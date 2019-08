29 ago 2019

Más de un siglo después de que Marx y Engels -en alusión a la expansión del comunismo en trenes, publicaciones, mítines y líneas de telégrafo que llevaría a la Revolución Rusa- escribieran que un fantasma recorría Europa, otro fantasma viajó por las corrientes de aire continentales con su ectoplasma de radioactividad desde una Unión Soviética en decadencia. Manipulada por las autoridades, la catástrofe de Chernóbil, cuya cifra de víctimas es aún desconocida, tiene un aura mítica, un envoltorio de ficción, bajo el que se ocultan hechos, cuerpos, responsables, el inicio del hundimiento de una concepción del mundo.

Uliana Khomiuk encarna en la miniserie Chernobyl la obsesión por entender qué ocurrió para que estallara el núcleo de fusión de la central nuclear. Poco sabemos de su vida. En los primeros fotogramas en que aparece la vemos recostada en su mesa del Instituto Nuclear de Minsk, un sábado por la mañana (se quedó dormida después de trabajar hasta muy tarde). Suena una alarma. Analiza las partículas que hay adheridas a la ventana del laboratorio. Son radioactivas. Llama a Chernóbil, que está a 400 kilómetros de distancia, y no responde nadie. A partir de entonces, siempre la veremos en otros espacios ajenos, como si no tuviera vida íntima, como si careciera de hogar. Y vincularemos al personaje sobre todo con el hospital en que entrevista a supervivientes.

Chernobyl (SKY y HBO, 2019) Es una miniserie de cinco capítulos, con guión de Craiz Mazin y dirección de Johan Renck, que recrea con un realismo milimétrico el accidente en la central nuclear rusa de Chernóbil, que sacudió el mundo en 1986. Sus protagonistas son el científico Valeri Legásov (Jared Harris), el político Borís Schcherbina (Stellan Skarsgård) y la científica Uliana Khomiuk (Emily Watson).

Uliana no existió. Representa -según el creador de la serie, Craiz Mazin- a todos los científicos rusos que investigaron las razones del desastre. Yo, en cambio, creo que es un tercer fantasma, un alter ego inconsciente de Svetlana Aliexevich, la gran cronista bielorrusa y premio Nobel de Literatura en 2015, que entrevistó a tantísimos supervivientes para poder escribir una de sus obras maestras, Voces de Chernóbil (que es también una de las fuentes principales de la serie).

Por eso en cierto momento, Uliana Khomiuk le dice al cientíco Valeri Legásov: "Usted me pidió que descubriera la verdad, hablé con decenas de personas y anoté todas y cada una de las palabras que me dijeron". Sin atender al testimonio de las víctimas, no puede haber justicia. Ella encarna en la serie esa necesaria atención.