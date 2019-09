12 sep 2019 Allende González-Lacarra

Organizar una boda hasta el último detalle, hacer una reforma completa en casa, llevar las cuentas al día y planificar las actividades pendientes de toda la familia son solo algunas de las cosas cotidianas que los más entendidos en materia digital –o early adopters [primeros en adoptar], como se les llama en marketing– ya hacen vía app. Septiembre, cuando no nos queda más remedio que afrontar las tareas postergadas durante el verano, puede ser el momento perfecto para descubrir cómo lo hacen.

También este es el mes en el que todos aprovechamos para fijarnos nuevos objetivos: comer de manera más saludable, hacer deporte, dedicarse tiempo a uno mismo… Sí, sabemos lo que estás pensando: “Son mis propósitos de cada temporada…”. Pero, ¿alguna vez lo has intentado con la ayuda de una aplicación en tu móvil? Elige, descarga y descubre todo lo que la tecnología puede hacer por ti.

PARA CONSUMIR Y AHORRAR TIEMPO

-YUKA. Qué ofrece: un análisis de los componentes de cualquier producto alimentario o cosmético con un simple escaneo de su código de barras. Por qué la hemos elegido: porque evalúa el impacto que tienen en nuestra salud los productos consultados y, si resulta negativo, la aplicación te recomienda otros productos similares que son más beneficiosos. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-LOLA MARKET. Qué ofrece: hacer la compra online y tenerla en casa en una hora. Además, en un mismo pedido se pueden combinar productos de diferentes tiendas. Por qué la hemos elegido: porque ya está presente en Alicante, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-MR. JEFF. Qué ofrece: un servicio de lavandería y tintorería a domicilio. Por qué la hemos elegido: porque, además de ropa, también recogen otros productos textiles del hogar como cortinas, edredones, manteles... Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android (en Madrid y Valencia).

-TOO GOOD TO GO. Qué ofrece: un pack sorpresa con comida de tus establecimientos favoritos (supermercados, restaurantes, fruterías…), por un precio bajo, entre 2 y 5 €, con los alimentos que no se hayan vendido al acabar el turno de atención al público. Por qué la hemos elegido: porque cada año se tira a la basura un tercio de la comida producida a nivel mundial. Es el momento de ser más sostenibles. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-JOBIN. Qué ofrece: profesionales para todo tipo de reformas y reparaciones, como pintores, fontaneros, electricistas, carpinteros, manitas, albañiles… Por qué la hemos elegido: porque solo tienes que describir tu necesidad y, en cuestión de minutos, tendrás hasta tres presupuestos de profesionales que se encuentren cerca de ti interesados en ayudarte. ¡Lee sus valoraciones y elige! Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-VIVINO. Qué ofrece: un sistema que reconoce las etiquetas de las botellas de vino, y que nos muestra la información y valoraciones que más de 30 millones de amantes del vino han vertido sobre él en la aplicación. Por qué la hemos elegido: porque, haciendo una foto a la carta de un restaurante, la aplicación nos recomienda el mejor vino para cada ocasión. ¡Impresionarás al mejor de los sumilleres! Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

PARA ORGANIZARTE MEJOR

-1PASSWORD. Qué ofrece: un lugar seguro donde guardar todas tus contraseñas y a través del que puedes entrar en webs y aplicaciones que requieran identificación. Por qué la hemos elegido: porque a partir de ahora solo tendrás que recordar una contraseña y 1password hará el resto. Precio: 2,7 € al mes (prueba gratuita de 30 días). Disponible para: iOS, Android y web.

-SPENDEE. Qué ofrece: llevar el control de tus gastos, presupuesto y ahorro. Se acabó el olvidarse de pagar ninguna factura y perder horas “haciendo números”. Por qué la hemos elegido: porque te permite programar objetivos para ayudarte a ahorrar fácilmente. Precio: versión básica gratuita. Disponible para: iOS, Adroid y web.

-WUNDERLIST. Qué ofrece: un espacio donde crear tus listas de tareas pendientes. Por qué la hemos elegido: porque puedes compartir listas con tus compañeros o tu familia y ver si alguien ya ha realizado alguna de las tareas. ¡Una idea genial para organizar un viaje o revisar la lista de la compra! Precio: gratuita. Disponible para: iOS, Android y web.

-CAMSCANNER. Qué ofrece: escanear en alta resolución cualquier tipo de documento que fotografíes con la cámara del móvil. Por qué la hemos elegido: porque en cuestión de minutos tienes tus archivos listos para guardar o enviar, desde recibos y facturas a documentos de identificación. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-BIZUM. Qué ofrece: enviar y recibir dinero conociendo solo el número de teléfono de la persona. ¡Se acabó pedir el número de cuenta! Por qué la hemos elegido: porque las transferencias son instantáneas y no tienen comisión. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android en casi todos los bancos (para encontrarla busca: Bizum + el nombre de tu entidad bancaria).

-BODAS.NET. Qué ofrece: un organizador de bodas integral, con agenda de tareas a completar mensualmente, ideas, proveedores, gestor de invitados... Por qué la hemos elegido: porque tiene respuestas para cualquier duda que te pueda surgir, desde cuándo hay que comunicar la noticia en el trabajo, hasta cómo elegir la música o qué documentos son necesarios para el “gran día”. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

PARA CUIDARTE

-CLUE CALENDARIO MENSTRUAL. Qué ofrece: un seguimiento completo del ciclo menstrual, con fechas, emociones, peso, piel, sueño... Por qué la hemos elegido: porque encuentra los patrones de tu ciclo y determina los días en los que hay mayor probabilidad de quedarte embarazada. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-SLEEPCYCLE. Qué ofrece: un despertador inteligente que realiza un seguimiento de tus patrones de sueño. Te despierta –en un intervalo determinado– cuando te encuentras en el sueño ligero, para empezar el día con energía. Por qué la hemos elegido: porque su tecnología analiza el sonido y ofrece un informe diario detallado de calidad del sueño. Precio: versión básica gratuita. Suscripción premium, 30 € al año. Disponible para: iOS y Android.

