30 may 2019

La sostenibilidad y el respeto al medioambiente se han convertido en los grandes retos que debe afrontar la sociedad en nuestros días y, como no podía ser de otra forma, el compromiso eco-responsable está marcado como objetivo principal en la hoja de ruta de la industria automovilística. Fieles a esos principios de estar siempre en la vanguardia de la actualidad y tal como ha asegurado Laura Múgica, directora general de Taller de Editores, "en Mujerhoy hemos corrido un riesgo y hemos dado un paso al frente" al apostar en esta octava edición de nuestros Premios Motor por reconocer de forma exclusiva a los mejores coches sostenibles del mercado en un evento celebrado en El Invernadero de los Peñotes que ha contado con el patrocinio de Bridgestone y la colaboración de Reale Seguros.

Estos son los ganadores de los Premios Motor Mujerhoy al Mejor Coche Sostenible

"En Mujerhoy siempre queremos estar en la actualidad que nos rodea, por eso estos premios se han convertido en unos premios al mejor coche sostenible". Charo Carrera, directora de Mujerhoy #PremiosMotorMHpic.twitter.com/g16PFUKZc6 — Mujerhoy (@Mujerhoy) 30 de mayo de 2019

Pero ¿qué es ser sostenible? Tal y como ha recordado la periodista María Gómez, presentadora del evento, según la RAE significa "en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente". Por eso, los modelos que han resultado ganadores en esta VIII Edición de los Premios Motor Mujerhoy, son los mejores coches sostenibles del mercado, aquellos que producen el menor impacto en su entorno durante su proceso de fabricación, por la energía que consumen y sus emisiones a la atmósfera, y en su reciclaje y eliminación al final de su vida útil. En definitiva, los coches del futuro.

Laura Múgica, directora general de TESA, despide los #PremiosMotorMH recordando que "es nuestra responsabilidad entender cómo funcionan las cosas para poder compartirlas con nuestras lectoras y estamos encantadas de hablarles de movilidad". pic.twitter.com/KmUqnXNA1a — Mujerhoy (@Mujerhoy) 30 de mayo de 2019

Antes de conocer los ganadores de esta edición, hemos asistido a un interesante debate moderado por Laura Ruiz de Galarreta, directora de Relaciones Institucionales y Proyectos Corporativos de Taller de Editores, en el que han participado Luis Miguel Álvarez, Director de Marketing de Bridgestone; María Malaxechevarría, directora general de Sostenibilidad de Endesa; Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción) y Leticia Feria, directora del Departamento de Oferta y Producto de Reale Seguro.

En este coloquio se han abordado temas como qué es la sostenibilidad en el mundo del motor y si esta industria está preparada para los retos que toca afrontar, cómo se plantea el futuro y si se trata solo de una 'moda pasajera' y, además, se ha debatido sobre cómo afecta esta transformación al usuario final.

Al respecto, Luis Miguel Álvarez ha puntualizado que "la movilidad ya no es desplazarse de un sitio a otro, ahora se tiene en cuenta el medio ambiente, el bienestar y la calidad de vida. Ahora los jóvenes ya no quieren comprarse un coche, quieren usar un coche", poniendo el foco en el carácter sostenible del 'car sharing'. Además, Marta Blázquez ha recordado que aún hay mucho camino por recorrer, ya que "o se pone dinero encima de la mesa y se da tiempo a que se adapte el cliente, o estamos engañando a la ciufadania. Hay que trabajar por la movilidad responsable, pero hoy en día no es una realidad por 'culpa' de tres barreras: el precio, la autonomía de los coches, y los puntos de recarga fuera y dentro de casa".

Luis Miguel Álvarez, Director de Marketing de @Bridgestone_H asegura en los #PremiosMotorMH que “el consumidor está cambiando: los jóvenes ya no quieren tener un coche, buscan usar un coche” pic.twitter.com/9gJ8d1A0vF — Mujerhoy (@Mujerhoy) 30 de mayo de 2019

Por su parte, María Malaxeberría ha segurado que "para que algo sea sostenible, hay que hacer un trabajo medioambiental, social y económico, empezando por cambiar los hábitos de consumo". Y ahí es donde entra un agente tan importante como el usuario final que, a ojos de Leticia Feria, "actúa como 'evangelizador', porque aunque ha crecido el sector, no podemos decir que todo el mundo esté convenido. Es cierto que una vez que pruebas el vehículo eléctrico, ya no quieres volver al tradicional, pero es un proceso de adaptación continua y un cambio transicional, así que si no estamos al lado del cliente escuchando su demanda, no le podremos dar solución a sus preocupaciones".

"Nuestro objetivo es saber qué necesitan realmente los usuarios para ofrecerles una solución". Leticia Feria, Directora del Departamento de Oferta y Producto de @Reale_Seguros#PremiosMotorMHpic.twitter.com/kD6fnkoGkX — Mujerhoy (@Mujerhoy) 30 de mayo de 2019

Con polémicas sobre la mesa sobre la actuación de la administración y los esfuerzos más o menos eficaces de los diferentes agentes en hacer realidad esta transformación sostenible del sector de la automoción, hemos conocido, por fin, los ganadores de los Premios Motor Mujerhoy al Mejor Coche Sostenible.

Ganadores de los Premios Motor Mujerhoy al Mejor Coche Sostenible

Mejor Coche Sostenible en la categoría de innovación: Hyundai Nexo

Hyundai Nexo pinit DR

El Hyundai Nexo destaca por ser la propuesta más innovadora y arriesgada del mercado, un SUV propulsado por pila de combustible, que utiliza hidrógeno para producir la electricidad que alimenta sus baterías y sus motores. Su autonomía, con una carga completa de hidrógeno, es de unos 800 kilómetros.

Mejor Coche Sostenible en la categoría solución de movilidad: Mercedes 300 DE

Mercedes 300 DE pinit DR

El Mercedes 300 DE ha sido el ganador de esta categoría por su golpe de efecto en el sector al demostrar la eficiencia de los motores diesel con este híbrido enchufable que consigue una autonomía en modo eléctrico de 54 kilómetros y unas bajísimas emisiones y consumos de su motor de gasóleo.

Mejor Coche Sostenible en la categoría combustible alternativo: Seat Arona TGI

Seat Arona TGI pinit DR

El premio se lo ha llevado el Seat Arona TGI por su la tecnología de gas natural que incorpora este atractivo SUV urbano. Esta versión puede funcionar con GNC, el combustible más limpio y barato que, además, permite ahorrar hasta un 50% con respecto al motor de gasolina.

Mejor Coche Sostenible en la categoría híbrido: Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid pinit DR

El Toyota más famoso en los cinco continentes ahora solo está a la venta con dos posibles motores híbridos, el más potente con unas prestaciones excelentes y el toque deportivo que hace olvidar que se trata de un turismo híbrido.

Mejor Coche Sostenible eléctrico: Audi e-tron

Audi e-tron pinit DR

El primer eléctrico 100% de Audi es un SUV de gran tamaño, que mantiene el estilo de sus modelos convencionales y presenta innovaciones como los retrovisores exteriores digitales. Sus baterías le permiten una autonomía de unos 400 kilómetros.