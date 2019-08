21 ago 2019

Hace no demasiado tiempo, volar en avión era un lujo reservado a unos pocos. La democratización de los vuelos comerciales ha permitido que podamos asomarnos a casi cualquier rincón del planeta, haciendo realidad un sueño con varias aristas de pesadilla: la huella ambiental. Convertirnos en viajeros ecológicos y sostenibles es prioritario para proteger nuestro planeta, ¿pero sabemos por dónde empezar?

“Es difícil encontrar un viaje o cualquier cosa que sea 100% sostenible. Lo más parecido es hacer una ruta a pie o en bici, o simplemente no viajar lejos”, asegura Carlos Buj, director de Viaje a la Sostenibilidad (viajealasostenibilidad.org) que además advierte sobre otra costumbre que tiene un gran impacto negativo: las escapadas cortas. Según la web ceroco2.org, una valiosísima herramienta para calcular, reducir y compensar nuestra huella de carbono, un fin de semana en Ibiza deja en la atmósfera (si volamos desde Madrid) 543 kg de CO2. ¿Vale la pena para pasar solo un par de días?

Viajar en positivo

“Lo que no tiene sentido en ningún caso es un viaje largo en avión para una estancia muy corta. Siempre que podamos hacer turismo responsable de proximidad y maximizar el uso del transporte público y la bicicleta, estamos aproximándonos a viajar de forma sostenible”, coincide José María de Juan Alonso, director de Koan y vicepresidente del Centro Español de Turismo Responsable

Por lo tanto, ¿existe el turismo en positivo? Sí, siempre que tratemos de generar un impacto beneficioso en el destino. “La última tendencia es el turismo consciente, que busca, además de la sostenibilidad social y ambiental en el destino, que el viaje implique una transformación interior que enriquezca al propio turista”, asegura José María de Juan Alonso.

Ser conscientes como viajeros o turistas implica también observar. Y rechazar. De Juan Alonso nos recuerda que no debemos “participar en espectáculos ni actividades con animales que no estén regulados”, pero debemos aplicar esa sensibilidad y empatía no solo a la fauna autóctona.

El exotismo también puede ser cercano

“Debemos evitar, sobre todo en temporada alta, los destinos muy masificados que están teniendo problemas de sobrecapacidad turística, con la consiguiente turismofobia de sus habitantes”, añade el director de Koan. La popularidad de Barcelona, Venecia o Praga está por encima de sus posibilidades como ciudades anfitrionas y no beneficiamos a la población saturándolas, ni nosotros disfrutaremos de la urbe con esa masificación. “Creo que debemos hacer un esfuerzo por calmar el hambre de kilómetros y despertar nuestra sensibilidad por los lugares más cercanos, que no conocemos en profundidad pero tienen mucho que ofrecer y nos pueden contar mucho de quiénes somos, además de no tener las incomodidades de los viajes largos y ser muchísimo más sostenibles”, concluye Carlos Buj.

Decálogo del turista responsable: 1. Evita papeles, folletos y, sobre todo, los plásticos de un solo uso, como las botellas de agua. Lleva un recipiente isotermo de agua por persona para ir rellenándolo con agua potable. También es importante utilizar responsablemente al aire acondicionado en los alojamientos.

2. Contrata con empresas y profesionales que estén legalizados y paguen sus impuestos. Evitarás así el dinero negro y la economía informal que genera contratos laborales “basura” o, directamente, ausencia de contratos.

3. Busca alojamientos, agencias de viajes y tour operadores que tengan algún tipo de compromiso, sello o certificado de sostenibilidad (por ejemplo Travelife).

4. En los países en desarrollo, busca operadores receptivos locales que sean de turismo comunitario o trabajen de forma directa con la comunidad local para las excursiones.

5. Utiliza los guías oficiales siempre que existan, pero asegúrate de que están sometidos a control de formación y calidad, control fiscal, seguridad, gestión de residuos.

6. Privilegia la estancia en alojamientos que tengan valores añadidos, como compromisos con el turismo responsable.

7. Elige destinos que tengan algún tipo de certificado o marca de sostenibilidad (como Quality Coast-Green Destinations).

