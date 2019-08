3 ago 2019

De un tiempo a esta parte, Ibiza se ha convertido en una de las islas españolas que más turismo atrae. Por eso mismo quien va en busca de tranquilidad y exclusividad, sin coincidibr con grandes grupos que apuestan por esta ciudad para disfrutar de fiesta y masividad, existen tres lugares fundamentales a los que debes de acudir. Mirarás Ibiza con otros ojos y te enamorarás aún más del encanto que tiene este lugar, donde la calidad y el precio van de la mano. Prepara las maletas para uno de los destinos que recordarás toda la vida.

Dónde alojarte

Lo tenemos claro. La mejor opción es el ME Ibiza. No solo se enuentra a pocos minutos del centro de Santa Eularia, una de las mejores zonas para conocer Ibiza, sino que alrededor se encuentran algunas de las calas con más encanto de toda la isla. Abierto todo el año, este espectacular hotel con dos piscinas tiene hasta 12 habitaciones donde elegir, siendo 8 de ellas suites. Si quieres vivir unas vacaciones de auténticas comodidades, disfrutar de piscina privada, impresionantes vistas a la isla, incluida Formentera que se diferencia a lo lejos, y exclusivas actividades, esta es la mejor opción de todas.

Pero no podemos dejar de lado sus espectaculares restaurantes, donde vas a poder degustar la gastronomía de la isla de la mano de grandes cocineros. El chef José Miguel Bonet, representante de la nueva cocina tradicional ibicenca, se pone tras los fogones creando un nuevo concepto pop-up restaurant que podrá ser disfrutado por los huéspedes del hotel el próximo 7 de agosto en un formato muy especial. Origens, nombre bajo el que ha sido bautizado este restaurante, ofrece una selección de platos especialmente creados para la ocasión y que harán las delicias de los más foodies. Una propuesta basada 100% en el producto local y en los sabores más arraigados a la cocina de la isla, todo ello aderezado con un toque de vanguardia.

Vete preparando para un auténtico contraste de sabores: arroz cremoso de rape y gamba ibicenca, Ensalada líquida de mariscos ibicencos y Esencia floral, entre otros muchos, son algunos de los platos que un número exclusivo de comensales podrán degustar gracias a las creaciones de Bonet. ¡Para no perdérselo!

Una cala de ensueño

Cualquier cala o playa de Ibiza deja con la boca abierta, pero hay una en especial que no puedes perderte... Nos referimos a cala Salada y cala Saladeta, mucho más pequeña que la anterior. Con el agua azul turquesa tan carcterística de las Islas Baleares, rodeada de casetas de pescadoras y rocas donde dejar la toalla, no querrás salir del mar en ningún momento. Puede que ahí no tengas cobertura, pero no te hará falta teniendo un paisaje tan espectacular como el que te va a rodear. ¡Ve haciendo el plan!

Visita a Formentera

Parada obligatoria y excursión más vendida de la isla. De hecho hay quien no concibe ir a Ibiza y no escaparse a Formentera. Un gran número de barcos sale diariamente hasta esta isla, que de momento no ha sido explotada por el exceso de turismo. No te olvides de comer en Beso Beach y contemplar el bonito atardecer que se ve desde ahí. Y alquila una moto para ver las mejores playas de esta pequeña isla que te va a enamorar.