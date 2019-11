21 nov 2019

ROKSANDA ILINCIC: Brillante debut

La diseñadora de moda ha triunfado en su primer proyecto como decoradora. Su propuesta está llena de color y rinde homenaje a las creadoras. pinit d.r.

Viste a las royals más jóvenes –por ejemplo, a Kate Middleton–, a primeras damas como Michelle Obama o Samantha Cameron, y a representantes tan dispares del star system, como Gwyneth Paltrow, Tilda Swinton, Lady Gaga o Björk. Nacida en Belgrado (1975), Ilincic estudió Arquitectura y cursó un máster de moda en la Central Saint Martins de Londres. Ya no volvió a Serbia: allí, en la ciudad del Támesis, creó su propia marca.

El estudio tiene como protagonista una mesa de Charlotte Perriand (Cassina) y unas sillas de finales de los 80 de Mario Botta. Las cortinas rosa, de Kvadrat, matizan la luz y dan continuidad, ya que se repiten en cada habitación. pinit d.r.

Su estilo. Roksanda decidió abandonar unos días las pasarelas y decorar un piso, en Kings Cross, para una nueva promoción inmobiliaria de Gasholders: un complejo residencial de tres edificios diseñado por el estudio WilkinsonEyrie, con jardines comunitarios en la azotea, gimnasio y spa. El resultado ha sido portada en las revistas de decoración más importantes del mundo. Sus claves: color, murales en las paredes y muebles femeninos de curvas sinuosas.

MARTINA MONDADORI: Más es más

Martina Mondadori en su casa de Londres. Acaba de lanzar el número 12 de su revista con una portada diseñada por Fendi. En el interior, espacios ricos, barrocos y con historia. pinit d.r.

Nació en Milán hace 38 años, pero su centro de operaciones está en Londres. Es fundadora y editora de la revista Cabana, biblia de la decoración desde 2014. Cada número de la publicación es un manifiesto maximalista. Martina, descendiente de grandes fortunas del mundo editorial (Mondadori) y el industrial (Zanussi), creció en casas –casi escenografías– imaginadas por el maestro Renzo Mongiardino. Ese universo, y otros muchos, se plasman en sus páginas.

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, se confiesa “superfan” de Martina Mondadori. La colección que firman entre las dos mezcla detalles de la artesanía latinoamericana con textiles encontrados en mercadillos de El Cairo. pinit d.r.

Su estilo. No puede vivir sin color –en su casa conviven habitaciones en tono tabaco con otras en rojo pompeyano–, ni sin su colección de muebles que cuentan historias. En su revista ha recuperado los espacios donde papeles o telas son los protagonistas. Y ha pasado a la acción empresarial con colecciones de objetos firmados por ella, o en colaboración con Aerin Lauder o la firma Carolina Herrera.

ROSSANA ORLANDI: Neomecenas

Rosanna Orlandi. pinit Giovanni Gastel for Elle Decor

Pertenece a una saga de diseñadores textiles, pero empezó trabajando en moda, con Armani o Donna Karan. Un día giró la mirada hacia ese mundo que su familia había tapizado, el de las grandes productoras de diseño como Cassina o B&B. En 2002 abrió una galería en una antigua fábrica de corbatas de Milán y se ha convertido en uno de los nombres del momento.

Muchos creadores, desde Patricia Urquiola (tumbona de abajo) a Barnaba Fornasetti, Marcel Wanders o Massimiliano Locatelli (arriba), aceptaron el reto de diseñar con materiales reciclados. Así, botellas de plástico se pueden convertir, por ejemplo, en un biombo. pinit d.r.

Su estilo. Ha lanzado una cruzada contra el empleo indiscriminado de plástico y su primer paso ha sido concienciar al mundo del diseño. Ha convocado dos premios: uno, abierto a todos, galardona una obra creada con plástico reciclado y reciclable. Bajo la misma premisa, el segundo reúne a artistas, diseñadores y arquitectos de renombre. Las piezas de este último premio se subastan para financiar becas de diseño.

ANNA KARLIN: Generación millennial

Con 34 años, esta neoyorquina de adopción ha irrumpido con fuerza en el mundo del diseño. Su mobiliario y sus primeros proyectos de decoración, que presentamos en exclusiva, son contundentes y no pasan desapercibidos. pinit Luis Asín

Como diseñadora, es autodidacta. Estudió Comunicación Visual en la Central Saint Martins y en la Glasgow School of Art del Reino Unido, pero Anna Karlin (Londres, 1985) vive y trabaja en Nueva York. Llamó la atención con una colección de muebles que se vendió en las galerías de diseño más importantes del mundo. Luego creó una colección de joyería y, más tarde, un universo escenográfico con sus primeras decoraciones.

Pensando en una joven de hoy, que es una líder en las redes sociales, Karlin apuesta por un fondo rosa donde los muebles, con fuerte personalidad, compiten entre ellos con formas sinuosas. pinit d.r-

Su estilo. Para One Manhattan Square, un nuevo edificio residencial del Lower East Side de Nueva York, la inglesa ha creado 10 apartamentos y ha dedicado cada uno a un personaje: The Urban Gardener [el jardinero urbano], The Retail Queen [la reina de las tiendas], The Glamourous Couple [la pareja glamourosa]… Todos, eso sí, son altamente instagrameables.