8. Busca restaurantes que fomenten el consumo de productos locales.

9. Compra o contrata productos y servicios locales en artesanía, alimentación y visitas guiadas.

10. No adquieras en ningún caso objetos elaborados con especies protegidas o en peligro (coral o concha de tortuga, por ejemplo).

Hoteles responsables

VIVOOD (BENIMANTELL, ALICANTE): Desde la arquitectura (las suites se anclan al terreno en lugar de cimentarse) hasta la energía (obtenida sobre todo de placas solares), pasando por el mantenimiento del agua de la piscina, todo en este hotel-paisaje es ecológico y sostenible. Su oferta gastronómica se basa en productos de proveedores situados a una distancia máxima de 40 km y más del 60% del personal del hotel es de los pueblos y zonas de alrededor. ››www.vivood.com.

MASÍA LA GARRIGA (CASTELLADRAL, BARCELONA): Cuatro estrellas avalan la hospitalidad de esta construcción del siglo XV que, además de emplear energía geotérmica y placas fotovoltaicas, tiene su propio huerto ecológico. En su reconstrucción, solo se utilizaron materiales de la zona y se ha decorado con obras murales de artistas como Paula Bonet. ››www.masialagarriga.com.

Debajo, la habitación Lana, una de las 20 estancias únicas con las que cuenta la Masía de La Garriga.

A QUINTA DA AUGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA): El primer ecohotel de Galicia, único Relais & Châteaux de la comunidad, cuenta con placas solares y un suelo radiante alimentado por energía geotérmica que le ha permitido reducir el consumo medio por habitación un 50%. Año a año realizan nuevas iniciativas verdes, como la reciente plantación de 118 castaños en respuesta a los incendios de 2017. ››www.aquintadaauga.com

Vista aérea de A Quinta da Auga, una finca gallega donde lo eco no está reñido con el lujo.

STADTHALLE (VIENA): Este hotel boutique es el primero del mundo con consumo energético nulo. Situado en un edificio de apartamentos del siglo XIX reformado con criterios bioclimaticos, cuenta con paneles solares fotovoltaicos, varios pozos de geotermia y tres torres eólicas; además de iluminación LED, duchas y grifos de bajo consumo, productos biodegradables y comida ecológica. ››www.hotelstadthalle.at/en/

Patio del Boutique Hotel Stadthalle, un ejemplo de que hasta en la ciudad se puede vivir en comunión con la naturaleza.

Destinos sostenibles

ZÚRICH, LA CIUDAD PERFECTA: Considerada una de las ciudades mas sostenibles de Europa y del mundo, en 2017 inauguraba una planta con 18 colectores que succionan y capturan el dióxido de carbono del aire para venderlo a clientes, como los invernaderos de plantas. Es solo una más de las decisiones que la convierten en pionera en iniciativas sostenibles como la mejora del transporte colectivo, la limitación de coches, la abundancia (y empleo) de puntos de reciclaje y la conservación e implantación de zonas verdes. Y además, es bellísima.

En el corazón de Europa se encuentra Zúrich, una de las ciudades más sostenibles del continente. El casco antiguo será uno de los puntos fuertes de tu visita.

LA RUTA DE ORO EN NORUEGA: Promovida en 1990 por varias empresas locales, este espectacular recorrido transcurre por la península de Inderøy, en el fiordo de Trondheimsfjord, y consta de 22 paradas que ofrecen talleres de artesanía, comida local ofrecida por las granjas, galerías y museos de arte, parques esculturales y monumentos conmemorativos de la historia como iglesias medievales. Lo ideal es realizarla en bici y no saltarse ninguna actividad, desde el soplado de vidrio a la gastronomía tradicional. ››https://dgo.no/experiences/?lang=en

Noruega y su ruta del oro puede convertirse en tu próxima aventura. Un viaje con paisajes espectaculares, gastronomía y mucha cultura.

RUTA VICENTINA EN PORTUGAL: El Alentejo y el Algarve, dos de las regiones más bellas de Portugal (es decir, del mundo) se reparten este recorrido de 230 km a pie o en bici si se elige el Camino Histórico (111 km en el caso de preferir el Sendero de los Pescadores, que solo se puede transitar a pie). En cualquiera de sus versiones, podrás contemplar acantilados impresionantes al borde del océano, pueblos centenarios, bosques de leyenda y recuperar fuerzas con platos de pescado y marisco. ››www.portuguesetrails.com