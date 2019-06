27 jun 2019 pedro berrio

Si como la mayoría de los conductores españoles, llevas más de 10 años al volante del mismo coche, no vas a creer todo lo que puede tener tu próximo vehículo. Y no pienses que estas tecnologías son solo para los de alta gama, porque gran parte de estos dispositivos se incorporan ya en modelos asequibles. Pero si algo tienen en común todas estas nuevas funciones es que están pensando para aumentar la seguridad, la comodidad y ayudarnos en nuestra vida diaria: desde sistemas de visión para quienes temen conducir de noche, a retrovisores que no se ensucian ni se empañan, indicaciones cada vez más precisas que se añaden a la imagen real o asistentes para hacer gestiones sin perder la atención a la conducción.

Y todo gracias a cámaras, sensores y procesadores que nos permiten ver más allá de lo que podrían ver nuestros ojos (incluso debajo del coche), sin ángulos muertos ni obstáculos. Las cámaras empiezan a sustituir a los retrovisores y también analizan la atención al volante e incluso el estado de ánimo.

Pero el cambio más importante se está produciendo en la forma de interactuar con el vehículo, gracias a la incorporación de inteligencia artificial en su tecnología. Firmas como BMW y Mercedes ya tienen sistemas que nos permiten comunicarnos con el coche hablando normalmente y no con precisos comandos de voz. Ya no hay que teclear el destino en el navegador, solo hay que decir "quiero ir a" o "llévame a casa"; ni hay que manejar el climatizador: al decir "tengo frío", el coche modificará la temperatura. O si comentamos "tengo hambre", nos mostrará la oferta de restaurantes cercanos. Pero lo mejor es que irá "aprendiendo" gustos y necesidades, tanto al elegir ruta o destino, como a la hora de escoger música, además de permitirnos gestionar la agenda mediante órdenes vocales, leer correos, conectarse a teleconferencias y otras posibilidades que dejarán a atrás a los smartphone.

Incluso puede ayudarnos con el estado de ánimo. Si decimos "estoy cansado", elegirá la música, la temperatura e iluminación del interior del vehículo e incluso el aroma del ambientador para estimular la atención. Y, por supuesto, obedecerá órdenes relacionadas con el automóvil, como subir o bajar las ventanillas, abrir el techo o cerrar las puertas y explicarnos el funcionamiento de algunos elementos. Todo un asistente personal.

Y lo realmente sorprendente es lo fácil que te acostumbrarás a estas funcionalidades y lo difícil que te resultará ponerte al volante de un coche que no las tenga o ¿serías capaz de utilizar ahora un teléfono móvil que solo realizase llamadas y enviase SMS con un teclado numérico?

Tu coche, tu asistente

-APARCAMIENTO REMOTO. Ya son muchos los modelos que se aparcan solos, sin que salgamos del coche y solo pulsando un botón, sin manejar la dirección, el cambio o los pedales. Pero ahora también se pueden aparcar a distancia con el smartphone, como si fueran un videojuego.

-ASISTENTE PERSONAL. La inteligencia artificial ha convertido los sistemas multimedia de los vehículos más modernos en verdaderos asistentes capaces de gestionar cualquier elemento del propio coche y de nuestra vida, mediante sencillas órdenes vocales.

-FAROS LÁSER. Unos faros inteligentes con tecnología láser que pueden iluminar hasta 600 metros por delante del coche con una calidad de luz similar a la del día. Además detectan otros automóviles o personas y modulan su iluminación para no deslumbrar.

-CONTROL GESTUAL. En los últimos BMW ya no es necesario tocar los interruptores y ni siquiera dar una orden vocal para realizar funciones como subir o bajar el volumen o coger el teléfono, basta con realizar ciertos movimientos delante del equipo multimedia para que reconozca la orden gestual.

-CAPÓ INVISIBLE. En el nuevo Range Rover Evoque un sistema de cámaras hace desaparecer todo el capó y nos muestra una imagen de lo que hay bajo el motor en la pantalla del sistema multimedia. Una ayuda inestimable en el campo, pero también en algunos entornos urbanos.

-LLAVE VIRTUAL. El smartphone se ha convertido en compañero inseparable y también en la llave de nuestro coche. Con él podemos abrirlo y ponerlo en marcha, incluso remotamente, para preparar la climatización. O compartirlo sin entregar la llave a nadie.

-MANUAL INTERACTIVO. Ya no tienes que llevar un pesado y complicado libro en la guantera. Gracias a una aplicación, basta con que pases tu smartphone sobre la parte del coche de la que quieres saber algo para que la app te lo explique.

-REALIDAD AUMENTADA. La cámara frontal de los últimos Mercedes reproduce en la pantalla la imagen real de lo que hay delante del coche y sobre ella añade información.

-RETROVISORES DIGITALES. Olvídate de los espejos tradicionales: están siendo sustituidos por cámaras exteriores que proyectan la imagen en el retrovisor interior o en pantallas situadas en los extremos del salpicadero.

-SALPICADERO DIGITAL. Se acabaron los relojes y los interruptores. Enormes pantallas táctiles de alta definición ocupan ahora la mayor parte del salpicadero para convertir el coche en una especie de puesto de mando de control y ocio.

-VISIÓN NOCTURNA. Cámaras de infrarrojos capaces de detectar personas o animales y avisarnos de su presencia muestran una imagen en blanco y negro en las pantallas del salpicadero. Tecnología militar para la seguridad al volante.

Lo que está por llegar

-INTERIOR ANTIBACTERIAS. Jaguar-Land Rover investiga la luz ultravioleta usada en la industria médica para eliminar bacterias y patógenos del interior. La luz UV_C reducirá la propagación de resfriados y gripes, y de superbacterias hasta en un 30%.

-REALIDAD AUMENTADA TOTAL. El parabrisas se convertirá en una gran pantalla sobre la que se proyectarán indicaciones y avisos digitales que se "incrustarán" en la imagen real de todo lo que vemos por delante del coche.

-VOLANTE SENSORIAL. Jaguar-Land Rover trabaja en la posibilidad de realizar alertas al conductor mediante cambios rápidos de temperatura en el volante, pasando de frío a calor en segundos.