-WORKOUT TRAINER. Qué ofrece: entrenamientos sencillos para ponerte en forma en casa. Las propuestas son en función de tus objetivos: tonificar, perder grasa… Por qué la hemos elegido: porque es una de las aplicaciones gratuitas más completas del momento. Precio: versión básica gratuita. Suscripción premium, 7 € al mes. Disponible para: iOS y Android.

-PETIT BAMBOU. Qué ofrece: meditaciones guiadas en español. Por qué la hemos elegido: porque propone 10 minutos al día de ejercicios que pueden ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad, a la vez que mejoran tu calidad de sueño y tu capacidad de concentración. Precio: versión básica gratuita. Suscripción premium, 6 € al mes. Disponible para: iOS y Android.

-EMBARAZO. Qué ofrece: información diaria sobre el embarazo, con diario personal, registro de peso, agenda de citas médicas, guía de tamaño del bebé… Por qué la hemos elegido: porque más de 6.000 valoraciones positivas avalan su utilidad para toda la familia. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-COOKPAD. Qué ofrece: más de 230.000 recetas caseras, desde comidas saludables y veganas, hasta cenas o postres. Por qué la hemos elegido: porque puedes subir tus propias recetas y aprender del talento de los demás. Es la red social de cocina más grande del mundo. Precio: versión básica gratuita. Disponible para: iOS y Android.

PARA APRENDER CON TUS HIJOS

-QUSTODIO. Qué ofrece: un sistema que permite controlar el tiempo que los menores pasan cada día conectados a sus dispositivos. Por qué la hemos elegido: porque también gestiona el contenido web al que pueden acceder, las aplicaciones que utilizan y las personas que se ponen en contacto con ellos. Precio: gratuita. Disponible para: iOS, Android y web.

-DIARIO DE MI BEBÉ. Qué ofrece: un espacio donde hacer un seguimiento exhaustivo del crecimiento de tu bebé. Por qué la hemos elegido: porque es una forma sencilla de tener todos los datos organizados. Peso, citas médicas, lactancia, pañales, dientes, comidas, informes... Precio: gratuita. Disponible para: iOS.

-LINGOKIDS. Qué ofrece: inglés para niños de entre 2 y 8 años. Por qué la hemos elegido: porque, a través de juegos interactivos, tu hijo aprenderá pronunciación, vocabulario, alfabeto y escritura. Precio: versión básica gratuita. Suscripción premium, 15 € al mes. Disponible para: iOS y Android.

-JUEGOS EDUCATIVOS PARA NIÑOS 3. Qué ofrece: actividades didácticas para que los más pequeños aprendan mientras se divierten. Por qué la hemos elegido: porque está diseñada por docentes y ayuda a que los niños desarrollen aspectos como lógica, proporciones, formas o números. Precio: versión básica gratuita. Versión completa, 4,99 €. Disponible para: iOS, Android y Amazon.

-MEDITACIÓN KIDS. Qué ofrece: ejercicios de relajación pensados para que los niños de entre 4 y 11 años se calmen y puedan conciliar mejor el sueño. Por qué la hemos elegido: porque también incluye ejercicios para que aprendan a gestionar situaciones de enfado y frustración con calma y serenidad. Precio: versión básica gratuita. Versión completa, 2,29 €. Disponible para: iOS.

-MITTO. Qué ofrece: una tarjeta prepago digital para jóvenes a partir de 14 años. Por qué la hemos elegido: porque solo hay que vincular una tarjeta bancaria, enviar dinero y tus hijos lo reciben al instante. Es el nuevo: “Papá, mamá, ¿me dais 20 €?”. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

PARA VIAJAR Y MOVERTE

-WAZE. Qué ofrece: un navegador que avisa sobre tráfico, obras y accidentes en tiempo real. Por qué la hemos elegido: porque si hay tráfico, cambia la ruta. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-TELPARK. Qué ofrece: pagar y gestionar el estacionamiento en zonas reguladas sin ir al parquímetro. Por qué la hemos elegido: porque avisa cuando tu ticket caduca y puedes usarla en más de 50 ciudades. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-MOOVIT. Qué ofrece: información en tiempo real sobre el horario de cualquier transporte público. Por qué la hemos elegido: porque te indica la mejor opción. Precio: gratuita. Disponible para: iOS, Android y web.

-FREE2MOVE. Qué ofrece: todas las opciones de movilidad compartida en un solo mapa. Por qué la hemos elegido: porque puedes conectar tus cuentas de alquiler y reservar directamente. Precio: gratuita. Disponible para: iOS y Android.

-SPLITWISE. Qué ofrece: una herramienta sencilla para dividir gastos. Por qué la hemos elegido: te ayuda si viajas con amigos. Precio: gratuita. Disponible para: iOS, Android y web.

-GOOGLE TRADUCTOR. Qué ofrece: haces foto del texto y la app lo traduce. Por qué la hemos elegido: porque podrás traducir todos los carteles y no perderte ni en China. Precio: gratuita. Disponible para: iOS, Android y web.