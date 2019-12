19 dic 2019

Compartir en google plus

Harrison Ford y Oscar Isaac han interpretado a los mejores pilotos de esa galaxia muy lejana. Los dos actores se han puesto en la piel de Han Solo y Poe Dameron, respectivamente, para evitar que el Imperio aplastara a la República. Y al revisar su carrera, hemos encontrado sorprendentes coincidencias.

El papel y la edad en la que despegó su carrera

Ambos actores tenían 35 años cuando se montaron en la nave de Star Wars y su carrera dio un acelerón intergaláctico. La edad justa para no ser un pipiolo y que la fama se te suba a la cabeza. De todas formas, el fichaje de Ford fue mucho más peculiar: en aquel momento había dejado la interpretación y estaba haciendo reformas en la casa de George Lucas, que ya le había dicho que no lo ficharía para la película. Pero ya que estaba ahí, Harrison Ford daba la réplica a los actores que hacían el casting y fue así como el director acabó convenciéndose de que no encontraría mejor Han Solo en toda la galaxia.

Han Solo en una escena mítica de El retorno del Jedi. pinit

La conexión Ridley Scott

Tras el éxito de Star Wars y de Indiana Jones, el director Ridley Scott reclutó a Harrison Ford para interpretar para Blade Runner (1982). En su momento la película no se comió ni un colín en taquilla, pero con los años se convirtió de culto y permitió que el actor demostrara que posee más registros dramáticos. Pues bien, Oscar Scott también se ha puesto a las órdenes de Ridley Scott en dos películas Red de mentiras (2008) y Robin Hood (2010).

Cartel de la película Blade Runner (1982) pinit

Preocupados por el cambio climático

Harrison Ford está tan concienciado sobre la necesidad de combatir el cambio climático que ha cedido la mitad de las tierras de su rancho para la conversación de la naturaleza. Y participa en todos los actos que puede para respaldar esta lucha. Hasta se dejó depilar el pelo del pecho en un anuncio en 2008 en el que denunciaba la deforestación del Amazonas. A Oscar Isaac también le preocupa sobremanera el tema y por ello hizo de narrador en el documental Time to Choose (Charles Ferguson, 2016) que ofrece algunas soluciones para revertirlo y aborda la labor de héroes anónimos que intentan ponerle freno.

Harrison Ford y Pedro Sánchez en la COP25. pinit gtres

Orígenes exóticos

Pese a que Isaac es guatemalteco y Ford estadounidense, ambos cuentan con un árbol genealógico en el que se juntan ancestros de todas partes. Quizá esa riqueza genética les haya proporcionado un físico tan característico y carismático. Harrison Ford cuenta con antepasados irlandeses, alemanes y bielorrusos. Oscar Isaac tiene raíces cubanas y francesas. De hecho, el actor se apellida Hernández, pero cuando su familia se mudó a Miami y él decidió dedicarse a la interpretación, se puso su segundo nombre como apellido. Tal y como él ironiza, la razón fue que “ser Óscar Hernández en Miami es como ser John Smith en cualquier sitio. Hay quince páginas en el listín telefónico con tu nombre”.

El actor Oscar Isaac. pinit

De relaciones duraderas

Pese a que sobre los dos ha pendido la merecida etiqueta de sex-symbol, no han acumulado amoríos ni han protagonizado portadas por su vida personal, que siempre han llevado con suma discreción. De Harrison Ford se sabe que ha tenido a lo largo de su vida tres relaciones con tres mujeres con las que se ha desposado. La primera fue Mary Marquardt (de 1964 a 1979), después Melissa Mathison (de 1983 a 2004), la guionista de E.T. (Steven Spielberg, 1982) y actualmente sigue casado con Calista Flockhart desde 2010. La pareja de Oscar Isaac, la danesa Elvira Lind, es documentalista, por lo que su entente es similar a la que tenía Ford. El actor ha declarado que cuando la vio cuidar de su madre enferma decidió que quería estar con ella para siempre.