3 mar 2020

El parque de la Ciudad, Millennium Park, es una visita obligada. El selfie es imprescindible frente a la escultura The Bean de Anish Kapoor. Son 168 piezas de acero inoxidable ensambladas sin costuras visibles. No olvides visitar la fuente de Jaume Plensa y el pabellón de Frank Gehry en el mismo recinto. Pero antes, dirígete a la esquina de Michigan Avenue y Wacker Drive para un crucero por el río con la Chicago Architecture Foundatio. Es la mejor manera de aprender cómo la ciudad se convirtió en la joya arquitectónica que es hoy.

La Willis Tower (antes Sears) marca el perfil de la ciudad. pinit

Un plan distinto… Jugar a las casitas, léase, visitarlas. A una hora de la ciudad esta la más emblemática del siglo pasado, la Farnsworth House. En la periferia, en el barrio de Oak Park, está la primera casa-estudio de Frank Lloyd Wright y algunas de sus otras construcciones. En la ciudad, la famosa Charnley-Persky House de Louis Sullivan o la Glessner House, de Henry Hobson Richardson.

El descanso de guerrero. La vida social de la ciudad ocurre entre las cuatro paredes de una selección de hoteles. The Hoxton, para hipsters; The Chicago Athletic Association, para boho chics; o The Peninsula, para aspirantes a millonario. Si quieres dormir en un edificio de Mies van der Rohe reserva en The Langham. The Robey, en el barrio de Wicker Park, se ha convertido en el lugar de encuentro de la comunidad creativa. Son nuestros favoritos. Para los que quieren sentirse como en casa, el bed & breakfast es The Publishing House.

El club privado de The Langham Hotel. pinit

La mesas más codiciadas. Según los críticos, Chicago es el epicentro de la buena mesa en Estados Unidos. Jason Hammel es una estrella local. Encontramos sus platos en Lula Café y en el restaurante Marisol. La cocina fusión de Fat Rice es de degustación obligada. En la lista no pueden faltar Pacific Standard Time, Giant o Monteverde. A Cindy’s, en la azotea de un edificio neogótico, se va por las vistas sobre el Millenium Park y el lago Michigan. Para encontrarte con locales improvisa un brunch en 3 Arts Club Café, toma un delicioso plato de pasta en Nico Osteria o una carne al punto en The Publican. Y aunque es difícil reservar en el tres estrellas Alinea, de Grant Achatz, puedes experimentar su cocina de una forma más informal en su coctelería, The Aviary.

Salón del restaurante Marisol. pinit

De compras en la gran ciudad. RSVP, que tiene entre sus promotores a Virgil Abloh, es un templo de la street wear versión “dejo la VISA tiritando”. En la misma calle, el anticuario Pavilion Antiques o la tienda concepto iD Chicago. Apunta también otros tres nombres para tomar el pulso a la ciudad: Martha Mae, Asrai Garden o Ikram. Lo autóctono tiene su hueco en Optimo (sombrerería) y o The Dial (librería). Y para conectar con lo último en creación local, visita la galería de Richard Gray.