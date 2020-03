29 mar 2020

El equipo de Mujerhoy sigue trabajando desde casa. Cada uno con nuestras circunstancias, viviendo, como todos vosotros, una situación excepcional que nos ha llevado a ingeniárnoslas para que esta cuarentena se haga lo más llevadera posible. Así las cosas, queremos acercarnos mucho más a todos vosotros, y compartir, cada día, las recomendaciones de la redacción de Mujerhoy. Ese libro qué estamos devorando, esa canción que nos hace brincar en el salón, esa receta que hemos aprendido, esa rutina de ejercicios que nos mantiene activos y todo aquello que pensamos puede ayudarnos a hacer que este tiempo merezca la pena. #mujerhoyencasa va a acompañarte estos días como siempre lo ha hecho, pero con más fuerza que nunca. Estamos con vosotros.

Hoy recomienda: Álvaro Férnandez-Espina, redactor de moda

Mi recomendación: Voy a aprovechar estos días de aislamiento doméstico para terminar de leer las memorias de Elton John, un repaso exhaustivo que el cantante y compositor británico hace de su vida sin tapujos y que publicó a finales del año pasado. Aunque reconozco que no soy un fan acérrimo de Elton sí que soy un melómano confeso y canciones como 'Don’t Go Breaking My Heart, 'Rocket Man', 'Candle in The Wind' o 'Your Song' forman parte de mi 'playlist' de clásicos imprescindibles.

¿De qué va? Por eso quizás me producía más curiosidad descubrir cómo el tímido Reginal Dwight (su verdadero nombre), un chaval criado en Pinner, una pequeña ciudad cercana a Londres, era capaz de convertirse en una de las figuras más importantes de la música pop del siglo XX. Página a página, el cantante abre su corazón para hablar sin tapujos de las aristas y caras ocultas del éxito, desde la complicada relación con sus padres, el descubrimiento de su identidad sexual o sus problemas con las drogas, pero también regalando anécdotas divertidas como la noche en la que bailó con la reina de Inglaterra en el castillo de Windsor, cómo conoció a su actual marido, David Furnish, o la decisión de convertirse en padre con 64 años.

¿Por qué me ha enganchado? Este libro además me ha permitido recuperar mi género literario favorito: las memorias. Hay algo que me atrae irremediablemente de las historias contadas en primera persona y, de hecho, son varias estanterías de mi biblioteca las que le tengo dedicadas. Por eso, me he animado a recopilar algunas de mis preferidas y pensar que, aprovechando estos días, me gustaría releer.

Mi historia de amor con el género: Fueron las de la cineasta alemana Leni Riefenstahl las que me iniciaron en el género cuando aún estudiaba periodismo. Un volúmen de casi 900 páginas que alquilé en la biblioteca de la facultad y aunque quise comprar no pude porque ya estaba descatalogado. Hasta que afortunadamente hace unos años la editorial Lumen volvió a republicar. En ellas, la actriz y directora cuenta cómo la controversia de haber filmado el documental El triunfo de la voluntad por petición de Hitler estigmatizó una carrera que despuntaba en Hollywood y por lo que acabó experimentando en otras áreas como la fotografía, hasta su muerte con ciento un años.

Portada de las memorias de la cineasta alemana Leni Riefenstahl. pinit

También te recomiendo: Los autorretratos literarios de actrices como Jane Fonda, Lauren Bacall o Anjelica Huston figuran también en esta lista. Y como no podía ser de otra forma, las de la estilista y directora creativa Grace Coddington, responsable de algunos de los editoriales de moda internacionales más icónicos.

Una curiosidad: esta semana leía el decálogo que el guionista y director de cine ruso Kiril Serébrennikov publicaba para poder sobrellevar la cuarentena a la que todos nos enfrentamos. Él mismo tuvo que pasar un arresto domiciliario de 20 meses y sabe de lo que habla. En el séptimo punto recomendaba al lector escribir sus memorias y recordar las anécdotas de nuestras vida por el puro placer de hacerlo. Quizás cuando termine de leer las de Elton John me plantee escribir las mías.