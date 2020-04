1 abr 2020

El equipo de Mujerhoy sigue trabajando desde casa. Cada uno con nuestras circunstancias, viviendo, como todos vosotros, una situación excepcional que nos ha llevado a ingeniárnoslas para que esta cuarentena se haga lo más llevadera posible. Así las cosas, queremos acercarnos mucho más a todos vosotros, y compartir, cada día, las recomendaciones de la redacción de Mujerhoy. Ese libro qué estamos devorando, esa canción que nos hace brincar en el salón, esa receta que hemos aprendido, esa rutina de ejercicios que nos mantiene activos y todo aquello que pensamos puede ayudarnos a hacer que este tiempo merezca la pena. #mujerhoyencasa va a acompañarte estos días como siempre lo ha hecho, pero con más fuerza que nunca. Estamos con vosotros.

Hoy recomienda: Anita Guerra, redactora de corazón

Tres semanas de confinamiento. Mis dolencias crónicas respiratorias, las mismas que me impiden salir ni siquiera al supermercado, provocaron que me incluyeran en el primer grupo de trabajadores a los que nos mandaron a casa para seguir, con la mayor de las precauciones, con mis tareas. 21 días, que dicen que es el tiempo que tiene que pasar para que el cuerpo y, sobre todo la cabeza, tome algo como rutina. Aunque, para los que vivimos solos y llevamos la sociabilidad en las venas, no hay meses que conviertan un aislamiento en hábito. Eso, os lo garantizo.

Pero hay maneras de aplacar la ansiedad. De alejarnos del bombardeo de informaciones sobre la pandemia (sueño con Jorge Javier Vázquez presentando de nuevo el 'Deluxe' sin comenzar el programa hablando de víctimas mortales, contagiados y dando paso a expertos en la materia en vez de a la frivolidad de la última hora de un 'reality'). De procurarnos un ratito para pensar en otras cosas dedicándonoslo a nosotros mismos, que nunca está de más quererse. En mi caso, he encontrado esa especie de 'cueva' en los 'podcast' de meditación que me recomendó, hace unos meses, una hoy excompañera de esta revista.

¿De qué va esto? Abre YouTube y busca Easy Zen. Es un canal donde encontrarás audios de meditación, de relajación. de afimaciones en positivo... Con una voz que narra y te acompaña hasta que tus músculos y, sobre todo, tu cabeza, consiguen desconectar de la cotidianidad que, en estos momentos, no es muy alentadora. Un 'viaje' metafórico ahora que nos han quitado ese placer de poder desplazarnos con libertad y descubrir sitios nuevos. Y lo mejor es que, en muchos de los casos, a lo 10 minutos has desconectado de tal manera, que un mismo 'podcast' te sirve para varias sesiones.

Un 'podcast' para cada momento. Sí, porque desde este canal, que lleva tres años y medio ofreciendo sus servicios en YouTube, se adaptan a las necesidades de cada momento. No se necesita la misma motivación cuando una se levanta, que cuando hay que descargar las incertidumbres y la pesadez de todo con lo que cargamos en el día a día, en una situación que, además, nos es nueva y puede costar más manejar. Incluso, tienen algún que otro cuento narrado para los niños (o los que no lo sean tanto, pero les ayude). Y con diferentes duraciones.

Modo de empleo. La verdad es que yo empecé a usarlo como ayuda para conciliar el sueño, pero, en medio de esta crisis, me sirve también para pasar un ratito de autoaislamiento. Sí, hay una subsección dentro del confinamiento, incluso para quienes no tienen compañeros de piso humanos (si, como es mi caso, tenéis mascota y espacio en casa, aplicadle el autoaislamiento ese ratito también para poder relajaron en paz: Bolita, te adoro, pero aún te queda mucho por aprender de las normas de 'mindfulness'). Incluso, puedes ambientar el espacio con velas o incienso.

Otras opciones. Además de Easy Zen, que es el que recomiendo porque a mí me ha funcionado desde el primer día, en la misma plataforma podéis encontrar muchos otros canales dedicados a la meditación y que os den esa pausa necesaria en medio del tsunami que nos ha engullido. Solo hay que poner meditación en el buscador, y lo tenéis. También la música para dormir, con sonidos tan monótonos que serían capaces de tumbar a Pocholo Martínez-Bordiú según aprieta el 'play', es una opción. Consejo: baja el volumen, de manera que lo oigas casi como un susurro.

'Bonus track'. Hay otra vía de escape para toda esa ansiedad que puede oprimirnos el pecho y darnos una falsa sensación de problemas respitarios, uno de los síntomas del 'innombrable' (este es un espacio libre de mal rollo). Por supuesto, hablo del ejercicio. Pero con mesura y sentido común: los fisios también tienen derecho a una cuarentena plácida, sin tener que exponerse en demasía a contagios. Yo tengo la suerte de tener una bici estática y unas mancuernas que me acompañan en este cambio de vida que decidí emprender hace ocho meses. También encontré una comba vieja en un cajón (otro clásico, aprovechar para redescubrir los tesoros olvidados debajo de otros tesoros que hemos ido acumulando por encima). Y, ojo, que ahora que se han pospuesto los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021, me veo sobrada y con posibilidades de optar a una plaza...