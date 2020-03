16 mar 2020

Los supermercados y tiendas que proporcionan artículos de primera necesidad van a permanecer abiertos y operativos mientras dure la crisis del coronavirus… pero con restricciones. Después de los espectáculos vividos con el saqueo de papel higiénico en la mayoría de las grandes superficies, los momentos de tensión y las colas interminables para pagar, puede que las tiendas estén operativas, pero también hacía falta imponer un poco de orden.





Cómo comprar en Mercadona

El primero en imponer medidas ha sido Mercadona, que ha amanecido este lunes con una nueva normativa destinada, entre otras cosas, a evitar las aglomeraciones de público, porque de nada sirve disolver reuniones, bodas y cumpleaños infantiles si al final acabamos todos apelotonados en las cajas del súper compartiendo aire y peleando por las mismas naranjas. Por lo tanto, si vas al Mercadona es muy posible que te encuentres colas para entrar porque tendrán un aforo máximo permitido por local (entre 100 y 200 personas dependiendo del centro). Así mismo también se reduce el horario: a partir de ahora de cierra a las ocho de la tarde.

Utilizar la tarjeta de crédito para pagar, mantener la distancia en las colas de pagar, no enviar a la compra a población de riesgo (niños incluidos que aunque no son población de riesgo pero sí transmisores de la enfermedad) y utilizar los guantes en los productos perecederos son algunas de las normas de uso de este supermercado. ¿Quieres ahorrarte todas estas molestias comprando online? Pues lo sentimos pero Mercadona ya no hace repartos de este tipo.

Lo que no se ha limitado de momento en Mercadona es el número de artículos de una misma referencia que te puedes llevar, cosa que sí han hecho, por ejemplo, los supermercados Consum que no te dejarán llevarte más de seis unidades de un mismo producto.

Cómo comprar en El Corte Inglés

Los supermercados de El Corte Inglés también permanecen abiertos (lo cual incluye los supermercados Supercor, los hipermercados Hipercor y las áreas de alimentación de los centros El Corte Inglés). Sus horarios han cambiado de 10.00 a 20.00 de lunes sábado y de 11.00 a 20.00 los domingos y festivos.

Pero ahora mismo para sacarle el mejor partido a esos casi 300 centros tienes dos opciones muy atractivas. Una es la compra online de productos que estén marcados con el distintivo 48 horas porque te los envían a casa en ese plazo (si no pueden te avisan). La otra opción es el Click and collect. Haces la compra por internet y marcas esta opción. Te acercas con tu coche al centro que indiques y, sin necesidad de bajarte del mismo, un empleado de El Corte Inglés mete tu compra en tu maletero. Así tienes tu compra en el mismo día y sin colas.

Esta última opción de hacer el pedido online, pero recogerlo en tienda, también la ha puesto en marcha Día.

Cómo comprar en Carrefour

Sus centros, como los de Mercadona, están controlando el aforo para evitar aglomeraciones y han cambiado su horario: ahora trabajan de 9.00 a 21.00 horas. De momento continúan teniendo tienda online, pero con un mensaje de advertencia. Privilegian en su reparto a personas mayores, con movilidad reducida, discapacidad, en cuarentena o embarazadas y apelan a tu conducta responsable para que si no perteneces a uno de esos colectivos te pases por sus más de mil centros.

Otros supermercados también han limitado su opción de compra online. Aldi, por ejemplo, ha dejado de dar ese servicio y la cadena Ahorramás, tampoco, pero sí te dan la opción de que compres en tienda y te lo envían a casa (las horas de reparto se han alargado hasta las 22.00 para poder dar servicio a todos los compradores), una opción a tener en cuenta si quieres enviarle la compra a alguien.