Atravesarás el río Leitzaran, entre alerces y alisos; Leitza, con sus casonas de piedra –escenario de la película Ocho apellidos vascos–; y el parque de esculturas de Perurena. De Lekunberri a Latasa, no te pierdas el nacimiento del río Larráun, el santuario románico de San Miguel y las entrañas de la sierra de Aralar, sobre todo la cueva de Medukilo. La ruta acaba en el valle de Ulzama, en los bosques milenarios de Orgi y Jauntsarats.

CÓMO IR. Desde San Sebastián, por la A1. Desde Pamplona, por la AP15 y la A15. En el café La Kantina, en Lekunberri, alquilan bicicletas de montaña y eléctricas, desde 10 y 20 €.

DÓNDE DORMIR. Casa rural Kaaño Etxea, a 15 km de Latasa. Hab. doble desde 56 €; 12 personas, 250 €. Sirven desayunos y cenas. Hotel Ayestarán, Lekunberri. Hab. doble y desayuno, 79 €. +INFO: www.turismo.navarra.es, plazaola.org, kaanoetxea.com y hostalayestarán.com.

Ruta del noroeste de Navarra. pinit j. campos

ITALIA, LA COSTA AMALFITANA, SOBRE UNA VESPA:

¿Lo tuyo son las motos? Pues agárrate que vienen curvas: en la Strada Statale SS163 o en la Costiera, entre Sorrento y Salerno, con vistas de vértigo al mar Tirreno. Esta ruta, que llaman “el sendero de los dioses” y está entre las 10 mejores del mundo para los motociclistas, son 60 km perfectos para disfrutar de la dolce vita. Partiendo del golfo de Sorrento, y dejando atrás el Vesubio y la bahía de Nápoles, llegarás a Positano, frente a las islas Li Galli. Luego, la carretera te llevará a Praiano y Furore, un pueblo pequeño pero con mucho encanto. Sigue la ruta hacia Amalfi, que da nombre a la costa y cuyos palacios se asoman al mar. Y luego a Marari y Atrani, antes de desviarte a Ravello, una de las joyas de la región, a las faldas de los Montes Lattari.

CÓMO IR. Iberia Express vuela desde Madrid a Nápoles a partir de 49 €. Ryanair, desde Barcelona y Valencia, desde 57 €. Rental Motorbike alquila motos y scooters, desde 60 € al día.

DÓNDE DORMIR. My Charming House, apartamentos desde 70 €en Minori. Villa Scarpariello, un palacio del siglo XVI sobre un acantilado en Marmorata de Ravello. Hab. doble, desde 150 €. +INFO: www.enit.it, iberiaexpress.com, ryanair.com, rentalmotorbike.com, mycharminghouse.com y villascarpariellorelais.com.

Costa Amalfitana, Italia. pinit d.r.

FRANCIA, CÓRCEGA, CON EL VIENTO A BABOR:

No hay una experiencia comparable a descubrir desde el mar la isla de Córcega, la más pequeña del Mediterráneo occidental. “La isla de la belleza” tiene puertos, villas medievales o renacentistas y montañas cubiertas de pinares. Sus 1.000 km de litoral ocultan calas salvajes –algunas, inaccesibles desde tierra–, cientos de playas y acantilados esculpidos por el viento y el mar. Hacia el oeste, puedes visitar la capital, Ajaccio, cuna de Napoleón; ver los atardeceres de las Islas Sanguinarias, los Calanques de Piana o la reserva marina de Scandola, con sus cuevas de colores (y no dejes de bañarte en la piscina de Capo Rosso y de bucear entre corales). En el este, donde destacan Bastia y su arquitectura genovesa, verás pueblecitos pesqueros, la playa salvaje de Barcaggio y las dunas más altas de la isla. No olvides probar el marisco, los fritelle (buñuelos de queso brocciu) o el laminum de langosta. Al sur está la maravillosa reserva natural de las islas Lavezzi, con sus calas de agua turquesa.

CÓMO IR: Air France vuela desde Madrid a Córcega, vía París, a partir de 157 € i/v.

DÓNDE DORMIR. Wahiva alquila barcos para seis personas (tres camarotes), de 10 m de eslora, equipados desde 388 € o 668 € al día (sin o con patrón). +INFO: www.atoutfrance.es, islacorcega.es, airfrance.es. y wahiva.com.

La isla de Córcega. pinit d.r.

