19 mar 2020

El coronavirus nos ha obligado a recluirnos y salir únicamente a lo estrictamente necesario pero ¿quién dijo que iba a ser aburrido? Ya te dimos un montón de actividades para hacer en casa con niños pero también toma nota de estos planazos en los que no tendrás que esperar colas, no importa el modelito que lleves y siempre podrás disfrutarlos en primera fila.





Vuelve a la filmoteca

Tanto si eras una asidua como si quieres volver a disfrutar de sus películas o incluso no nunca has tenido la oportunidad de visitarla, la Filmoteca Nacional se apunta a hacernos más llevaderos estos días de emergencia sanitaria trayéndonos a casa las últimas películas restauradas y recuperadas a través de Doré en casa. Gracias a esta iniciativa vas a poder ver películas que forman parte de su programación en su sede de Madrid (Cine Doré). Un planazo cultereta sin quitarte el pijama. La cultura al alcance de todos.

Un paseo por los mejores museos del mundo

¿Te apetece visitar museos? Pues nunca lo has tenido tan fácil, sin necesidad de desplazamientos vas a poder dar la vuelta al mundo visitando los museos más famosos del planeta a través de visitas virtuales. Museo del Prado de Madrid, Museo del Louvre de París, Metropolitan Museum (MET) de Nueva York, British Museum de Londres, Museo Hermitage de San Petersburgo, Museo Arqueológico Nacional de Atenas, Museos Vaticanos, Galleria degli Uffizi de Florencia, Pinacoteca di Brera de Milán y National Gallery of art de Washington, son los museos que tienen la opción de poder pasear por ellos disfrutando de sus obras sin moverte de casa. Un plan perfecto para los amantes del arte.

¿Preparada para ir de concierto?

Nada más declararse el estado de alarma el mundo de la música se ha unido para ofrecernos conciertos y actuaciones en directo. Prueba de ello son el Cuarentena Fest o el Yo me quedo en casa festival que ofrecen conciertos en streaming para amenizar los días de reclusión. A través de estas plataformas podrás ver en directo a artistas como Amaral, Sidonie, Luis Brea, Coque Malla, Edurne, La la love you, Los vinagres o Los secretos en el caso de Yo me quedo en casa festival o, en el caso del Cuarentena Fest, actuaciones de Cariño, Marcelo Criminal, Papá topo o Betacam. Conciertos que podrás disfrutar sin aglomeraciones, sin esperas y siempre en primera fila ¿Dress code? Comfy.

Cocina de autor en casa

¿imaginas poder contar con los mejores chefs del panorama nacional en tu cocina? Pues no te lo imagines más porque es una realidad gracias a la iniciativa @yomequedoencasacocinando donde los más reputados chefs del país, cocineros y aficionados se han unido para que comas de la mejor forma posible en estos días.

Figuras como Sergi Arola, Cristina Oria, Andoni Luis Aduriz o Javier Estévez te dan las mejores recetas y los trucos más top para que aproveches la cuarentena y comas todos los días de restaurante pero en casa. No te pierdas la cuenta de Instagram de la plataforma ni tampoco el hashtag #yomequedoencasacocinando. De esta nos hacemos expertas en cocina.

Vámonos al teatro

El teatro también llega a nuestras casas con varias iniciativas, una de ellas es la de la productora Pentación que cada semana nos da la oportunidad de ver una obra teatral de manera gratuita y sin salir de casa gracias a la colaboración desinteresada de actores, directores, dramaturgos y demás profesionales que hacen posible que el teatro siga siendo un arte mayor. Desde las webs de Teatro La Latina y Teatro Bellas Artes podrás disfrutar de las mejores obras de teatro y desde las mejores butacas.

Sin conexión

No solo hay que estar conectados a la red para disfrutar del mejor plan. En casa puedes preparar una cena romántica si estás con tu pareja o una cena de amigos si compartes piso, incluso una cena gourmet si vives sola. Abre un vino, viste la mesa y utiliza tus mejores copas. Música suave, una receta para chuparse los dedos y una buena conversación ¿para qué quieres más?

Y por supuesto aprovecha para cuidarte mucho, mímate más que nunca y date el gustazo de hacer tu beauty party personal. Un baño de espuma, una larga ducha, tus cremas, aceites, mascarillas… y sobre todo descansa. Domir y estar tranquila es el mejor secreto de belleza.

Estar confinados nos esta trayendo a nuestro hogar un montón de iniciativas y, como verás, no te va a hacer falta salir de casa para tener la agenda llena de eventos y planes divertidos e interesantes. ¡Disfruta de la cuarentena!