CASTILLA Y LEÓN, A PIE POR LAS ARRIBES DEL DUERO:

Prepara un calzado resistente y pon a punto tu mochila: esta ruta de senderismo te llevará por los sobrecogedores paisajes de las Arribes del Duero. En el noroeste de la provincia de Salamanca abundan los cañones fluviales–del Duero, pero también de los ríos Huebra y Uces–, los desfiladeros y los cortados graníticos, que llegan hasta el límite con Zamora, hacen de frontera natural con Portugal y son Reserva de la Biosfera Transfronteriza. Pereña de la Ribera, Masueco, Aldedávila, Mieza, Silvestre, Saucelle... ofrecen rutas que enlazan con miradores y senderos empedrados, campos de olivos y viñedos. Puedes explorarlo con distintas rutas que forman parte del sendero GR14, también conocido como Senda del Duero.

CÓMO IR. Vitigudino y los Arribes del Duero se encuentran a 90 km al oeste de Salamanca. Desde Ledesma, por la SA302, sigue hasta Villarino de los Aires. Desde Vitigudino, por la CL517, ve hasta Umbrales y toma la DSA-464 hasta Sobradillo, donde se encuentra la Casa del Parque de Arribes del Duero.

DÓNDE DORMIR. Hotel rural Rinconada de Las Arribes, en Aldedávila de la Ribera, en el corazón de esta reserva, con restaurante de comida casera. Habitación doble, desde 50 €. +INFO: www.salamancaemocion.es y www.arribesturismo.net

Senda del Duero, Salamanca. pinit d.r.

FINLANDIA, LLEGAR EN CARAVANA AL SOL DE MEDIANOCHE:

El verano es perfecto para un road trip por Laponia, la tierra de los samis: el día se alarga y el sol de medianoche comienza a obrar su magia con infinidad de tonos y colores que cubren el cielo. Las carreteras son muy buenas y el país, muy seguro, por lo que puedes pernoctar en lugares remotos, en medio de una naturaleza intacta y silenciosa. Puedes partir de Rovaniemi, el pueblo de Papá Noel, donde comienza el Círculo Polar Ártico, y descubrir la región de Ylläs. La pintoresca carretera de Maisematie une los pueblos de Äkäslompolo e Ylläsjärvi con el lago sagrado de los samis. Ambos rodean el tercer parque nacional más grande del país: el Pallas Ylläs Yllästunturi. ¿Qué hacer allí? Desde paseos en canoa por lagos de agua cristalina (¡y potable!) a recorridos por bosques de cuento con el aire más puro del planeta, según está certificado. El parque cuenta con todos los servicios, tiendas, parking para caravanas e información de rutas.

CÓMO IR. Finnair ofrece vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca e Ibiza a Rovaniemi, via Helsinki, desde 360 € i/v.

DÓNDE DORMIR. MC alquila autocaravanas, con distintos tamaños, desde 763 €, en Rovaniemi. +INFO: www.visitfinland.com. finnair.com, toruringcars.eu y mcrent.eu.

Laponia, Finlandia. pinit visit finland

CÁDIZ. CABALGANDO POR LAS MARISMAS

Todo se ve con más alegría a lomos de un caballo. Así que cálzate las botas de montar y pasa una semana haciendo turismo al galope –sobre un hermoso ejemplar andaluz o español-árabe– muy cerca de la costa gaditana, por las lindes del Parque Marino-Terrestre de la Breña, entre Barbate y Vejer. Es imprescindible contar con un mínimo de experiencia a caballo, ya que pasarás tres o cuatro horas diarias cabalgando. En este ecosistema único, descubrirás torres vigías del siglo XVII y ermitas visigóticas, mientras galopas por pistas forestales rodeadas de pinos, sabinas y enebros, cerca de cañadas con aromas a lavanda, dunas y playas, todo con una vista privilegiada del Estrecho de Gibraltar. Por las tardes, puedes relajarte en la piscina o la playa, o disfrutar de un masaje sueco o una sesión de hatha yoga. El pack incluye visita a la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez.

CÓMO IR. Iberia Express, de Madrid a Málaga desde 29 €. RyanAir, desde Palma de Mallorca y Santiago (11 € y 68 € ida).

DÓNDE DORMIR. In The Saddle organiza la ruta Los Álamos, con alojamiento en la Hacienda Jacarandá (hab. doble, comidas en restaurantes locales y en la hacienda). Cuatro noches (tres días de equitación) o una semana (cinco), con traslados desde el aeropuerto de Málaga, desde 890 € y 1.536 €. +INFO:www.inthesaddle.com, iberiaexpress.com y ryanair.com.